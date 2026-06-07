Beca Rita Cetina 2026: beneficiarios brindan tips para recibir y cuidar la tarjeta del Bienestar

La entrega de las tarjetas Bienestar para quienes se registraron en la Beca Rita Cetina de Uniformes y Útiles Escolares representa una nueva etapa de apoyo a estudiantes de primaria en escuelas públicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entrega de las tarjetas Bienestar para quienes se registraron en la Beca Rita Cetina de Uniformes y Útiles Escolares representa una nueva etapa de apoyo a estudiantes de primaria en escuelas públicas. Este proceso se llevará a cabo del 18 de mayo al 31 de julio, periodo durante el cual los beneficiarios que sean nuevos recibirán el plástico necesario para acceder a los USD 2,500 que otorga el programa.

Desde principios de 2025, la iniciativa focalizó sus recursos en jóvenes de secundaria. Actualmente, la cobertura se amplía para incluir a la niñez de primaria y, posteriormente, contempla integrar al alumnado de preescolar. Con esta estrategia, la meta es alcanzar a todo el estudiantado de educación básica en planteles públicos del país.

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El objetivo principal es evitar la deserción escolar y brindar un respaldo económico que facilite la permanencia y conclusión de los estudios. Este apoyo busca que las familias puedan costear uniformes y útiles escolares, reduciendo barreras para la continuidad educativa.

Los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán 2 mil 500 pesos (VisualesIA ScribNews)

Tips para la entrega de tarjetas Bienestar para la Beca Rita Cetina

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) difundió un video donde madres, padres y tutores que inscribieron a sus hijos en la Beca Rita Cetina comparten recomendaciones útiles para el proceso de entrega de la tarjeta del Bienestar. Entre los consejos destacan revisar que el sobre de entrega permanezca cerrado y corroborar que el número de la tarjeta coincida con el del documento incluido.

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Revisar que el sobre donde se entrega la tarjeta esté cerrado y checar que el número de tarjeta coincida con el documento que viene adentro del sobre.

No compartir el NIP ni el código de seguridad

No dejar que le tomen fotos o copias

Cambiar el NIP inmediatamente

Para dudas, acercarse únicamente al personal del banco

Descargar la App del Banco Bienestar para consultar el saldo y todos los movimientos

El video presenta entrevistas a varias personas en un espacio exterior, quienes sostienen tarjetas y documentos del programa Bienestar. Se observan gráficos que representan un candado, un código de seguridad y una casa. El contenido es un video informativo sobre el manejo seguro de las tarjetas y beneficios del programa Becas Bienestar.

Documentos para recoger la tarjeta del Bienestar

El día de la entrega, es indispensable presentar documentación tanto del tutor como del alumno. Los documentos requeridos para el tutor incluyen: identificación oficial (original y copia), acta de nacimiento (copia), CURP (copia) y comprobante de domicilio de los últimos seis meses. Por parte del estudiante, es necesario llevar acta de nacimiento y CURP, ambos en copia.

La entrega de la tarjeta Bienestar es fundamental para acceder al monto asignado por la Beca Rita Cetina, por lo que cumplir con estos requisitos garantiza un trámite sin contratiempos.

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Documentos de la padre, madre o tutor

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento (copia)

CURP (copia)

Comprobante de domicilio (copia de los últimos 6 meses)

De la o el estudiantes

18 de mayo al 31 de julio

Acta de nacimiento (copia)

CURP (copia)

En cuanto al depósito, el primer pago de la beca para los alumnos de primaria se llevará a cabo en agosto de 2026, previo al inicio del ciclo escolar.

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Dudas y aclaraciones sobre el programa

Para resolver cualquier inquietud sobre el procedimiento o los resultados de la beca, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez mantiene activos sus canales de atención. Se puede contactar mediante redes sociales o a través de la línea telefónica 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y los sábados de 9:00 a 14:00.

De este modo, el programa fortalece la comunicación y el acompañamiento a las familias durante todo el proceso de entrega y activación de las tarjetas, facilitando el acceso a los recursos para la educación básica.

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