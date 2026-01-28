Mundo

Ruanda llevó al Reino Unido a La Haya para pedir más de USD 135 millones por la cancelación del acuerdo migratorio

El gobierno ruandés recalcó que Londres rechazó negociar “nuevas condiciones” económicas tras la anulación del pacto por parte de Starmer

Guardar
Vista exterior de la Corte
Vista exterior de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, Países Bajos. Peter Dejong/Pool vía REUTERS

El Gobierno de Ruanda ha presentado una demanda de arbitraje ante un tribunal de La Haya reclamando a Reino Unido el pago de cien millones de libras esterlinas (alrededor de 137,56 millones de dólares) por la cancelación en 2024 de un acuerdo que contemplaba el envío al país africano de solicitantes de asilo llegados a territorio británico.

El Ejecutivo ruandés ha desvelado que presentó el 24 de noviembre una petición de arbitraje a la Corte Permanente de Arbitraje alegando impagos relacionados con el acuerdo, que contemplaba que Kigali aceptara acoger a migrantes irregulares y solicitantes de asilo y que fue anulado en 2024 por el ahora primer ministro británico, Keir Starmer.

Así, ha recordado que el acuerdo fue alcanzado tras unas negociaciones “a petición de Reino Unido” y ha defendido que el mimo “suponía una nueva postura firme para disuadir los peligrosos viajes migratorios, que están causando un sufrimiento inenarrable, al tiempo que se abordaba el desequilibrio a nivel global en cuanto a oportunidades económicas, una de las causas subyacentes de la migración irregular en masa”.

Kigali ha subrayado que el acuerdo “entró en vigor el 25 de abril de 2024”, poco antes de que Starmer asumiera el cargo y procediera a su anulación en julio de ese año. “Lo hizo sin notificación previa a Ruanda, algo contrario al espíritu de asociación que caracterizó el Acuerdo de Migración y Desarrollo Económico (MEDP)”, ha argüido.

El Ejecutivo ruandés ha desvelado
El Ejecutivo ruandés ha desvelado que presentó el 24 de noviembre una petición de arbitraje a la Corte Permanente de Arbitraje alegando impagos relacionados con el acuerdo.

“Ese mismo día, Ruanda fue informada de que no habría expulsiones futuras de individuos bajo el MEDP”, ha manifestado, al tiempo que ha agregado que Londres reclamó en noviembre de 2024 al país que perdonara dos pagos de 50 millones de libras (aproximadamente 68,78 millones de dólares) contemplados para abril de 2025 y abril de 2026.

En este sentido, ha argüido que “Ruanda indicó que estaba preparada para aceptar estos acuerdos si el tratado era anulado, siempre y cuando se negociaran y acordaran nuevas condiciones financieras”, si bien estas discusiones “no tuvieron lugar y las cantidades siguen adeudadas y han de ser pagadas, según el tratado”.

Kigali critica la postura “intransigente” de Londres

Reino Unido ha dejado claro sin embargo que no tiene intención de hacer nuevos pagos bajo el MEDP. También ha dejado claro que no tiene intención de honrar su compromiso de alcanzar un acuerdo para reubicar en Reino Unido a una parte de los refugiados más vulnerables a los que acoge Ruanda”, ha explicado.

“De forma decepcionante, los intentos de Ruanda de mover la posición en la que Reino Unido se ha atrincherado no han tenido éxito”, ha señalado, al tiempo que ha lamentado que Londres notificara la anulación del acuerdo, medida que entrará en vigor el 16 de marzo de 2026.

El primer ministro británico, Keir
El primer ministro británico, Keir Starmer. Kin Cheung/Pool vía REUTERS

Por ello, ha alegado que esta situación ha llevado a Kigali a buscar un arbitraje y ha reseñado que es un paso “necesario” debido a la “intransigencia de Reino Unido”. “No hay otra opción”, ha apuntado Kigali, que ha incidido en que “Ruanda sigue comprometida con hallar soluciones a la crisis migratoria global, incluido dar seguridad, dignidad y oportunidades a los refugiados y migrantes” que llegan al país africano.

Ruanda ya exigió en marzo de 2025 el pago de 50 millones de libras (aproximadamente 68,78 millones de dólares) por el cancelado plan de deportación de migrantes y denunció que Londres había adoptado “adoptado medidas punitivas injustificadas”, en referencia a la suspensión de ayuda bilateral y la imposición de nuevas sanciones por la ofensiva del grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) en el este de República Democrática del Congo (RDC).

