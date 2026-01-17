Dos adolescentes de Nueva Delhi lideran el reciclaje de dos millones de libras de residuos en la India

Hermanos en India reciclaron un millón de kg de basura en 14 ciudades

Un ataque de asma puede ser el punto de partida de una transformación social. Así comenzó la historia de Vihaan y Nav Agarwal, dos adolescentes de Nueva Delhi que, inspirados por la lucha personal de Vihaan contra la mala calidad del aire, lograron movilizar una de las iniciativas juveniles más destacadas en la gestión de residuos de la India.

La ciudad, conocida por sus altos índices de contaminación, marcó el entorno donde los hermanos concibieron su proyecto, tras experimentar en carne propia los efectos nocivos del aire contaminado y la quema indiscriminada de basura.

La rutina diaria de Vihaan estuvo marcada desde muy joven por la tos persistente y la dificultad para respirar, síntomas agravados durante 2017, cuando la calidad del aire en Delhi descendió a niveles alarmantes. Ese año, el derrumbe de una parte del famoso vertedero de Ghazipur —apodado localmente “montaña de basura”— desató una crisis de salud pública.

El vertedero colapsó y sus residuos invadieron calles aledañas, culminando en un incendio que cubrió la ciudad de una densa nube tóxica. Vihaan comprendió entonces que su salud no mejoraría mientras el manejo de la basura siguiera siendo deficiente y la quema de residuos continuara siendo una práctica habitual.

Guiados por este diagnóstico personal, los hermanos Agarwal decidieron actuar desde su propio hogar. Comenzaron a separar los residuos domésticos según las categorías habituales —orgánicos, plásticos, papel—, convencidos de que pequeños cambios podían producir un impacto colectivo.

Sin embargo, pronto se toparon con la realidad: el sistema de recolección de basura municipal no aceptaba bolsas separadas, por lo que sus esfuerzos parecían en vano. Este rechazo inicial habría desanimado a muchos, pero para Vihaan y Nav fue el primer obstáculo a superar.

Lejos de rendirse, decidieron buscar apoyo en la comunidad. Contactaron a sus vecinos y formaron una pequeña asociación barrial que exigía a las autoridades una recolección diferenciada.

El paso de los hogares individuales a la acción colectiva resultó decisivo. Tras sumar a 15 familias que también separaban sus residuos, las autoridades accedieron a recoger y procesar la basura clasificada. Así nació la génesis de lo que más tarde sería OneStepGreener, la organización sin fines de lucro liderada por los hermanos. Lo que empezó como un acto casi simbólico en su propia casa se transformó rápidamente en una red de concienciación y acción ciudadana.

En pocos años, OneStepGreener extendió sus operaciones mucho más allá del barrio inicial y llegó a gestionar residuos segregados de tres mil hogares. Hoy, la organización administra la recolección selectiva de basura en catorce ciudades de la India, involucrando a comunidades enteras y colaborando con autoridades locales.

El impacto de su trabajo ha sido tal que Vihaan y Nav fueron reconocidos con el Premio Internacional de la Paz Infantil, una distinción que destaca el aporte de la juventud a la paz y el desarrollo sostenible.

El método de trabajo desarrollado por OneStepGreener es minucioso y busca maximizar el potencial de reciclaje. Una vez recolectados, los residuos se llevan a almacenes donde un equipo de trabajadores realiza una separación aún más precisa: los periódicos se distinguen del papel de impresión A4, el plástico PET se aparta del polipropileno y los componentes electrónicos se desmontan para separar pantallas de teclados.

Según los Agarwal, una clasificación exacta aumenta significativamente la probabilidad de que los materiales sean reciclados de manera efectiva.

La organización no solo se limita al reciclaje. Como parte de su estrategia para combatir la contaminación, OneStepGreener ha impulsado la plantación de árboles en zonas urbanas, una acción que ayuda a reducir las partículas contaminantes y mejora la calidad del aire. Estas campañas de reforestación urbana complementan el trabajo de gestión de residuos, demostrando que el problema ambiental requiere soluciones integrales.

A pesar del notable avance logrado, Vihaan identifica un obstáculo persistente en la conciencia ciudadana. “El principal problema en la gestión de residuos es que todo el mundo piensa que no es su trabajo, o que si los residuos están fuera de su casa, no les importa”, dijo a Euro News. Esta percepción, compartida por muchos, subraya la importancia de estimular el compromiso colectivo para lograr cambios duraderos en el entorno urbano.

En términos de volumen, el logro es notable: la organización ha conseguido reciclar 2 millones de libras de residuos, una cifra equivalente a la que los 33 millones de habitantes urbanos de Nueva Delhi generan en tan solo un día. Este dato ilustra tanto la magnitud del desafío como el impacto real de la iniciativa juvenil.

En sus declaraciones a Euro News, Nav Agarwal subrayó el mensaje central de su experiencia: “Si se puede hacer en Delhi, una de las ciudades más grandes y contaminadas del mundo, se puede hacer en cualquier lugar”. Esta visión de futuro resume la filosofía de los hermanos: transformar la adversidad personal en una causa colectiva, demostrar que el cambio es posible cuando la juventud canaliza su energía hacia el bien común y contagiar a otras ciudades la convicción de que cada paso cuenta.