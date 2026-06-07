Creador de contenido se quejó por el acceso a los senderos de los cerros orientales de Bogotá: “Nunca están habilitados, siempre pasa algo”

Las restricciones para ingresar a los Cerros Orientales de Bogotá han desatado críticas entre visitantes frecuentes, quienes denuncian que la regulación dificulta el acceso y transforma la experiencia de recorrer este pulmón verde de la capital - crédito emmanuel.boreal3 / TikTok

El debate sobre el acceso a los Cerros Orientales de Bogotá se avivó tras una queja viral en redes sociales. El creador de contenido Emmanuel Boreal usó su cuenta de TikTok para exponer las dificultades que, según él, enfrentan quienes buscan desconectarse de la ciudad recorriendo estos senderos.

“Yo como rolo cuando quiero desconectar de esta ciudad y más cuando ha habido una semana de mierda, me vengo para los cerros”, comenzó Boreal, quien relató su experiencia tras ocho años caminando por la zona.

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La regulación actual, ha cambiado por completo la manera en que se accede a los senderos. Boreal recordó que antes era posible subir bajo la propia responsabilidad, incluso en sectores considerados peligrosos, pero sin mayores inconvenientes para él: “Siempre fui precavido y pues parce, si uno tiene que ir con un machete, va con un machete, pero yo quiero ir a la hijueputa montaña”.

La inscripción previa y el control del aforo buscan preservar el ecosistema, pero generan inconformidad entre quienes anhelan libertad para recorrer la montaña - crédito emmanuel.boreal3 / TikTok

Según Boreal la última caminata en la que participó duró solo 15 minutos. El motivo: no había acompañamiento policial, por lo que la administración cerró el sendero sin previo aviso. Según su relato, “los senderos nunca son habilitados, siempre pasa algo. Si hay lodo o cualquier cosita que esté obstruyendo el paso, no, no se puede hacer caminata porque te puedes matar y ir de jeta”.

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El sistema de reservas digitales y los controles de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) han generado molestias entre quienes, como Boreal, lamentan la pérdida de la espontaneidad. “Ahora hay tres metros cuadrados de bosque habilitado para que uno esté amontonado ahí con un reguero de gente”, dijo, aludiendo a la sensación de hacinamiento en los espacios permitidos.

Dificultades para reservar y quejas de los usuarios

La respuesta de los seguidores no tardó en llegar. Muchos compartieron experiencias similares sobre las trabas para reservar; una persona comentó: “Uno va reservar y nooo, la semana pasada intente con 3 senderos diferentes y decía que tocaba con 3 días de anticipación y lo estaba haciendo así y no no me dejó”. Otros se quejaron de la falta de cupos y la dificultad para encontrar agenda: “Que me dices que nunca hay agenda, mk como reservas llevo meses sin ir”.

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Las opiniones sobre la regulación de los senderos en los Cerros Orientales reflejan la tensión entre conservación ambiental y acceso recreativo - crédito emmanuel.boreal3 / TikTok

Distintos usuarios respaldaron el testimonio de Boreal sobre lo que consideran restricciones excesivas. “Amo ir a los cerros y todo lo que dices tiene mucha razón! A mí tampoco me pasó nada y lo increíble que es”, escribió otra persona, mientras que algunos responsabilizaron a la falta de cultura ambiental: “Es porque la gente es irresponsable fin, la gente no cuida no sabe cómo hacerlo y no se les da la gana”.

Argumentos a favor de la regulación ambiental y la protección del ecosistema

No todas las voces fueron críticas. Varias intervenciones defendieron el nuevo modelo, enfatizando la necesidad de preservar el ecosistema. Una persona recalcó: “La cosa es que la prioridad de los senderos no es la recreación humana sino la conservación del ecosistema. La sola presencia de personas es suficiente para afectar el entorno, es por eso que solo hay esos espacios habilitados”.

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Otro usuario, que dijo conocer los cerros antes y después del acueducto, aseguró: “Le aseguro con certeza que están mejor bajo esta administración, adicional a eso parcero tiene más montañas!”.

Toda la información sobre el acceso a los senderos se puede consultar en las cuentas de Instagram Caminosbogota - crédito caminosbogota / Instagram

Y es que desde la entrada en vigor de estas normas, los visitantes deben inscribirse previamente en plataformas oficiales como el aplicativo Camino de los Cerros, que administra el acceso a más de 40 kilómetros de senderos recuperados, entre ellos Quebrada la Vieja, Santa Ana y La Aguadora. El sistema controla la capacidad de carga, limita la erosión y previene la alteración de la fauna.

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La administración distrital, bajo el gobierno de Claudia López, impulsó el programa Camino de los Cerros, cuyo objetivo es acercar a la ciudadanía a la naturaleza y fomentar el cuidado de estos espacios. La regulación responde además a la importancia hídrica de la zona, que juega un papel clave en el ciclo del agua y el clima de toda la sabana.

La zona protegida se compone de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental y la Franja de Adecuación, ambas bajo un régimen especial tras la adopción del Plan de Manejo en 2015. Los interesados en recorrer los senderos deben agendar su visita a través de la web oficial caminos.eaab.gov.co.

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