El Gobierno laborista de Starmer desechó el plan poco después de asumir el cargo y criticó que el anterior Ejecutivo hubiera dado luz verde a este acuerdo, impulsado por la exministra del Interior Suella Braveman. A pesar de ello, Ruanda sostiene que hizo inversiones significativas en el marco del pacto y ha acusado a Londres de no cumplir con sus compromisos.

(con información de EP)

Temas Relacionados

RuandaReino UnidoLa Hayaacuerdo migratorio

Últimas Noticias

La apertura de PokéPark Kanto deslumbra a los fans de Pokémon en Tokio

Cientos de visitantes podrán recorrer hábitats naturales y actividades interactivas mientras la ciudad lidia con récords de turistas y nuevas medidas para controlar el flujo

La apertura de PokéPark Kanto

Heated Rivalry es un éxito en Rusia, donde la comunidad LGBTQ+ es brutalmente censurada

A pesar de la falta de acceso legal, la ficción sobre dos jugadores de hockey se convirtió en un fenómeno entre los jóvenes rusos, que ven en ella una forma de resistencia y representación en un contexto cada vez más hostil

Heated Rivalry es un éxito

El oro superó los 5.300 dólares por onza y marcó un nuevo récord histórico impulsado por la debilidad del dólar

El metal precioso se ha revalorizado cerca de un 85% durante el último año. Sigue en lo alto en medio de las preocupaciones sobre la independencia de la Reserva Federal y las amenazas arancelarias de Trump

El oro superó los 5.300

Entre escombros y sirenas: la noche en que una soldado de 18 años rescató a un sobreviviente del Holocausto

Sasha tenía solo tres meses de entrenamiento básico cuando participó de su primer operativo real durante la guerra entre Israel e Irán. Hoy lidera un pelotón en la frontera con Gaza y cuenta cómo esa experiencia cambió su vida para siempre

Entre escombros y sirenas: la

Donald Trump envió una gran flota a Irán y exigió que el régimen negocie un acuerdo nuclear justo: “El tiempo se acaba”

Un contingente naval superior al que fue desplegado frente a Venezuela y encabezado por el portaaviones Abraham Lincoln opera bajo directrices del mandatario, quien advirtió sobre posibles acciones rápidas y recordó la operación “Martillo de Medianoche”

Donald Trump envió una gran
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Última hora de la borrasca

Última hora de la borrasca Kristin en España, en directo | Reabre la A-6 de Madrid tras ser cortada este miércoles por la nieve

Pato O’Ward lamenta la ausencia de México en el calendario de la IndyCar 2026

Yolanda Andrade reacciona a la hospitalización de Verónica Castro y le manda un mensaje

Golpe al Tren de Aragua en Colombia: cayó mujer requerida en Perú por trata de personas, explotación sexual y homicidios selectivos

La Justicia confirmó a la Aduana como querellante en una megacausa por narcotráfico

INFOBAE AMÉRICA
Tomé rechaza "frontalmente" el acuerdo

Tomé rechaza "frontalmente" el acuerdo UE-Mercosur y carga contra PP y PSOE por su posición "incoherente"

Movilización masiva de agricultores y ganaderos alaveses contra el posible pacto de la Unión Europea con Mercosur

Emergencias 112 recibe más de 1.500 llamadas y abre 138 expedientes por el temporal, pero ninguno de gravedad

La borrasca Kristin cubre Madrid de blanco, con nieve en la capital y cortes en las zonas norte y oeste

Nathy Peluso, Chanel, Luz Casal, Melody, Natalia Lacunza o Rosario Flores protagonizan la gala benéfica EQUAL de Spotify

ENTRETENIMIENTO

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz celebran su amor en medio de tensiones familiares

Heated Rivalry es un éxito en Rusia, donde la comunidad LGBTQ+ es brutalmente censurada

La esposa de Bruce Willis reveló que el actor no sabe que padece demencia: “El cerebro está cambiando”

Amir El-Masry reveló su intensa preparación para interpretar a Prince Naseem: “Me sometí a jornadas de 12 horas en el gimnasio”

Kristen Stewart se manifestó muy crítica con la industria del cine: “A las actrices nos tratan como basura”