Mundo

Murió Miss Shirley, la reconocida influencer que repartía comida y ayudaba a personas en situación de vulnerabilidad

Desde la organización que fundó y presidía, confirmaron que la tiktoker de 58 años falleció me manera repentina

Guardar
Shirley Raines, reconocida como Miss
Shirley Raines, reconocida como Miss Shirley en redes sociales, falleció a los 58 años (Instagram / @beauty2thestreetz)

La noticia del fallecimiento de Shirley Raines, conocida en redes sociales como Miss Shirley, ha estremecido a quienes seguían su labor en Skid Row, Los Ángeles. La creadora de TikTok y fundadora de la organización sin fines de lucro Beauty 2 The Streetz murió a los 58 años, según confirmó suorganización el miércoles 28 de enero en un comunicado oficial. Aunque la causa de su muerte no ha sido revelada, la noticia se difundió rápidamente a través de las plataformas digitales y medios de comunicación.

Raines, que acumulaba más de 5 millones de seguidores en TikTok, se había hecho famosa por su trabajo comunitario. Su rutina diaria consistía en repartir comida, productos de higiene y palabras de aliento a personas sin hogar en barrios marcados por la vulnerabilidad, como Skid Row. Sus publicaciones y transmisiones en vivo reflejaban el cariño y respeto con el que trataba a quienes acudían a ella en busca de ayuda, a quienes llamaba “reyes” y “reinas”.

El comunicado de Beauty 2 The Streetz destaca el profundo pesar por la pérdida de quien fuera su directora ejecutiva y fundadora, subrayando el cambio que Raines generó en innumerables vidas a través de su generosidad y servicio desinteresado. La organización anunció que compartirá más información sobre las circunstancias de la muerte de la influencer cuando esté disponible.

El legado de Miss Shirley

El trabajo de Beauty 2 The Streetz, la organización fundada y dirigida por Shirley Raines, transformó la asistencia social en Skid Row y otras zonas de Los Ángeles y Nevada. Desde sus inicios en 2017, la entidad se dedicó a brindar servicios esenciales a personas en situación de calle, ofreciendo desde comida y ropa hasta tratamientos de peluquería, maquillaje y productos de higiene.

La visión de Miss Shirley era mucho más que repartir: buscaba restaurar la dignidad y autoestima de quienes atravesaban circunstancias adversas. En sus jornadas, no solo entregaba artículos básicos, sino que también se esforzaba por ofrecerles un trato humano y afectuoso, saludando a cada persona con respeto y llamándolos “rey” o “reina”.

Reconocimientos de instituciones como CNN
Reconocimientos de instituciones como CNN y la NAACP destacaron el impacto de Miss Shirley en redes sociales y ayuda humanitaria (Instagram / @beauty2thestreetz)

Beauty 2 The Streetz se convirtió en un referente para las comunidades marginadas, permitiendo que miles de personas accedieran a servicios que suelen considerarse lujos para quienes carecen de vivienda. A través de la plataforma mediática de Raines, la organización logró amplificar las voces de los más necesitados y reunir recursos para expandir su labor a más barrios y grupos vulnerables.

Gracias a su trayectoria, la influencer recibió reconocimiento de varias instituciones tanto por su labor social como el impacto en las comunidades más vulnerables. Uno de los momentos más destacados llegó en 2021, cuando fue nombrada Héroe del Año por CNN. Este galardón incluyó un premio de USD 100.000, que destinó a expandir el alcance de Beauty 2 The Streetz y multiplicar la ayuda a quienes lo necesitaban.

En 2025, Raines fue distinguida con el Premio de Imagen de la NAACP en la categoría de Personalidad Destacada de las Redes Sociales. Este reconocimiento subrayó su influencia en las plataformas digitales y su capacidad para movilizar apoyo y conciencia sobre la crisis de personas sin hogar. El respaldo de la comunidad virtual fue también una constante en su camino. Otros creadores de contenido y activistas elogiaron públicamente su trabajo, resaltando su generosidad y la inspiración que representaba para quienes buscan marcar una diferencia en la sociedad.

El doloroso comunicado y las reacciones

A través de la cuenta de Instagram de la organización confirmaron el deceso. “Con profundo pesar y gran pesar en el corazón, Beauty 2 The Streetz anuncia el fallecimiento de nuestra querida CEO y fundadora, Shirley Raines, conocida cariñosamente por muchos como la Sra. Shirley”. Al instante, seguidores de la tiktoker y quienes compartían su iniciativa dejaron mensajes de condolencias.

