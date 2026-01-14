Dinamarca reforzará su defensa en Groenlandia y Francia abrirá un consulado ante las presiones de Trump

El presidente del Naalakkersuisut, el primer ministro de Groenlandia Jens-Frederik Nielsen (L) y la primera ministra de Dinamarca Mette Frederiksen hacen una declaración sobre la situación actual en una conferencia de prensa en el Salón de los Espejos en la Oficina del Primer Ministro en Copenhague, Dinamarca, 13 de enero de 2026. (Dinamarca, Groenlandia, Copenhague) EFE/EPA/LISELOTTE SABROE DENMARK OUT

Criticado por Estados Unidos por haber descuidado la defensa de Groenlandia, el ministro de Defensa de Dinamarca afirmó el miércoles que “reforzará” su presencia militar en el territorio ártico y que está en diálogo con sus aliados de la OTAN.

“Seguiremos reforzando nuestra presencia militar en Groenlandia, pero también tendremos un enfoque aún mayor dentro de la OTAN en más ejercicios y una mayor presencia de la OTAN en el Ártico”, escribió Troels Lund Poulsen en una declaración a la AFP, horas antes de una reunión entre funcionarios groenlandeses, daneses y estadounidenses en la Casa Blanca sobre el futuro del territorio autónomo danés.

Lund Poulsen añadió que Dinamarca “mantiene un diálogo continuo con sus aliados sobre actividades nuevas y mayores en 2026”.

Nueva embajada

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, ha informado este miércoles de que el país abrirá un consulado el próximo mes de febrero en Groenlandia, una medida con la que busca estar “más presente” en el territorio danés, especialmente a medida que crecen las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, que aboga por anexionarse la isla.

El presidente francés, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron. REUTERS/Benoit Tessier

En una entrevista con la emisora de radio francesa RTL, el ministro ha subrayado que esto permitirá “dar un mensaje político” sobre lo que está pasando, unas palabras que llegan tan solo horas antes de que los ministros de Dinamarca y Groenlandia se reúnan con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el vicepresidente del país, JD Vance, en la Casa Blanca.

La decisión de abrir este consulado se adoptó el pasado verano, cuando el presidente galo, Emmanuel Macron, visitó la zona para mostrar el apoyo de París al territorio. “Yo, por mi parte, estuve allí a finales de agosto para planear la apertura del consulado, que abrirá sus puertas el 6 de febrero”, ha explicado.

“Esto manda un mensaje que está relacionado con el deseo de estar más presentes, también en el campo científico. Groenlandia no quiere ser gobernada ni adquirida, ni tampoco integrada en Estados Unidos. Groenlandia ha decidido ser danesa, formar parte de la OTAN y de la UE”, ha apuntado.

Así se ha referido a las palabras vertidas por el propio primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, que ha insistido en que la isla prefiere formar parte de Dinamarca antes que pasar a ser estadounidense.

Casas en Groenlandia.

La advertencia de Trump

Donald Trump, ha rechazado las declaraciones del primer ministro de Groenlandia, después de que reiterara que la isla quiere seguir bajo soberanía de Dinamarca, y ha afirmado que esa postura “va a ser un gran problema para él”, en medio de las exigencias de Washington para anexionar este territorio.

“No sé quién es ni sé nada sobre él, pero eso va a ser un gran problema para él”, ha dicho Trump, quien ha subrayado que “no está de acuerdo” con Nielsen, quien el martes aseguró que en caso de tener que tomar una decisión sobre el futuro del territorio, prefiere “la Groenlandia de ahora”, que “es danesa y no estadounidense”.

Así, Nielsen destacó en una rueda de prensa con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, que Groenlandia quiere seguir dentro de “Dinamarca, la Unión Europea (UE) y la OTAN”. “Este no es el momento de divisiones y discusiones, es el momento de permanecer unidos y seguir construyendo en base a la comunidad que ya tenemos”, esgrimió.

El presidente norteamericano Donald Trump.

El primer ministro de Groenlandia lamentó además las “inaceptables” amenazas de Trump contra la isla y reconoció que se trata de “una crisis geopolítica”. “Groenlandia espera que el diálogo fluya con respeto y teniendo siempre en cuenta la posición constitucional de Groenlandia, así como el Derecho Internacional y el derecho de la población a la autodeterminación”, zanjó.

(con información de AFP y EP)