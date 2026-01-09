El alcalde de Kiev pidió abandonar la ciudad temporalmente por falta de calefacción tras otro ataque masivo ruso

El humo se eleva en la ciudad después de los ataques con drones y misiles rusos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania. 9 de enero de 2026 (REUTERS/Stringer)

Una ofensiva aérea rusa causó la madrugada de este viernes al menos cuatro muertos y más de veinte heridos en Kiev y Leópolis. El ataque, ejecutado con drones y misiles, provocó daños en infraestructura crítica, dejó a miles de residentes sin calefacción y electricidad en medio de una fuerte ola de frío, y afectó a edificios residenciales y una embajada extranjera.

Las autoridades informaron que fueron empleados 242 drones, 13 misiles balísticos, un misil hipersónico de alcance medio Oréshnik y 22 misiles de crucero durante el bombardeo.

En Kiev, veinte edificios residenciales resultaron alcanzados y cerca de 6.000 apartamentos quedaron sin suministro de calefacción.

Entre las víctimas mortales se encuentra un miembro de los servicios de emergencia. Muchos de los heridos permanecen hospitalizados tras el impacto de la ofensiva.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, pidió a quienes tengan la posibilidad de trasladarse a zonas con fuentes alternativas de energía que abandonen temporalmente la ciudad. Explicó que el ataque dañó gravemente la infraestructura de calefacción, dejando a la mitad de los apartamentos de la capital sin este servicio. La temperatura promedio era de -8 ℃ (17,6 ℉) y continuaba descendiendo durante la noche.

Uno de los edificios afectados pertenece a la embajada de Qatar, un país que colabora en mediaciones humanitarias para la liberación de prisioneros en Rusia. El ataque reavivó la inquietud por la seguridad de las legaciones diplomáticas en Ucrania, tras antecedentes recientes: en diciembre de 2024, misiles dañaron sedes de Portugal, Argentina, Albania, Macedonia del Norte, Montenegro y Palestina en Kiev.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, destacó la necesidad de una condena internacional y de reforzar la defensa aérea nacional. Subrayó que “no se puede perder ni un solo día” en apoyar la capacidad defensiva ante nuevos ataques y solicitó acciones firmes, especialmente de Estados Unidos.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (Ludovic Marin/Pool vía REUTERS)

Zelensky precisó que Rusia orientó los ataques contra infraestructuras energéticas y viviendas civiles, y denunció que un segundo bombardeo alcanzó uno de los edificios residenciales cuando se realizaban las labores de rescate tras el primer impacto, exponiendo a riesgos adicionales a la población y a los equipos de emergencia.

Los servicios de emergencia movilizaron todos los recursos posibles para socorrer a los afectados y trabajar en el restablecimiento progresivo de la calefacción y la electricidad en Kiev, Leópolis y otras regiones.

Estos incidentes reflejan un incremento en los daños a edificios diplomáticos mientras continúan los intercambios de ataques entre Rusia y Ucrania.

El bombardeo masivo agrava las condiciones de vida para miles de habitantes, sumidos en jornadas sin calefacción durante el invierno, y perpetúa un ambiente de inestabilidad frente a ataques reiterados que trastocan la normalidad cotidiana.