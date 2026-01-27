Una ola de frío histórica congeló parcialmente las Cataratas del Niágara y creó una imagen inédita

El vórtice polar provocó temperaturas extremas de hasta -55℃ en provincias como Ontario y Las Praderas, afectando la vida cotidiana de millones EFE/ Julio Cesar Rivas

obre el oeste del país generó sensaciones térmicas que alcanzaron hasta -55℃ en algunas zonas. Las condiciones afectaron el transporte aéreo, la red eléctrica y la atención social, principalmente en las provincias del oeste y en Ontario. Asimismo, las Cataratas del Niágara dejaron una de las postales más increíbles.

Las autoridades mantuvieron la alerta en regiones como Las Praderas y el área metropolitana de Toronto, donde viven cerca de seis millones de personas. La masa de aire ártico provocó temperaturas extremas, mientras la demanda de servicios básicos aumentó de manera significativa. El Servicio Meteorológico de Canadá anticipó que el frío persistirá durante varios días con nevadas intensas.

El impacto más inmediato se sintió en los aeropuertos y en los centros de acogida para personas en situación de calle. Los sistemas de transporte y electricidad también enfrentaron dificultades a medida que la temperatura bajó de forma abrupta.

La demanda energética alcanzó niveles récord en Nueva Escocia y Terranova ante el intenso frío, obligando a las autoridades a pedir moderación en el consumo eléctrico EFE/ Julio Cesar Rivas

Vuelos cancelados y retrasos en todo el país

Según Air Canada, la principal aerolínea del país, el frío extremo ocasionó demoras y cancelaciones en los aeropuertos de Montreal y Toronto. Este último, el mayor aeropuerto canadiense y uno de los más transitados de Norteamérica, se vio especialmente afectado. Otras aerolíneas reportaron problemas similares en Quebec y Halifax, donde la ola polar también impactó en las operaciones.

De acuerdo con el reporte de EFE, los retrasos se extendieron a diversas ciudades. Los pasajeros enfrentaron largas esperas y ajustes de itinerario. Algunas rutas debieron suspenderse por completo debido a las condiciones meteorológicas adversas.

En la provincia de Nueva Escocia, la empresa de energía Nova Scotia Power solicitó a los consumidores moderar el consumo eléctrico ante el fuerte aumento de la demanda. La compañía advirtió que el sistema se acercaba a su capacidad máxima por el intenso frío. Advertencias similares se emitieron en Terranova y Labrador, donde la masa de aire ártico complicó el funcionamiento de la red.

Aeropuertos de Toronto, Montreal, Quebec y Halifax registraron retrasos y cancelaciones de vuelos por las adversas condiciones meteorológicas causadas por la ola de frío EFE/ Julio Cesar Rivas

Centros de acogida desbordados en Ontario

Las bajas temperaturas obligaron a los centros de acogida de Toronto, Hamilton y otras ciudades de Ontario a funcionar a máxima capacidad. Las autoridades municipales ordenaron a los refugios que no rechazaran a ninguna persona, para proteger a quienes no cuentan con un lugar seguro ante el frío extremo.

Según las directrices de las autoridades, la exposición durante la noche puede causar congelamiento de extremidades en cuestión de minutos. El sistema social de la región puso énfasis en evitar víctimas por hipotermia o lesiones graves relacionadas con el clima.

Los centros de acogida de Ontario, incluida Toronto, operaron a máxima capacidad para proteger a personas vulnerables ante el descenso extremo de las temperaturas EFE/ Julio Cesar Rivas

Los centros de acogida también atendieron a residentes cuyas viviendas no soportan temperaturas tan bajas. El flujo de personas en busca de ayuda aumentó de manera notable durante la jornada, según los responsables de los servicios sociales.

Demanda de energía y recomendaciones ante la ola de frío

La demanda energética experimentó un crecimiento sostenido. De acuerdo con Nova Scotia Power, la población debe racionalizar el consumo para evitar cortes. Las recomendaciones incluyeron reducir el uso de electrodomésticos y mantener calefacciones en niveles moderados. La compañía informó que la red eléctrica trabajó al límite de su capacidad en varias provincias atlánticas.

El Servicio Meteorológico de Canadá advirtió sobre la persistencia del frío ártico y alertó sobre nevadas copiosas que complicarán aún más la movilidad y los servicios EFE/ Julio Cesar Rivas

Las autoridades pidieron a la ciudadanía limitar desplazamientos y protegerse ante el riesgo de congelamiento. El Servicio Meteorológico de Canadá recomendó permanecer en interiores y prestar especial atención a niños, personas mayores y grupos vulnerables.

En Terranova y Labrador, las advertencias sobre el sistema eléctrico se sumaron a las alertas por el descenso de la temperatura. La coordinación entre servicios públicos y autoridades locales buscó garantizar el suministro sin interrupciones.

Autoridades recomendaron limitar desplazamientos, mantenerse en interiores y atender a niños, mayores y grupos vulnerables para evitar congelaciones e hipotermias EFE/ Julio Cesar Rivas

Turismo y paisaje invernal en Niagara Falls

A pesar del frío extremo, turistas acudieron a Niagara Falls para fotografiar el paisaje congelado alrededor de las cataratas. La imagen de la base de las Cataratas del Niágara cubierta de hielo se volvió un atractivo para visitantes, según reportó EFE. Las autoridades recomendaron precaución y evitar áreas resbaladizas o no habilitadas.

Turistas desafiaron el frío extremo y acudieron a Niagara Falls para fotografiar las cataratas congeladas, pese a las advertencias sobre áreas resbaladizas y peligrosas EFE/ Julio Cesar Rivas

El Servicio Meteorológico de Canadá prevé que las bajas temperaturas continúen durante la semana. Se esperan nevadas copiosas en Ontario y otras provincias, lo que podría agravar las dificultades de movilidad y aumentar la presión sobre los servicios sociales y energéticos.