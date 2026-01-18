Mundo

El jefe de la OTAN habló con Donald Trump en medio de las fricciones entre EEUU y sus aliados europeos por Groenlandia

Mark Rutte señaló que conversaron sobre la “situación de seguridad” en la isla y el Ártico. “Espero verlo en Davos a finales de esta semana”, expresó

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, durante una conferencia de prensa en Zagreb, en una visita oficial a Croacia (REUTERS/Antonio Bronic)

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, confirmó este domingo que mantuvo una conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, centrada en la situación de seguridad en Groenlandia y en el Ártico, una región cada vez más relevante para la estabilidad estratégica global.

Hablé con el presidente Donald Trump sobre la situación de seguridad en Groenlandia y el Ártico. Seguiremos trabajando en ello y espero verlo en Davos a finales de esta semana”, expresó Rutte en su cuenta oficial en la red social X.

El contacto se produjo en un contexto de fricciones diplomáticas entre Washington y varios aliados europeos, tras las advertencias de la Casa Blanca de imponer aranceles a países miembros de la alianza que respaldan a Dinamarca frente a las aspiraciones estadounidenses sobre el territorio.

El jefe de la OTAN explicó que el intercambio con Trump abordó los desafíos de seguridad que enfrenta el Ártico, una zona clave por su posición geográfica, sus rutas marítimas emergentes y su valor estratégico en la competencia entre potencias. Según indicó, el diálogo se enfocó en la necesidad de preservar la cooperación entre aliados y mantener la estabilidad en una región donde la presencia militar ha aumentado de forma sostenida en los últimos años.

El mensaje del jefe de la OTAN en sus redes sociales

La conversación se dio luego de que Trump defendiera la posibilidad de que Estados Unidos asuma un control más directo sobre Groenlandia, un territorio autónomo bajo soberanía danesa, argumentando razones de seguridad nacional. Paralelamente, Washington anunció la posibilidad de aplicar aranceles a productos de varios países europeos que participaron en un despliegue militar coordinado en la isla, lo que generó preocupación dentro de la OTAN por el uso de herramientas económicas entre aliados.

Desde la alianza atlántica, el énfasis estuvo puesto en la importancia del Ártico como un interés de seguridad compartido. La OTAN ha señalado en reiteradas ocasiones que el aumento de la actividad militar rusa y china en la región obliga a los países miembros a reforzar su cooperación, intercambio de información y capacidad de disuasión. En ese marco, el secretario general subrayó que la seguridad en el extremo norte debe abordarse de manera coordinada y dentro de los compromisos existentes entre aliados.

Fuentes aliadas indicaron que el diálogo con Trump buscó reducir tensiones y reafirmar el papel de la OTAN como principal foro de coordinación en materia de defensa colectiva. La alianza considera que cualquier iniciativa relacionada con Groenlandia y el Ártico debe enmarcarse en el respeto a la soberanía de los Estados miembros y en los mecanismos multilaterales vigentes.

Investigadores advierten que un cambio en el control de Groenlandia podría afectar la investigación científica y la gestión de sus recursos naturales

Las declaraciones del jefe de la OTAN se producen mientras varios países europeos expresaron su respaldo a Dinamarca y defendieron el carácter defensivo de las operaciones militares realizadas en Groenlandia. En un comunicado conjunto, ocho países miembros de la OTAN aseguraron que el despliegue fue planificado con antelación y que no representa una amenaza para ningún actor, sino una respuesta a los desafíos de seguridad en el Ártico.

Por su parte, la Administración estadounidense sostiene que sus decisiones responden a la necesidad de evitar una crisis mayor en la región. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que los aranceles anunciados forman parte de una estrategia para “evitar una emergencia nacional” y defendió el uso del poder económico como herramienta de presión geopolítica.

Según Bessent, Trump considera que la seguridad del Ártico no puede fortalecerse sin un mayor control estadounidense sobre Groenlandia.

Mientras tanto, la Unión Europea inició consultas internas para definir una respuesta común ante las amenazas comerciales de Washington. Los embajadores de los Estados miembros mantuvieron reuniones extraordinarias para evaluar el impacto de las medidas anunciadas y coordinar una postura conjunta que evite una escalada dentro del bloque y de la propia OTAN.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent (REUTERS/Aaron Schwartz)

En este escenario, la confirmación del diálogo entre el secretario general de la OTAN y el presidente estadounidense busca enviar una señal de que la alianza mantiene abiertos los canales de comunicación en un momento de creciente tensión.

(Con información de AFP y EFE)

