El régimen de Irán advirtió que los manifestantes detenidos sufrirán castigos “firmes y rápidos”

El fiscal de Teherán, Ali Salehi (Créditos: @Menrireports)

El fiscal de Teherán, Ali Salehi, se refirió este domingo a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una presunta suspensión de 800 ejecuciones de manifestantes en Irán tras sus advertencias desde el país norteamericano.

Salehi aseguró que la Justicia iraní dará una respuesta “firme, disuasoria y rápida” contra quienes se movilizaron en las últimas semanas, según informó la televisión estatal. El fiscal agregó que actualmente existen numerosos casos con acusaciones formales que ya han sido remitidos a los tribunales.

“(Donald) Trump siempre dice tonterías sin fundamento; nuestra respuesta será firme, disuasoria y rápida”, declaró Salehi durante un acto con el líder supremo, Ali Khamenei, quien reconoció la muerte de “varios miles de personas” durante las protestas.

El miércoles pasado, el presidente estadounidense afirmó que Irán había decidido detener las ejecuciones poco después de advertir sobre una posible “acción muy contundente” si Teherán recurría al ahorcamiento de manifestantes.

Por su parte, el líder supremo iraní declaró el sábado que “no llevaremos al país hacia la guerra, pero tampoco dejaremos impunes a los criminales internos e internacionales del complot estadounidense” y enfatizó que “Estados Unidos debe rendir cuentas”. Khamenei responsabilizó a Trump de las víctimas y los daños ocasionados durante las recientes protestas en la República Islámica.

La policía antidisturbios iraní vigila mientras los estudiantes protestan frente a la embajada británica en Teherán, Irán (EFE)

En respuesta, Trump manifestó en una entrevista con Politico que “es el momento de buscar un nuevo liderazgo en Irán”, instando al fin de los casi 37 años de mandato de la república islámica.

La organización Human Rights Activists (HRANA), con sede en Estados Unidos, informó que entre el 5 y el 14 de enero de 2026 se registraron al menos 52 ejecuciones en 42 prisiones de Irán.

Estas ejecuciones ocurrieron en paralelo a las protestas nacionales y, bajo un estricto bloqueo de internet, afectando mayormente a personas condenadas por asesinato y delitos relacionados con drogas.

HRANA destacó que las sentencias se ejecutaron en un contexto de acceso público a la información severamente restringido, lo que hizo prácticamente imposible la supervisión independiente de los procedimientos judiciales.

Al cierre del vigésimo día de protestas, el número total de muertes confirmadas ascendía a 3.090, con otros 3.882 casos aún en revisión. Además, se reportaron al menos 2.055 personas con lesiones graves y el número de arrestos alcanzó los 22.123.

El país continúa bajo un bloqueo nacional de internet, mientras se intensifican las respuestas diplomáticas y de seguridad a nivel internacional, y persiste la represión judicial y policial dentro de Irán.

Manifestantes iraníes se reúnen en una calle durante una protesta por el colapso del valor de la moneda, en Teherán, Irán (REUTERS)

Las protestas en Irán comenzaron a finales de diciembre, impulsadas inicialmente por comerciantes de Teherán que reclamaban por la caída del rial. Las manifestaciones se expandieron rápidamente por todo el país, con exigencias para el fin de la República Islámica, y alcanzaron su punto máximo entre el 8 y el 9 de enero, cuando se registraron movilizaciones masivas en prácticamente todas las regiones.

Ali Khamenei reconoció recientemente que “varios miles de personas” han muerto durante las protestas, una cifra que coincide con estimaciones de organizaciones opositoras en el exilio, que sitúan el número de víctimas en más de 3.000.

Irán avanzó este domingo hacia la recuperación de la actividad regular con la reapertura de las escuelas tras nueve días de cierre decretados por la ola de protestas antigubernamentales iniciadas a finales de diciembre. Sin embargo, las universidades permanecen cerradas.

Una imagen del difunto mayor general iraní Qassem Soleimani está colgada en la puerta de un aula vacía (REUTERS/ARCHIVO)

El Ministerio de Educación anunció que “todas las escuelas del país están abiertas”, según informó la televisión estatal. La autoridad educativa aclaró que en algunas provincias, debido a razones meteorológicas, las clases se impartirán de manera virtual a través de aplicaciones locales, ya que el acceso a internet global sigue bloqueado desde el 8 de enero.

En lo referente a la educación secundaria, el ministerio confirmó que los exámenes se realizarán de acuerdo al calendario previsto. En cambio, las universidades —escenario de protestas desde los primeros días de enero— siguen sin reanudar actividades y los exámenes de fin de semestre permanecen pospuestos, sin una fecha definida para su realización.

(Con información de EFE)