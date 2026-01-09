Rusia confirmó que atacó a Ucrania con un misil hipersónico Oreshnik en respuesta al supuesto ataque contra la residencia de Putin

Un dron impacta contra un edificio de apartamentos durante un ataque ruso con misiles y drones, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev (REUTERS/Gleb Garanich/Archivo)

Las tropas rusas lanzaron un ataque nocturno contra Ucrania utilizando su misil hipersónico Oreshnik tras rechazar el más reciente plan de mantenimiento de la paz para la posguerra. El ataque, que formó parte de una ofensiva masiva del Kremlin, provocó incendios en bloques de apartamentos y dejó al menos cuatro muertos en la capital, Kiev.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó este viernes por la mañana que el Ejército ruso atacó “objetivos estratégicos” en Ucrania durante la noche utilizando misiles hipersónicos con capacidad nuclear, proyectiles llamados Oreshnik.

La cartera rusa no ofreció detalles adicionales sobre los objetivos o el alcance de los ataques, pero indicó que se llevaron a cabo en represalia por un supuesto ataque con drones ocurrido en diciembre contra una residencia del presidente Vladimir Putin.

Un funcionario del líder ruso acusó a Ucrania de lanzar un ataque el pasado 29 de diciembre con 91 drones contra una de las residencias de Putin en Valday, región de Nóvgorod, situada entre Moscú y San Petersburgo.

Dentro del nuevo misil ruso 'Oreshnik'

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, calificó el hecho de “ataque terrorista” y advirtió que Moscú revisará su postura en las negociaciones de paz.

“En la noche del 28 al 29 de diciembre de 2025, el régimen de Kiev lanzó un ataque terrorista con 91 vehículos aéreos no tripulados de largo alcance contra la residencia estatal del presidente de Rusia en la región de Nóvgorod”, declaró Lavrov, citado por agencias rusas.

El canciller ruso aseguró que todos los drones fueron derribados por las defensas aéreas y que no hubo heridos, pero anunció que Rusia ya ha seleccionado objetivos en Ucrania para posibles “ataques de represalia”. Lavrov también advirtió que la posición negociadora de Moscú sería revisada tras el incidente.

La explosión de un misil balístico ilumina el cielo de la ciudad de Kiev durante un ataque ruso con misiles y drones (REUTERS/Gleb Garanich/Archivo)

“No tenemos intención de retirarnos del proceso de negociación con Estados Unidos. Sin embargo, dada la degeneración final del régimen criminal de Kiev, que ha virado hacia una política de terrorismo de Estado, las posiciones negociadoras de Rusia serán revisadas”, afirmó Lavrov ante la prensa rusa.

El sistema de misiles Oreshnik, con capacidad para portar ojivas nucleares, fue incorporado oficialmente al servicio activo, según confirmó el 30 de diciembre el Ministerio de Defensa de Rusia. El anuncio se produjo mientras continúan las negociaciones para intentar poner fin a la guerra en Ucrania.

De acuerdo con la cartera, las fuerzas rusas celebraron una breve ceremonia en la vecina Bielorrusia, donde los misiles fueron desplegados, aunque no se precisó el número de sistemas movilizados ni se ofrecieron más detalles.

Una imagen satelital de Planet Labs, tomada el 16 de noviembre de 2025, muestra el lugar donde investigadores estadounidenses creen que Rusia probablemente esté estacionando su nuevo misil de crucero hipersónico Oreshnik (REUTERS)

A principios de diciembre, Putin había anticipado que el Oreshnik entraría en servicio este mes. En esa ocasión, durante una reunión con altos mandos militares, el líder ruso advirtió que Moscú buscará ampliar sus avances en Ucrania si Kiev y sus aliados occidentales rechazan las demandas del Kremlin en las conversaciones de paz.

El anuncio se produce en un momento clave para las negociaciones entre Rusia y Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió a Volodímir Zelensky en su residencia de Florida el domingo y afirmó que Kiev y Moscú están “más cerca que nunca” de alcanzar un acuerdo de paz.

(Con información de AFP)