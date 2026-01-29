Murió Miss Shirley, la reconocida influencer que repartía comida y ayudaba a personas en situación de vulnerabilidad

Shirley Raines, reconocida como Miss Shirley en redes sociales, falleció a los 58 años (Instagram / @beauty2thestreetz)

La noticia del fallecimiento de Shirley Raines, conocida en redes sociales como Miss Shirley, ha estremecido a quienes seguían su labor en Skid Row, Los Ángeles. La creadora de TikTok y fundadora de la organización sin fines de lucro Beauty 2 The Streetz murió a los 58 años, según confirmó suorganización el miércoles 28 de enero en un comunicado oficial. Aunque la causa de su muerte no ha sido revelada, la noticia se difundió rápidamente a través de las plataformas digitales y medios de comunicación.

Raines, que acumulaba más de 5 millones de seguidores en TikTok, se había hecho famosa por su trabajo comunitario. Su rutina diaria consistía en repartir comida, productos de higiene y palabras de aliento a personas sin hogar en barrios marcados por la vulnerabilidad, como Skid Row. Sus publicaciones y transmisiones en vivo reflejaban el cariño y respeto con el que trataba a quienes acudían a ella en busca de ayuda, a quienes llamaba “reyes” y “reinas”.

El comunicado de Beauty 2 The Streetz destaca el profundo pesar por la pérdida de quien fuera su directora ejecutiva y fundadora, subrayando el cambio que Raines generó en innumerables vidas a través de su generosidad y servicio desinteresado. La organización anunció que compartirá más información sobre las circunstancias de la muerte de la influencer cuando esté disponible.

El legado de Miss Shirley

El trabajo de Beauty 2 The Streetz, la organización fundada y dirigida por Shirley Raines, transformó la asistencia social en Skid Row y otras zonas de Los Ángeles y Nevada. Desde sus inicios en 2017, la entidad se dedicó a brindar servicios esenciales a personas en situación de calle, ofreciendo desde comida y ropa hasta tratamientos de peluquería, maquillaje y productos de higiene.

La visión de Miss Shirley era mucho más que repartir: buscaba restaurar la dignidad y autoestima de quienes atravesaban circunstancias adversas. En sus jornadas, no solo entregaba artículos básicos, sino que también se esforzaba por ofrecerles un trato humano y afectuoso, saludando a cada persona con respeto y llamándolos “rey” o “reina”.

Reconocimientos de instituciones como CNN y la NAACP destacaron el impacto de Miss Shirley en redes sociales y ayuda humanitaria (Instagram / @beauty2thestreetz)

Beauty 2 The Streetz se convirtió en un referente para las comunidades marginadas, permitiendo que miles de personas accedieran a servicios que suelen considerarse lujos para quienes carecen de vivienda. A través de la plataforma mediática de Raines, la organización logró amplificar las voces de los más necesitados y reunir recursos para expandir su labor a más barrios y grupos vulnerables.

Gracias a su trayectoria, la influencer recibió reconocimiento de varias instituciones tanto por su labor social como el impacto en las comunidades más vulnerables. Uno de los momentos más destacados llegó en 2021, cuando fue nombrada Héroe del Año por CNN. Este galardón incluyó un premio de USD 100.000, que destinó a expandir el alcance de Beauty 2 The Streetz y multiplicar la ayuda a quienes lo necesitaban.

En 2025, Raines fue distinguida con el Premio de Imagen de la NAACP en la categoría de Personalidad Destacada de las Redes Sociales. Este reconocimiento subrayó su influencia en las plataformas digitales y su capacidad para movilizar apoyo y conciencia sobre la crisis de personas sin hogar. El respaldo de la comunidad virtual fue también una constante en su camino. Otros creadores de contenido y activistas elogiaron públicamente su trabajo, resaltando su generosidad y la inspiración que representaba para quienes buscan marcar una diferencia en la sociedad.

El doloroso comunicado y las reacciones

A través de la cuenta de Instagram de la organización confirmaron el deceso. “Con profundo pesar y gran pesar en el corazón, Beauty 2 The Streetz anuncia el fallecimiento de nuestra querida CEO y fundadora, Shirley Raines, conocida cariñosamente por muchos como la Sra. Shirley”. Al instante, seguidores de la tiktoker y quienes compartían su iniciativa dejaron mensajes de condolencias.

Beauty 2 The Streetz se consolidó como referente en apoyo a comunidades marginadas gracias al liderazgo y visión de su fundadora, Shirley Raines (Instagram / @beauty2thestreetz)

“Esta pérdida es devastadora para todo el equipo, las comunidades a las que servimos y las innumerables personas cuyas vidas cambiaron para siempre gracias al amor, la generosidad y el servicio desinteresado de la Sra. Shirley”, destaca el comentario agregando que continuarán con su legado.

Finalmente, decidieron no revelar las causas de la muerte y pidieron respeto y oraciones tanto para el descanso de la influencer como para su familia. Personajes artísticos y del rubro respondieron conmovidos al comunicado y dejaron su mensaje de apoyo, mencionando que se trataba de una inspiración en la comunidad digital.