EEUU apuesta por una África “estable y próspera” y busca impulsar alianzas económicas de beneficio mutuo con el continente

Las autoridades estadounidenses y representantes africanos anunciaron la conformación de un grupo de trabajo estratégico para impulsar proyectos de inversión e infraestructura que favorezcan el desarrollo mutuo

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, habla durante una conferencia de prensa en la sede de la Unión Africana en Adís Abeba, Etiopía, el 28 de enero de 2026 (REUTERS/Tiksa Negeri)

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, afirmó este miércoles que Washington apuesta por una África “estable y próspera” y busca impulsar alianzas económicas de beneficio mutuo con el continente.

“Mi mensaje debe ser claro: EEUU quiere estar presente en África”, declaró Landau durante una rueda de prensa conjunta con el presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, en la sede de la organización en Adís Abeba, Etiopía.

Landau explicó que las conversaciones con la UA se enfocaron en cómo EEUU puede contribuir al desarrollo africano, al tiempo que África contribuye a la seguridad y prosperidad estadounidenses.

En ese sentido, destacó que el continente ofrece “numerosas oportunidades económicas y comerciales”, subrayando la existencia de “nuevos mercados, nuevas oportunidades económicas” y recursos naturales que pueden aprovecharse en beneficio mutuo.

El Gobierno estadounidense y la Comisión de la UA acordaron crear el Grupo de Trabajo Estratégico sobre Infraestructura e Inversión (SIWG, por sus siglas en inglés). Según una nota conjunta, el objetivo es “promover e impulsar alianzas económicas entre Estados Unidos y África que generen empleo, prosperidad y seguridad económica tanto en América como en toda África”.

El representante estadounidense citó como ejemplo de interés el Corredor de Lobito, el ferrocarril que unirá el Atlántico con las minas de la República Democrática del Congo (RDC) y Zambia a través de Angola, un proyecto con el que Occidente busca competir con China en el abastecimiento de minerales estratégicos en África.

El Subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, habla durante una conferencia de prensa conjunta con el presidente de la Comisión de la Unión Africana (AUC), Mahamoud Ali Youssouf, en la sede de la Unión Africana en Addis Abeba, Etiopía, el 28 de enero de 2026 (REUTERS/Tiksa Negeri)

En materia de seguridad, Landau estuvo acompañado por el comandante del Mando Militar de Estados Unidos en África (AFRICOM), general Dagvin Anderson, y subrayó que “a nadie le conviene tener conflictos en el continente”.

No queremos que África, ni ningún país africano, sea un refugio para individuos o grupos que quieran dañar a personas de otros países, y no queremos que personas de fuera de un país en particular, ni actores externos, creen inestabilidad en África”, sostuvo el funcionario estadounidense.

Además, enfatizó que existen amplias áreas de cooperación con las naciones africanas y la Unión Africana para promover la seguridad de la región, de Estados Unidos y del mundo.

Por su parte, Mahmoud Ali Youssouf, presidente de la Comisión de la UA, reafirmó “el firme compromiso de la Unión Africana con su asociación estratégica con Estados Unidos, basada en el respeto mutuo, los intereses compartidos y un compromiso común con la paz, la estabilidad y la prosperidad”.

Mahmoud Ali Youssouf, presidente de la Comisión de la UA, en la conferencia de prensa junto al subsecretario estadounidense Christopher Landau (REUTERS/Tiksa Negeri)

El miércoles, Landau también mantuvo un encuentro con el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, quien destacó la importancia de la “colaboración continua” con Estados Unidos.

El ex embajador estadounidense en México realiza una gira africana desde el 24 de enero al 1 de febrero, que comenzó en Egipto y continuará en Kenia, donde abordará cooperación comercial, antiterrorista y la contribución de Kenia a la seguridad en Haití. Su última escala será Yibuti, donde tratará temas de seguridad, antiterrorismo y relaciones comerciales con líderes gubernamentales.

Según el Departamento de Estado, el objetivo del viaje es promover “las prioridades del presidente Donald Trump: reequilibrar el comercio, garantizar un entorno empresarial positivo y promover la seguridad y la paz”.

La gira de Landau se produce apenas dos semanas después de la visita del ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, a Etiopía, Tanzania y Lesoto, cumpliendo la tradición de que el primer viaje anual del jefe de la diplomacia china tenga como destino el continente africano, un escenario clave en la rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China.

(Con información de EFE)