Beauty 2 The Streetz se
Beauty 2 The Streetz se consolidó como referente en apoyo a comunidades marginadas gracias al liderazgo y visión de su fundadora, Shirley Raines (Instagram / @beauty2thestreetz)

“Esta pérdida es devastadora para todo el equipo, las comunidades a las que servimos y las innumerables personas cuyas vidas cambiaron para siempre gracias al amor, la generosidad y el servicio desinteresado de la Sra. Shirley”, destaca el comentario agregando que continuarán con su legado.

Finalmente, decidieron no revelar las causas de la muerte y pidieron respeto y oraciones tanto para el descanso de la influencer como para su familia. Personajes artísticos y del rubro respondieron conmovidos al comunicado y dejaron su mensaje de apoyo, mencionando que se trataba de una inspiración en la comunidad digital.

Temas Relacionados

ShirleyMiss ShirleyBeauty 2 the StreetzTikTokInfluencerMurióNewsroom BUE

Últimas Noticias

La Unión Europea sancionó a 15 funcionarios iraníes y evalúa declarar terrorista a la Guardia Revolucionaria

Las nuevas medidas restrictivas adoptadas por el bloque europeo responden a la represión de manifestantes y anticipan una posible condena formal contra la organización militar. Entre los sancionados están sus máximos jefes

La Unión Europea sancionó a

China exporta medicamentos ilegales que prometen adelgazar y otros beneficios: “Los occidentales están obsesionados”

Aproximadamente mil vendedores operan desde oficinas anónimas enviando péptidos no aprobados para uso humano. La Generación Z lidera su consumo promovido por influencers que promueven supuestos beneficios

China exporta medicamentos ilegales que

El oro alcanzó un nuevo récord por encima de 5.600 dólares y el petróleo sube por las tensiones con Irán

Los inversores buscan refugio en metales preciosos ante el envío de una flota de Estados Unidos al Golfo Pérsico y las advertencias de Trump sobre un posible ataque. La plata también marcó un máximo histórico, mientras el crudo Brent superó los 70 dólares el barril

El oro alcanzó un nuevo

La agencia alimentaria de la ONU cierra sus operaciones en el norte de Yemen por las agresiones de los rebeldes hutíes

La persecución empeora las precarias condiciones en el empobrecido país árabe, en medio de la represión del grupo respaldado por Irán a los trabajadores de la ONU y grupos de ayuda humanitaria

La agencia alimentaria de la

Dinamarca confirmó los primeros contactos bilaterales con EEUU sobre Groenlandia: “Volvemos a la senda correcta”

El ministro danés de Exteriores dijo que hubo un acercamiento después de la crisis que supuso la amenaza arancelaria de Trump contra Copenhague y los aliados europeos

Dinamarca confirmó los primeros contactos
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
San Sebastián blinda el uso

San Sebastián blinda el uso residencial frente al turismo y aprueba la restricción de nuevos alojamientos turísticos

Qué podría ocurrir en la Tierra si un asteroide impacta la Luna, según científicos

Renfe, Iryo y Ouigo deberán indemnizar a los usuarios por los retrasos debidos a los límites de velocidad impuestos por Adif

La infanta Elena mantiene el luto a medias en su primer acto tras el fallecimiento de su tía, Irene de Grecia: rodeada de moda flamenca en Sevilla

Roy Barreras lanzó pullas contra Abelardo de la Espriella por adopción en parejas del mismo sexo: “No es un asunto que le corresponde al Estado”

INFOBAE AMÉRICA
Panamá redujo su déficit fiscal

Panamá redujo su déficit fiscal a cerca de 4% del PIB y busca recuperar la confianza de los mercados

La tecnológica Meta (Facebook) gana 50.545 millones de euros en 2025, un 3,1% menos

Bruce Springsteen canta contra el ICE, Trump y su "Estado del terror" en su nuevo tema, 'Streets of Minneapolis'

Los Veintisiete acuerdan designar a la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista

D-Link presenta nuevos controladores Nuclias para gestión unificada de redes empresariales

ENTRETENIMIENTO

Los Grammy 2026 rendirán homenaje

Los Grammy 2026 rendirán homenaje a Ozzy Osbourne con un tributo a cargo de figuras del rock

Louis Tomlinson presentó su nuevo álbum How Did I Get Here y admitió: “Por primera vez sentí estar en una banda”

Bronwyn Newport reveló detalles sobre el fin de su matrimonio: “El programa sacó a la luz una dinámica extraña”

Sydney Sweeney lanza su propia marca de lencería

La ex novia de Brooklyn Beckham recibió advertencias: Hana Cross no hablará sobre su año con los Beckham