Trump quiere sumar a Netanyahu al Consejo de Paz para Gaza y le envió una invitación formal

La oficina del primer ministro israelí confirmó que recibió la comunicación del presidente estadounidense para integrar el organismo que actuará como cuerpo supervisor de la reconstrucción del enclave palestino

El presidente estadounidense Donald Trump
El presidente estadounidense Donald Trump saluda al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en su club Mar-a-Lago en Florida. Trump invitó a Netanyahu a unirse al "Consejo de Paz" para Gaza, aunque Israel objetó la composición del consejo ejecutivo que incluye a representantes de Turquía y Catar. (REUTERS/Jonathan Ernst)

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, o un representante de su elección, fue invitado por el presidente estadounidense Donald Trump a unirse al Consejo de Paz para Gaza, confirmó la oficina de Netanyahu al Times of Israel el lunes.

La invitación llega en momentos en que Trump ha contactado a diversos líderes mundiales para integrar el organismo, concebido originalmente para supervisar la reconstrucción de Gaza tras dos años de guerra devastadora. Entre los invitados figuran el presidente ruso Vladimir Putin, el primer ministro húngaro Viktor Orbán, y los líderes de Egipto, Turquía, Argentina, Canadá y Brasil.

Según los estatutos fundacionales obtenidos por AFP, los países que integren el “Consejo de Paz” deberán pagar 1.000 millones de dólares por un lugar en el organismo. Los países miembros —representados por su jefe de Estado o de gobierno— podrían unirse por tres años, o por más tiempo si pagaran más de 1.000 millones de dólares en efectivo dentro del primer año.

Trump con amplios poderes

Trump será "el presidente inaugural
Trump será “el presidente inaugural del Consejo de Paz”, con poderes amplísimos. Será el único autorizado a invitar discrecionalmente a países a participar y tendrá la última palabra en las votaciones. (Europa Press)

Trump será “el presidente inaugural del Consejo de Paz”, con poderes amplísimos. Será el único autorizado a invitar discrecionalmente a países a participar y tendrá la última palabra en las votaciones. Igualmente, podrá revocar la participación de un determinado país, salvo en caso de veto por parte de dos tercios de los Estados integrantes.

El documento de ocho páginas critica “los muchos enfoques de paz” que “institucionalizan crisis en lugar de permitir que la gente salga adelante”, en una alusión clara a Naciones Unidas. El texto destaca que es necesario contar con “una organización de paz internacional más ágil y eficaz”.

Trump también nombró como miembros al secretario de Estado Marco Rubio, al expresidente británico Tony Blair, a su principal negociador en materia de conflictos Steve Witkoff, y a su yerno Jared Kushner.

Objeciones israelíes

Sin embargo, Israel ha objetado la composición de un “consejo ejecutivo para Gaza” que operaría dentro del organismo general. Este consejo incluye al ministro de Exteriores turco Hakan Fidan y al diplomático catarí Ali Al-Thawadi, lo que ha generado resistencia por parte de las autoridades israelíes.

El estatuto del Consejo de Paz no parece limitar su función al territorio palestino, sugiriendo que podría actuar en otros conflictos mundiales. “El Consejo de Paz es una organización internacional que busca promover la estabilidad, restablecer una gobernanza fiable y legítima, y garantizar una paz duradera en las regiones afectadas o amenazadas por conflictos”, afirma el preámbulo de los estatutos.

