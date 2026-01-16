El equipo negociador de Ucrania viaja a Estados Unidos para conversar sobre el plan de paz de Donald Trump

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (Europa Press)

Negociadores ucranianos se dirigen a Estados Unidos para continuar las conversaciones sobre un plan elaborado por Estados Unidos para poner fin a la guerra con Rusia, declaró este viernes el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

Ucrania ha estado buscando claridad de sus aliados sobre las garantías de seguridad que recibirá como parte del plan, las cuales, según afirma, son necesarias para disuadir a Rusia de una nueva invasión.

“La delegación ucraniana se dirige ahora a Estados Unidos. Esperamos que haya más claridad tanto sobre los documentos que ya hemos preparado eficazmente con la parte estadounidense como sobre la respuesta de Rusia a toda la labor diplomática en curso”, declaró Zelensky a la prensa.

La confirmación de la nueva ronda de diálogos se produce en momentos en que Ucrania declarará un “estado de emergencia” en su sector energético tras una nueva ola de ataques rusos que dejó a amplias zonas del país sin calefacción ni electricidad en medio de temperaturas extremas.

Los bombardeos con drones y misiles lanzados la semana pasada dañaron gravemente la red eléctrica y térmica, provocando que cerca de la mitad de la capital, Kiev, quedara sin calefacción. Ante la situación, el alcalde Vitali Klitschko pidió a los residentes que, si era posible, abandonaran temporalmente la ciudad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (Europa Press)

Seis días después de los ataques, alrededor de 300 edificios de apartamentos continúan sin calefacción. Las autoridades han impuesto cortes de electricidad de emergencia y rotativos para racionar los suministros disponibles, mientras las temperaturas exteriores han descendido hasta los -20 °C.

El impacto se siente en los hogares. En varios apartamentos, la temperatura interior ronda los 12 °C debido a los apagones prolongados, que también afectan a los sistemas de calefacción central conectados a la red eléctrica. Según residentes, cada hora sin electricidad provoca un descenso adicional de la temperatura en las viviendas.

Las autoridades ucranianas señalan que Rusia ha atacado sistemáticamente la infraestructura energética del país durante cada invierno desde la invasión iniciada en febrero de 2022, con el objetivo de presionar a la población civil.

“Esto es un intento de romper a la gente”, aseguró el analista Oleksandr Kharchenko, director del Centro de Estudios de Investigación de la Industria Energética, con sede en Kiev. Acusó a Rusia de intentar llevar a las principales ciudades “a un desastre provocado por el hombre, a una crisis absoluta”. “Ahora mismo, la situación es la más difícil de toda la guerra en términos de suministro energético y calefacción en varias regiones importantes”, añadió.