Antonella Petro es tendencia por cuestionar a los fans de Bad Bunny que van a votar por Abelardo de la Espriella

Petro Alcocer cuestionó a los votantes de Abelardo de la Espriella - crédito @anto_petro-alcocer/Instagram

En las últimas semanas, Antonella Petro, hija del presidente Gustavo Petro, ha aprovechado que cuenta con más de 300.000 seguidores para sumarse a la campaña de Iván Cepeda con videos en los que expone los argumentos por los que la ciudadanía debería votar por el candidato del Pacto Histórico.

A una semana de que se lleven a cabo los comicios del 21 de junio, Petro Alcocer fue tendencia por publicar un reel en el que cuestionó a los seguidores de Bad Bunny en Colombia que piensan votar por Abelardo de la Espriella.

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“Te gusta Bad Bunny, pero apoyas quitarles los derechos a las mujeres, desplazar comunidades, discriminar a los migrantes, a las personas diversas. La verdad, no me cuadra. ¿Ustedes se han detenido a escuchar con atención la letra de la canción Lo que le pasó a Hawái?“, son las palabras de la joven en el inicio del video.

La hija del presidente ha expuesto que apoya la candidatura de Iván Cepeda - crédito Montaje Infobae (Reuters/@Anto_petro_alcocer/Instagram)

Al citar uno de los sencillos del último álbum del reguetonero puertorriqueño, la hija del mandatario nacional recordó que el boricua ha manifestado en contra del capitalismo en su nación.

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“En esa canción, Bad Bunny denuncia de frente lo que le pasó a su pueblo en Puerto Rico, con la gentrificación y con el desplazamiento. Es una protesta real contra la gente que pretende adueñarse de nuestros recursos naturales, de nuestros barrios, nuestra gente que ha vivido allí toda su vida”.

Tras reconocerse como seguidora de Bad Bunny, Petro Alcocer reflexionó sobre las letras de las canciones del reguetonero y cómo sus seguidores deberían priorizar al candidato, que en su concepto, busca lo mejor para el territorio nacional.

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“A mí me parece impresionante que uno de los artistas más grandes del mundo use su música para recordarnos que nadie quiso irse y el que se fue, sueña con volver. Además, estos temas como la gentrificación no son temas ajenos a nosotros. Se viven en lugares como Medellín o Cartagena y muchas más ciudades de Colombia. Aparte de todo eso, Bad Bunny ha sido activo públicamente en la defensa de los derechos de los latinos y se ha pronunciado en contra de la xenofobia. Y siento que así nos pasa en Colombia. Y así como amamos a Benito, tenemos que amar nuestra tierra”.

Petro Alcocer afirmó que no es coherente ser fan de Bad Bunny y votar por Abelardo de la Espriella - crédito Reuters

En la descripción de la publicación que cuenta con más de 100.000 reacciones, Antonella Petro cuestionó nuevamente a los seguidores de Abelardo de la Espriella por apoyar las ideas que promueve el abogado.

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“Apoyan la discriminación contra migrantes, personas diversas y mujeres. No me cuadra… Benito y sus letras nos recuerdan que el arte también es resistencia y que el amor siempre será más fuerte que el odio", escribió la hija de Gustavo Petro.

En los comentarios de la publicación, usuarios se manifestaron a favor y en contra de la postura de la joven, que recientemente ha hablado en sus redes sociales sobre el poder de las nuevas generaciones y la necesidad de que opinen sobre política.

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Durante su intervención, Antonella Petro destacó ejemplos como las kpopers, las swifties y las tinistas, a quienes señaló como comunidades que frecuentemente se pronuncian sobre temas sociales - crédito @anto_petro_alcocer/Instagram

Bad Bunny no es el único artista que Petro Alcocer ha utilizado para hablar sobre la segunda vuelta electoral de Colombia, en otros reels ha mencionado a la comunidad de seguidores de Morat (banda colombiana) y respaldó el apoyo que ha recibido Iván Cepeda por parte de las Army (fans de BTS y el K-pop).

Cabe recordar que Antonella Petro fue tendencia en Colombia tras la despedida de la Selección Colombia, en la que protagonizó un hecho que fue viral con James Rodríguez, capitán de la Tricolor, que afirmó no haber escuchado a la joven cuando le pidió una foto durante la entrega de la bandera del país por parte del presidente Gustavo Petro.

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