Estados Unidos aseguró que las diferencias entre Ucrania y Rusia “quedaron reducidas a un solo asunto”

El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, destacó que los desacuerdos son solucionables: “Si ambas partes quieren resolverlo, vamos a resolverlo”

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, ha destacado este jueves que las conversaciones para lograr un acuerdo de paz en Ucrania han registrado “muchos progresos” y ha asegurado que “han quedado reducidas a un solo asunto” sin especificar, horas antes de embarcarse en un viaje a Moscú para mantener una reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin.

“Creo que hemos logrado muchos progresos. Creo que al principio del proceso había un poco de confusión. Iba bastante a Moscú, pero creo que era importante hacerlo, porque ya estamos en la etapa final y soy optimista”, ha manifestado durante una intervención por sorpresa en un acto en la ciudad suiza de Davos organizado por la conferencia Yalta European Strategy y la Fundación Victor Pinchuk.

Así, ha recalcado que durante la jornada del miércoles mantuvo contactos con la delegación negociadora ucraniana en Davos, cuyos esfuerzos ha ensalzado, al tiempo que ha subrayado que las conversaciones “han quedado reducidas a un asunto”. “Hemos discutido iteraciones sobre ese asunto, lo que significa que es solucionable”, ha manifestado.

“Si ambas partes quieren resolverlo, vamos a resolverlo. Ese es mi punto de vista”, ha destacado Witkoff, quien ha tenido además palabras positivas para el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, de quien ha dicho que es “accesible” y que siempre está “disponible” para discutir sobre los puntos en debate en el marco de las negociaciones con Rusia, que en febrero de 2022 desató una invasión del país europeo.

En este sentido, ha recalcado que, después de las conversaciones con Putin en Moscú de este jueves, tanto él como Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, viajarán a Emiratos Árabes Unidos (EAU), donde se crearán “grupos de trabajo” para abordar temas militares y de “prosperidad”, un tema que ha descrito como “realmente importante” para el futuro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky.

Witkoff ha desvelado que durante sus conversaciones del miércoles con la delegación de Ucrania se abordó el futuro de la economía y el sistema financiero del país, así como asuntos relacionados con “mercados de capitales y puestos de trabajo”. “El presidente (Trump) ha hablado de una zona libre de aranceles en Ucrania y eso sería un punto de inflexión”, ha recalcado.

“Hay cosas enormes de las que hemos hablado y que el pueblo ucraniano merece, dado que han sido muy valientes en esta lucha y están bajo unas condiciones realmente difíciles a día de hoy”, ha dicho. “Eso es parte de por lo que voy a ir a Moscú, para discutir sobre cómo terminar con esto y cómo lograr algo mejor para el pueblo ucraniano”, ha remarcado.

Por último, ha hecho hincapié en que tanto él como Kushner “tienen por tarea hacer todo lo posible para resolver esto”, algo que podría lograrse “con el espíritu indomable del presidente (Trump) y el espíritu indomable de Zelenski”. “Estoy bastante seguro de que piensa, igual que lo hace Trump, que es momento de poner fin a esto”, ha apostillado Zelensky.

