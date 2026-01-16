La Casa Blanca reveló quiénes integrarán el Consejo de la Paz que tendrá a cargo la administración de Gaza

La Casa Blanca dio más detalles de la conformación del Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), calificándolo en un comunicado como un avance clave en la implementación de la segunda fase del Plan Integral para Poner Fin al Conflicto en Gaza, compuesto por 20 puntos orientados a la paz, la reconstrucción y la prosperidad en la región. El anuncio destaca la alineación de esta iniciativa con la Resolución 2803 (2025) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que respalda el plan estadounidense y da la bienvenida a la instauración del Consejo de la Paz, órgano central en la ejecución del proyecto.

El NCAG estará encabezado por Ali Shaath, a quien la Casa Blanca describe como un líder tecnócrata de amplia experiencia en administración pública, desarrollo económico y relaciones internacionales. Shaath tendrá la responsabilidad de restaurar servicios públicos esenciales, reconstruir instituciones civiles y estabilizar la vida cotidiana en Gaza, con el objetivo de sentar las bases para una gobernanza autosostenible a largo plazo.

El comunicado subraya que el Consejo de la Paz, presidido por Trump, será el encargado de supervisar la totalidad del plan, movilizar recursos internacionales y garantizar la rendición de cuentas durante la transición de Gaza hacia un escenario de paz y desarrollo. Para materializar esta visión, se constituyó una Junta Ejecutiva Fundadora integrada por líderes con experiencia en diplomacia, desarrollo, infraestructura y estrategia económica.

Entre los miembros designados figuran el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio; el enviado especial de los Estados Unidos al Medio Oriente, Steve Witkoff; el asesor y yerno de Trump, Jared Kushner; el ex primer ministro británico, Sir Tony Blair; el director ejecutivo de Apollo Global Management, Marc Rowan; el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga; y el viceconsejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Robert Gabriel. Cada integrante asumirá la dirección de áreas clave como la consolidación institucional, las relaciones regionales, la reconstrucción y la atracción de inversiones.

La Casa Blanca informó también que el director ejecutivo del Instituto de Paz del Acuerdo de Abraham, Aryeh Lightstone, y el comisionado del Servicio Federal de Adquisiciones de la GSA, Josh Gruenbaum, han sido nombrados asesores principales del Consejo de la Paz, encargados de liderar la estrategia y operaciones cotidianas, así como de traducir el mandato diplomático en acciones concretas.

Adicionalmente, el ex diputado al Parlamento Europeo, Nickolay Mladenov, ejercerá como Alto Representante para Gaza, fungiendo como enlace entre el Consejo de la Paz y el NCAG, y supervisando la coordinación de la gobernanza, la reconstrucción y el desarrollo, tanto en el ámbito civil como en el de seguridad.

En materia de seguridad, el general Jasper Jeffers fue nombrado comandante de la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF), con la misión de liderar las operaciones de seguridad, apoyar la desmilitarización y facilitar la entrega segura de ayuda humanitaria y materiales de reconstrucción.

La Casa Blanca también anunció la formación de una Junta Ejecutiva de Gaza, que respaldará la gobernanza y la prestación de servicios en la franja. Entre los miembros figuran Steve Witkoff, Jared Kushner, Hakan Fidan, Ali Al-Thawadi, Hassan Rashad, Sir Tony Blair, Marc Rowan, Reem Al-Hashimy, Nickolay Mladenov, Yakir Gabay y Sigrid Kaag.

El Gobierno de Estados Unidos reiteró su compromiso con este marco transicional, asegurando que colaborará estrechamente con Israel, naciones árabes clave y la comunidad internacional para lograr los objetivos del plan integral. El presidente Trump exhortó a todas las partes a cooperar plenamente con el NCAG, el Consejo de la Paz y la Fuerza Internacional de Estabilización para garantizar la rápida y exitosa implementación del plan. Según el comunicado, se anunciarán nuevos miembros de ambas juntas en las próximas semanas.

