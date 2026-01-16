Mundo

El equipo negociador de Ucrania viaja a Estados Unidos para conversar sobre el plan de paz de Donald Trump

Lo confirmó el presidente, Volodimir Zelensky, en diálogo con periodistas. “Esperamos que haya más claridad”, señaló

Guardar
El presidente de Ucrania, Volodimir
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (Europa Press)

Negociadores ucranianos se dirigen a Estados Unidos para continuar las conversaciones sobre un plan elaborado por Estados Unidos para poner fin a la guerra con Rusia, declaró este viernes el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

Ucrania ha estado buscando claridad de sus aliados sobre las garantías de seguridad que recibirá como parte del plan, las cuales, según afirma, son necesarias para disuadir a Rusia de una nueva invasión.

La delegación ucraniana se dirige ahora a Estados Unidos. Esperamos que haya más claridad tanto sobre los documentos que ya hemos preparado eficazmente con la parte estadounidense como sobre la respuesta de Rusia a toda la labor diplomática en curso”, declaró Zelensky a la prensa.

La confirmación de la nueva ronda de diálogos se produce en momentos en que Ucrania declarará un “estado de emergencia” en su sector energético tras una nueva ola de ataques rusos que dejó a amplias zonas del país sin calefacción ni electricidad en medio de temperaturas extremas.

Los bombardeos con drones y misiles lanzados la semana pasada dañaron gravemente la red eléctrica y térmica, provocando que cerca de la mitad de la capital, Kiev, quedara sin calefacción. Ante la situación, el alcalde Vitali Klitschko pidió a los residentes que, si era posible, abandonaran temporalmente la ciudad.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (Europa Press)

Seis días después de los ataques, alrededor de 300 edificios de apartamentos continúan sin calefacción. Las autoridades han impuesto cortes de electricidad de emergencia y rotativos para racionar los suministros disponibles, mientras las temperaturas exteriores han descendido hasta los -20 °C.

El impacto se siente en los hogares. En varios apartamentos, la temperatura interior ronda los 12 °C debido a los apagones prolongados, que también afectan a los sistemas de calefacción central conectados a la red eléctrica. Según residentes, cada hora sin electricidad provoca un descenso adicional de la temperatura en las viviendas.

Las autoridades ucranianas señalan que Rusia ha atacado sistemáticamente la infraestructura energética del país durante cada invierno desde la invasión iniciada en febrero de 2022, con el objetivo de presionar a la población civil.

Esto es un intento de romper a la gente”, aseguró el analista Oleksandr Kharchenko, director del Centro de Estudios de Investigación de la Industria Energética, con sede en Kiev. Acusó a Rusia de intentar llevar a las principales ciudades “a un desastre provocado por el hombre, a una crisis absoluta”. “Ahora mismo, la situación es la más difícil de toda la guerra en términos de suministro energético y calefacción en varias regiones importantes”, añadió.

Temas Relacionados

guerra Rusia UcraniaVolodimir ZelenskyUcraniaEstados UnidosÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Francia advirtió del impacto sobre los lazos económicos entre EEUU y la Unión Europea si Trump da pasos para anexionar Groenlandia

El ministro de Economía francés dice que supondría “cruzar una línea” que daría paso a “un nuevo mundo”

Francia advirtió del impacto sobre

Afirman que la brutal represión le puso una pausa a las protestas contra el régimen iraní

El Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Estados Unidos, dijo, sin embargo, que las manifestaciones pueden reanudarse en cualquier momento

Afirman que la brutal represión

Renunció el primer ministro de Yemen y fue sustituido por su canciller

Salim Saleh BinBuriek presentó dimisión para “allanar el camino para la formación de un nuevo gobierno”, indicó

Renunció el primer ministro de

Taiwán celebró el acuerdo alcanzado con EEUU para reducir aranceles e impulsar inversiones tecnológicas

Un convenio entre ambas naciones permitirá que las importaciones desde Taipéi sean gravadas a una tasa menor, lo que podría incentivar la inversión y modificar cadenas de suministro en sectores tecnológicos

Taiwán celebró el acuerdo alcanzado

EEUU inició el traslado de activos aéreos, terrestres y navales a Medio Oriente en medio de la tensión regional por la crisis en Irán

Fuentes militares revelaron a New York Times que comenzó el despliegue como parte de una estrategia de presencia reforzada, dada la posibilidad de acciones bélicas por parte del régimen iraní

EEUU inició el traslado de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Lotería de Bogotá hoy: números

Lotería de Bogotá hoy: números ganadores del jueves 15 de enero de 2026

¿Sabías que existen seguros antisísmicos? estos son algunos de los que puedes adquirir

Cotización de apertura del dólar en Colombia HOY 16 de enero de 2026: así amaneció el tipo de cambio

El nuevo libro de Roberto Saviano alza la voz por quienes se hicieron oír, aunque intentaron silenciarlos

El hijo preso de “El Francés” dio la pista clave para resolver el crimen

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Políticos noruegos critican entrega de Machado a Trump de medalla del Nobel de la Paz

Ejército israelí dice estar preparado para distintos escenarios por tensiones regionales

El Gobierno acusa al PP de tener "obsesión" con Zapatero tras llamarle "el gran blanqueador de la dictadura chavista"

VÍDEO: Tractoradas recorren Extremadura contra Mercosur y la PAC: "Estamos ahogados"

La entidad financiera estadounidense State Street gana 2.339 millones de euros, un 9,4% más

ENTRETENIMIENTO

James Cameron defendió el éxito

James Cameron defendió el éxito de Avatar y respondió a las críticas por los premios

Matthew McConaughey registró su imagen y voz para resguardar su identidad ante el avance de la IA

La serie de ‘Harry Potter’ para HBO encuentra su banda sonora: este será el legendario compositor encargado de ponerle música

‘¿Cómo se traduce este amor?’: Kim Seon-ho y Go Youn-jung hablan con Infobae sobre su nueva aventura romántica en Netflix

“Escribir fue mi primer espacio de identidad”: cómo Jennette McCurdy reconstruyó su vida tras el trastorno alimentario