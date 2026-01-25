Estados Unidos

La sensación térmica descendió a -55℃ en partes de Canadá por una masa de aire ártico y se esperan nuevas nevadas

Las actuales condiciones meteorológicas generaron alteraciones significativas en los servicios de transporte y suministro eléctrico, mientras provincias del oeste y Ontario experimentan sensaciones térmicas sin precedentes

Guardar
La gente camina por una
La gente camina por una calle nevada durante una tormenta de nieve en Toronto, Ontario, Canadá (REUTERS/Arlyn McAdorey)

Canadá enfrenta uno de los días más fríos de los últimos años, con sensaciones térmicas que alcanzan los -55 ℃ debido a un vórtice polar que afecta al oeste del país. Esta situación extrema está generando importantes dificultades en los sistemas de transporte y en la red eléctrica.

Las autoridades advirtieron que en las provincias del oeste, conocidas como Las Praderas, la sensación térmica podría llegar a -55 ℃ este sábado. En Ontario, la provincia más poblada y núcleo industrial del país, los valores oscilarán entre -30 y -45 ℃.

Las condiciones meteorológicas extremas provocaron la cancelación y retraso de numerosos vuelos en todo el territorio. Air Canada, la principal aerolínea del país, informó que el intenso frío causa demoras en los aeropuertos de Montreal y Toronto, este último el mayor de Canadá y uno de los más transitados de Norteamérica. La misma situación afecta a otras aerolíneas en ciudades como Quebec y Halifax, en la costa atlántica.

En Nueva Escocia, la empresa eléctrica pidió a los consumidores que moderen el uso de energía ante el fuerte incremento de la demanda, ya que las temperaturas siguen descendiendo por la influencia de la masa de aire ártico. Desde su sitio web, Nova Scotia Power advirtió: “Está previsto que el sistema eléctrico se aproxime a su capacidad máxima” en las próximas horas. En Terranova y Labrador, las advertencias de las autoridades siguen la misma línea.

El impacto de la ola de frío se percibe en todo el país, con regiones extremas bajo una presión inédita sobre infraestructuras clave y servicios básicos.

Un hombre y árboles cubiertos
Un hombre y árboles cubiertos de nieve se reflejan en el lago Louise mientras se toma una "selfi" en Lake Louise, Alberta, Canadá (REUTERS/Jim Young/Archivo)

En Toronto, Hamilton y otras ciudades de Ontario, los centros de acogida operan a máxima capacidad para atender tanto a personas sin hogar como a quienes viven en viviendas no preparadas para enfrentar temperaturas extremadamente bajas.

En el área metropolitana de Toronto, que cuenta con alrededor de seis millones de habitantes y es la cuarta más grande de Norteamérica, las autoridades municipales han ordenado que ningún refugio rechace a una persona, ya que las bajas temperaturas, especialmente durante la noche, pueden provocar la congelación de extremidades en cuestión de minutos.

El Servicio Meteorológico de Canadá advirtió que el frío extremo persistirá durante varios días en algunas regiones y que, a partir del domingo, se esperan copiosas nevadas en provincias como Ontario.

En paralelo, en Estados Unidos los servicios de emergencia están en estado de alerta ante la feroz ola polar. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) estadounidense advirtió sobre posibles interrupciones eléctricas generalizadas y restricciones en el transporte por la tormenta que afecta a amplias zonas del país.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) recomendó a los residentes abastecerse de suministros básicos y tomar medidas para proteger sus viviendas, ante el aumento de accidentes y percances relacionados con el frío extremo.

Nieve cae alrededor de excavadoras
Nieve cae alrededor de excavadoras en el incendio forestal EWF030 de Mercoal Creek, al oeste de Mercoal, Alberta, Canadá (REUTERS/Archivo)

En ese sentido, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) alertó que, según reportes recientes citados por The New York Times, durante los cortes de energía y olas de frío extremas se incrementan los incidentes por intoxicación y accidentes en interiores. Las autoridades recomiendan anticipar posibles cortes eléctricos.

