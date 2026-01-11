Rusia desplegó un nuevo dron a reacción para intensificar su ofensiva aérea contra Ucrania

El nuevo dron suicida ruso Geran-5, que según la inteligencia militar ucraniana fue empleado por primera vez este año, presenta un diseño aerodinámico convencional y una envergadura de 5,5 metros para ataques de largo alcance. (Ejército de Ucrania)

La inteligencia militar de Ucrania reveló este domingo que Rusia ha introducido una nueva y más potente variante de sus drones de ataque en el campo de batalla, identificada como el Geran-5. El despliegue de este armamento, que tuvo lugar a comienzos de este año durante ataques aéreos combinados, marca una evolución técnica en la campaña de bombardeos de Moscú mientras ambos bandos intensifican sus operaciones de largo alcance.

De acuerdo con la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania (GUR), el Geran-5 es una evolución de la serie de diseño iraní Shahed, aunque presenta cambios estructurales significativos. A diferencia de las modificaciones anteriores de la línea Guerán, este aparato está diseñado bajo un esquema aerodinámico convencional y guarda una notable similitud estructural y tecnológica con el dron iraní Karrar, por lo que las autoridades ucranianas no lo consideran un desarrollo propio de Rusia.

Restos recuperados de un Geran -5 muestran el uso de un motor a reacción Telefly de alto empuje, componente clave que le otorga un alcance declarado de hasta 1.000 kilómetros durante las ofensivas combinadas de Moscú. (Ejército de Ucrania)

El informe técnico detallado por el GUR señala que la quinta versión del Geran tiene una longitud de unos 6 metros y una envergadura de hasta 5,5 metros. El dron está equipado con un motor a reacción Telefly, similar al utilizado en el modelo Geran-3, pero con una capacidad de empuje superior. A pesar de estos cambios, la inteligencia ucraniana confirmó que la mayoría de los componentes clave están unificados con otros modelos de la serie, incluyendo el uso de un sistema de navegación satelital de 12 canales denominado Kometa, un rastreador basado en el microordenador Raspberry y módems de conectividad 3G y 4G.

Un ejemplar del Guerán-5 exhibe componentes unificados con la serie Shahed, incluyendo el sistema de navegación satelital Kometa, confirmando la dependencia estructural de Rusia en la tecnología de diseño iraní. (Ejército de Ucrania)

Con una ojiva que pesa aproximadamente 90 kilogramos y un alcance declarado de alrededor de 1.000 kilómetros, el Geran-5 representa una amenaza de mayor envergadura para la infraestructura ucraniana.

Especialistas de la inteligencia militar (GUR) analizaron la ojiva de 90 kilogramos de un dron ruso; Ucrania advierte que el Kremlin planea lanzar estos dispositivos desde aviones Su-25 para aumentar su capacidad destructiva. (Ejército de Ucrania)

Actualmente, especialistas del GUR realizan un estudio integral de los ejemplares recuperados para comprender mejor sus capacidades. Según la información obtenida, Moscú estaría planteándose lanzar estos drones desde plataformas aéreas, en particular desde aviones Su-25, con el objetivo de aumentar el alcance y abaratar su uso. Además, se analiza la posibilidad de que el Kremlin intente equipar el aparato con misiles aire-aire R-73 para contrarrestar directamente a la aviación ucraniana.

El anuncio sobre el empleo de esta nueva tecnología se produce en un contexto de extrema violencia. El Estado Mayor de Ucrania informó que Rusia atacó el país con 154 drones durante la noche del domingo, de los cuales 125 fueron interceptados.

Edificios residenciales durante un apagón tras ataques rusos contra infraestructura civil en Kiev, el 10 de enero de 2026; según el alcalde Vitali Klitschko, casi 6.000 edificios permanecen sin calefacción con temperaturas de 8 grados bajo cero. (REUTERS/Yan Dobronosov)

Esta ofensiva se suma a un intenso bombardeo ocurrido el viernes en el que Rusia utilizó el misil hipersónico Oreshnik, un proyectil con capacidad nuclear, en lo que se interpretó como una advertencia para Kiev y la OTAN.

En la capital, la situación humanitaria es crítica debido a los daños en la infraestructura. La proveedora energética DTEK informó que 30.000 personas en Kiev continúan sin suministro eléctrico. El alcalde Vitali Klitschko indicó que casi 6.000 edificios de apartamentos se quedaron sin calefacción en medio de temperaturas que rondan los 8 grados bajo cero.

Sergiy Przhistovskiy recolecta nieve en su apartamento de Kiev para obtener agua tras un ataque ruso con drones; el impacto dejó a miles de residentes sin servicios básicos en una ciudad donde 30.000 personas permanecen sin electricidad. (REUTERS/Thomas Peter)

Paralelamente, Ucrania ha mantenido su propia campaña de ataques transfronterizos. En la ciudad rusa de Vorónezh, ubicada a unos 250 kilómetros de la frontera, funcionarios locales reportaron la muerte de una mujer y tres heridos tras una incursión de drones ucranianos que dañó varios edificios residenciales. Asimismo, las fuerzas de Kiev confirmaron haber alcanzado tres plataformas de perforación de la petrolera Lukoil en el Mar Caspio, parte de una estrategia para privar a Moscú de los ingresos por exportación de petróleo necesarios para financiar su invasión.

Mientras el conflicto escala, el presidente Volodimir Zelensky mantiene gestiones diplomáticas para fortalecer su defensa. Zelensky confirmó que sus negociadores están en comunicación constante con la parte estadounidense, tras la visita del jefe negociador Rustem Umerov a los socios de Estados Unidos para discutir el futuro del apoyo militar y posibles salidas negociadas a la guerra.