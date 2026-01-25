La sensación térmica descendió a -55℃ en partes de Canadá por una masa de aire ártico y se esperan nuevas nevadas

La gente camina por una calle nevada durante una tormenta de nieve en Toronto, Ontario, Canadá (REUTERS/Arlyn McAdorey)

Canadá enfrenta uno de los días más fríos de los últimos años, con sensaciones térmicas que alcanzan los -55 ℃ debido a un vórtice polar que afecta al oeste del país. Esta situación extrema está generando importantes dificultades en los sistemas de transporte y en la red eléctrica.

Las autoridades advirtieron que en las provincias del oeste, conocidas como Las Praderas, la sensación térmica podría llegar a -55 ℃ este sábado. En Ontario, la provincia más poblada y núcleo industrial del país, los valores oscilarán entre -30 y -45 ℃.

Las condiciones meteorológicas extremas provocaron la cancelación y retraso de numerosos vuelos en todo el territorio. Air Canada, la principal aerolínea del país, informó que el intenso frío causa demoras en los aeropuertos de Montreal y Toronto, este último el mayor de Canadá y uno de los más transitados de Norteamérica. La misma situación afecta a otras aerolíneas en ciudades como Quebec y Halifax, en la costa atlántica.

En Nueva Escocia, la empresa eléctrica pidió a los consumidores que moderen el uso de energía ante el fuerte incremento de la demanda, ya que las temperaturas siguen descendiendo por la influencia de la masa de aire ártico. Desde su sitio web, Nova Scotia Power advirtió: “Está previsto que el sistema eléctrico se aproxime a su capacidad máxima” en las próximas horas. En Terranova y Labrador, las advertencias de las autoridades siguen la misma línea.

El impacto de la ola de frío se percibe en todo el país, con regiones extremas bajo una presión inédita sobre infraestructuras clave y servicios básicos.

Un hombre y árboles cubiertos de nieve se reflejan en el lago Louise mientras se toma una "selfi" en Lake Louise, Alberta, Canadá (REUTERS/Jim Young/Archivo)

En Toronto, Hamilton y otras ciudades de Ontario, los centros de acogida operan a máxima capacidad para atender tanto a personas sin hogar como a quienes viven en viviendas no preparadas para enfrentar temperaturas extremadamente bajas.

En el área metropolitana de Toronto, que cuenta con alrededor de seis millones de habitantes y es la cuarta más grande de Norteamérica, las autoridades municipales han ordenado que ningún refugio rechace a una persona, ya que las bajas temperaturas, especialmente durante la noche, pueden provocar la congelación de extremidades en cuestión de minutos.

El Servicio Meteorológico de Canadá advirtió que el frío extremo persistirá durante varios días en algunas regiones y que, a partir del domingo, se esperan copiosas nevadas en provincias como Ontario.

En paralelo, en Estados Unidos los servicios de emergencia están en estado de alerta ante la feroz ola polar. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) estadounidense advirtió sobre posibles interrupciones eléctricas generalizadas y restricciones en el transporte por la tormenta que afecta a amplias zonas del país.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) recomendó a los residentes abastecerse de suministros básicos y tomar medidas para proteger sus viviendas, ante el aumento de accidentes y percances relacionados con el frío extremo.

Nieve cae alrededor de excavadoras en el incendio forestal EWF030 de Mercoal Creek, al oeste de Mercoal, Alberta, Canadá (REUTERS/Archivo)

En ese sentido, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) alertó que, según reportes recientes citados por The New York Times, durante los cortes de energía y olas de frío extremas se incrementan los incidentes por intoxicación y accidentes en interiores. Las autoridades recomiendan anticipar posibles cortes eléctricos.

La EPA sugiere mantener a mano mantas, abrigos y fuentes de calor alternativas, como estufas de leña o chimeneas, asegurando siempre una adecuada ventilación para evitar intoxicaciones. El NWS recordó que nunca debe usarse un generador dentro de la vivienda ni operar vehículos en garajes cerrados, ya que estos equipos emiten gases tóxicos.

Desde el ámbito gubernamental, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi L. Noem, enfatizó en una conferencia de prensa el sábado que “lo más importante que la gente puede hacer en todo el país es, por favor, permanecer fuera de las carreteras”.

La funcionaria instó a los residentes a no salir de sus hogares “a menos que realmente tengan que estar afuera”. A su vez, insistió en que ya se han empezado a sentir los impactos en el Medio Oeste, el Sur y a lo largo de la Costa Este.