La EPA sugiere mantener a mano mantas, abrigos y fuentes de calor alternativas, como estufas de leña o chimeneas, asegurando siempre una adecuada ventilación para evitar intoxicaciones. El NWS recordó que nunca debe usarse un generador dentro de la vivienda ni operar vehículos en garajes cerrados, ya que estos equipos emiten gases tóxicos.

Desde el ámbito gubernamental, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi L. Noem, enfatizó en una conferencia de prensa el sábado que “lo más importante que la gente puede hacer en todo el país es, por favor, permanecer fuera de las carreteras”.

La funcionaria instó a los residentes a no salir de sus hogares “a menos que realmente tengan que estar afuera”. A su vez, insistió en que ya se han empezado a sentir los impactos en el Medio Oeste, el Sur y a lo largo de la Costa Este.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaEstados UnidosCanadáola polartormenta invernaltormenta de nievefrío extremotemporalnievehielo

Últimas Noticias

Quién era Alex Jeffrey Pretti, el hombre que fue asesinado por agentes federales en Minneapolis

El hombre que murió este sábado durante una manifestación contra ICE era enfermero de cuidados intensivos en un hospital del Departamento de Asuntos de Veteranos

Quién era Alex Jeffrey Pretti,

Trump acusó al gobernador de Minnesota de “incitar la insurrección” tras la muerte de un hombre a manos de agentes de inmigración

El presidente de Estados Unidos apuntó contra Tim Walz y contra el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey

Trump acusó al gobernador de

EEUU se prepara ante posibles “impactos catastróficos” por tormenta invernal

Las autoridades advirtieron sobre riesgos para la red eléctrica, rutas clave y servicios esenciales, mientras millones de personas permanecen bajo alertas oficiales

EEUU se prepara ante posibles

Imágenes del peligroso temporal de frío extremo que azota a Estados Unidos

Las escuelas en Chicago y de otras ciudades del centro-norte suspendieron las clases, las aerolíneas cancelaron miles de vuelos del fin de semana, y las iglesias trasladaron a internet los servicios del domingo

Imágenes del peligroso temporal de

EN VIVO | Investigan la muerte de tres personas que fueron halladas al aire libre en medio de temperaturas bajo cero en Nueva York

El hecho fue confirmado por el Departamento de Policía de Nueva York, aunque hasta el momento se desconoce el motivo de los decesos y las identidades de las víctimas

EN VIVO | Investigan la
DEPORTES
El golazo olímpico que convirtió

El golazo olímpico que convirtió el hijo de Guillermo Barros Schelotto en el triunfo de Gimnasia ante Racing

Tras la derrota de Racing, el Rosario Central de Di María debuta en el Torneo Apertura frente a Belgrano

La emoción del jugador argentino de Alianza Lima que se llevó la camiseta de Lionel Messi: el gesto que lo conmovió

Alisha Lehmann, la jugadora “más viral”, fue presentada en su nuevo equipo y confirmó su romance con un futbolista

“Hasta la luna”: el divertido intercambio entre Colapinto y Gasly dentro de un auto superdeportivo de Alpine

TELESHOW
El sugerente posteo de Anita

El sugerente posteo de Anita Espasandín con los signos de fuego de ella y Benjamín Vicuña que encendió las redes

El impactante look de Mirtha Legrand: cristales, mini pailleté y oro para su tercera noche en la costa

Así fue el festejo del primer cumpleaños de Amanda, la hija de Maca Rinaldi y Fede Hoppe

Nicki Nicole compartió sus sensaciones a menos de un mes de cantar en el Teatro Colón: “Van a ser muy felices”

Gonzalo Valenzuela, recién separado, compartió una postal familiar junto a Juana Viale

INFOBAE AMÉRICA

Piden que estudiantes de colegios

Piden que estudiantes de colegios privados reciban computadoras igual que en el sector público salvadoreño

Descubrieron una tumba en Turquía que estaría vinculada a la familia del rey Midas

Netanyahu recibió en Israel a Witkoff y Kushner para discutir la segunda fase de la tregua en Gaza

Flea reveló la historia íntima detrás de la portada de su nuevo álbum solista: quién es la mujer que aparece en la tapa de “Honora”

EEUU comentó que los negociadores de Rusia y Ucrania parecían “casi amigos” durante las conversaciones en Abu Dabi