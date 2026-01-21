Mundo

Qué pasará con el acuerdo UE-Mercosur tras el examen judicial solicitado por el Parlamento Europeo

La decisión de remitir el pacto al Tribunal plantea interrogantes sobre la capacidad del bloque para mantener su agenda de apertura comercial y sus objetivos de influencia global en un contexto incierto

La decisión de remitir el pacto con Mercosur al TJUE paraliza su tramitación y podría retrasarla entre 18 y 24 meses hasta la opinión judicial.

La Comisión Europea (CE) lamentó este miércoles que el Parlamento Europeo haya decidido remitir el acuerdo comercial firmado entre la Unión Europea y el Mercosur al Tribunal de Justicia de la UE y defendió que es un pacto de “vital” importancia para el bloque comunitario.

“Según nuestro análisis, las cuestiones planteadas por el Parlamento Europeo en esta moción no están justificadas porque la Comisión Europea ya las ha abordado de manera muy profunda con el Parlamento”, dijo el portavoz del Ejecutivo comunitario Olof Gill preguntado por la decisión.

Gill añadió que no se trata de nuevas cuestiones, puesto que estas ya han sido abordadas en tratados comerciales en el pasado, en particular en el acuerdo con Chile.

Preguntado sobre si el Ejecutivo comunitario contempla aplicar provisionalmente el acuerdo antes de que se pronuncie el TJUE, explicó que la Comisión seguirá centrada en mantener el diálogo con los eurodiputados para explicarles por qué “pueden apoyar este acuerdo con confianza” y la “vital importancia” del mismo para la UE, tanto en términos económicos como para su “fortaleza geopolítica en el mundo”.

La decisión del Parlamento Europeo de remitir el acuerdo al TJUE para que revise si es compatible con los tratados europeos, aprobada por una estrecha mayoría - 334 votos a favor, 324 en contra y once abstenciones.

“Esto llega en un momento en que los productores y exportadores de la UE necesitan urgentemente acceso a nuevos mercados y en que la UE debe cumplir su agenda de diversificación y demostrar que sigue siendo un socio comercial fiable y predecible”, señaló Gill.

El portavoz comunitario añadió que, tras la decisión de la Eurocámara, el tema lo discutirán probablemente los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea durante la cumbre extraordinaria que celebrarán mañana jueves, convocada en principio para abordar las relaciones con Estados Unidos.

“Veremos cómo van esas discusiones”, dijo el portavoz, quien señaló que Bruselas quiere esperar al resultado de esas discusiones, antes de decidir si aplica provisionalmente el pacto.

La decisión del Parlamento Europeo de remitir el acuerdo al TJUE para que revise si es compatible con los tratados europeos, aprobada por una estrecha mayoría - 334 votos a favor, 324 en contra y once abstenciones -, paraliza en la práctica la tramitación del pacto entre la UE y el Mercosur hasta que los jueces dicten su opinión, lo que suele alargarse entre 18 y 24 meses.

Los agricultores europeos están en contra del acuerdo.

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea Teresa Ribera, dijo que el voto “muy ajustado” representa “un planteamiento legítimo que hay que respetar” y abogó por aplicarlo provisionalmente y evitar postergarlo.

“Políticamente no podemos retrasar por mucho tiempo” y “no es nuestra voluntad que represente un parón en un acuerdo que ha tardado mucho tiempo en ser alcanzado y firmado”, dijo Ribera en declaraciones a la prensa en el Parlamento Europeo en Estrasburgo.

(con información de EFE)

