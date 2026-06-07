México

Beca Rita Cetina 2026: beneficiarios brindan tips para recibir y cuidar la tarjeta del Bienestar

La dispersión del plástico concluirá el próximo 31 de julio

Guardar
Google icon
Las tarjetas Bienestar para alumnos de primaria que se registraron a la Beca Rita Cetina comenzaron a distribuirse desde el mes pasado (Imagen Ilustrativa Infobae)
La entrega de las tarjetas Bienestar para quienes se registraron en la Beca Rita Cetina de Uniformes y Útiles Escolares representa una nueva etapa de apoyo a estudiantes de primaria en escuelas públicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entrega de las tarjetas Bienestar para quienes se registraron en la Beca Rita Cetina de Uniformes y Útiles Escolares representa una nueva etapa de apoyo a estudiantes de primaria en escuelas públicas. Este proceso se llevará a cabo del 18 de mayo al 31 de julio, periodo durante el cual los beneficiarios que sean nuevos recibirán el plástico necesario para acceder a los USD 2,500 que otorga el programa.

Desde principios de 2025, la iniciativa focalizó sus recursos en jóvenes de secundaria. Actualmente, la cobertura se amplía para incluir a la niñez de primaria y, posteriormente, contempla integrar al alumnado de preescolar. Con esta estrategia, la meta es alcanzar a todo el estudiantado de educación básica en planteles públicos del país.

PUBLICIDAD

El objetivo principal es evitar la deserción escolar y brindar un respaldo económico que facilite la permanencia y conclusión de los estudios. Este apoyo busca que las familias puedan costear uniformes y útiles escolares, reduciendo barreras para la continuidad educativa.

Los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán 2 mil 500 pesos (VisualesIA ScribNews)
Los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán 2 mil 500 pesos (VisualesIA ScribNews)

Tips para la entrega de tarjetas Bienestar para la Beca Rita Cetina

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) difundió un video donde madres, padres y tutores que inscribieron a sus hijos en la Beca Rita Cetina comparten recomendaciones útiles para el proceso de entrega de la tarjeta del Bienestar. Entre los consejos destacan revisar que el sobre de entrega permanezca cerrado y corroborar que el número de la tarjeta coincida con el del documento incluido.

PUBLICIDAD

  • Revisar que el sobre donde se entrega la tarjeta esté cerrado y checar que el número de tarjeta coincida con el documento que viene adentro del sobre.
  • No compartir el NIP ni el código de seguridad
  • No dejar que le tomen fotos o copias
  • Cambiar el NIP inmediatamente
  • Para dudas, acercarse únicamente al personal del banco
  • Descargar la App del Banco Bienestar para consultar el saldo y todos los movimientos

El video presenta entrevistas a varias personas en un espacio exterior, quienes sostienen tarjetas y documentos del programa Bienestar. Se observan gráficos que representan un candado, un código de seguridad y una casa. El contenido es un video informativo sobre el manejo seguro de las tarjetas y beneficios del programa Becas Bienestar.

Documentos para recoger la tarjeta del Bienestar

El día de la entrega, es indispensable presentar documentación tanto del tutor como del alumno. Los documentos requeridos para el tutor incluyen: identificación oficial (original y copia), acta de nacimiento (copia), CURP (copia) y comprobante de domicilio de los últimos seis meses. Por parte del estudiante, es necesario llevar acta de nacimiento y CURP, ambos en copia.

La entrega de la tarjeta Bienestar es fundamental para acceder al monto asignado por la Beca Rita Cetina, por lo que cumplir con estos requisitos garantiza un trámite sin contratiempos.

Documentos de la padre, madre o tutor

  • Identificación oficial (original y copia)
  • Acta de nacimiento (copia)
  • CURP (copia)
  • Comprobante de domicilio (copia de los últimos 6 meses)

De la o el estudiantes

18 de mayo al 31 de julio

  • Acta de nacimiento (copia)
  • CURP (copia)
Imagen 6AU67EXLBRD4HDPR3V5PIFVXG4

En cuanto al depósito, el primer pago de la beca para los alumnos de primaria se llevará a cabo en agosto de 2026, previo al inicio del ciclo escolar.

Dudas y aclaraciones sobre el programa

Para resolver cualquier inquietud sobre el procedimiento o los resultados de la beca, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez mantiene activos sus canales de atención. Se puede contactar mediante redes sociales o a través de la línea telefónica 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y los sábados de 9:00 a 14:00.

De este modo, el programa fortalece la comunicación y el acompañamiento a las familias durante todo el proceso de entrega y activación de las tarjetas, facilitando el acceso a los recursos para la educación básica.

Temas Relacionados

Beca Rita Cetinatarjeta del BienestartipsBecasBecas del BienestarProgramas sociales2026Programas del Bienestarmexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

UAM Xochimilco suspende clases el 11 de junio por cercanía al Estadio Ciudad de México: ¿Qué otras escuelas se suman?

De acuerdo con autoridades capitalinas, a nivel básico y media superior las clases en la inauguración del Mundial 2026 serán suspendidas

UAM Xochimilco suspende clases el 11 de junio por cercanía al Estadio Ciudad de México: ¿Qué otras escuelas se suman?

Sin embajador, pero con Alito Moreno, Sergio Mayer y Anaya: los secretos del 250 aniversario de Estados Unidos en México

Las imágenes muestran a dirigentes partidistas y legisladores en una celebración organizada por la comunidad estadounidense en México

Sin embajador, pero con Alito Moreno, Sergio Mayer y Anaya: los secretos del 250 aniversario de Estados Unidos en México

Temblor hoy en México: sismo de magnitud 4.1 en Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: sismo de magnitud 4.1 en Guerrero

Cómo identificar que se está revirtiendo el hígado graso: tres señales que indican mejoría pese a ser ‘silenciosas’

La mayoría de los pacientes no percibe señales claras de mejoría, pero existen indicadores médicos que pueden confirmar avances en el tratamiento

Cómo identificar que se está revirtiendo el hígado graso: tres señales que indican mejoría pese a ser ‘silenciosas’

Ciclón tropical llegaría en 48 horas a las costas de esta región, advierte el Servicio Meteorológico Nacional

Las autoridades indicaron un incremento del 90% de probabilidad para la formación de este fenómeno; mientras, en la CDMX, persistirán fuertes lluvias

Ciclón tropical llegaría en 48 horas a las costas de esta región, advierte el Servicio Meteorológico Nacional
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran más de una tonelada de cocaína en costas de Guerrero: golpe al narco es de más de 283 millones de pesos

Aseguran más de una tonelada de cocaína en costas de Guerrero: golpe al narco es de más de 283 millones de pesos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de junio: aseguran más de una tonelada de cocaína en Guerrero

Qué cantidad debía Paco Stanley al crimen organizado y cómo ese número selló su destino

Policía municipal muere tras ataque armado en el centro de Hermosillo: despliegan operativo de búsqueda

FGR interrumpe ruta logística de fentanilo en Sonora: detiene a conductor de tractocamión con 88 paquetes

ENTRETENIMIENTO

Platanito critica condiciones de la FIFA para transmitir el Mundial 2026: “Es caro y te pueden clausurar tu lugar”

Platanito critica condiciones de la FIFA para transmitir el Mundial 2026: “Es caro y te pueden clausurar tu lugar”

“El mundial es la menstruación que nos da a los hombres cada 4 años”: el polémico mensaje que genera indignación

Julieta Venegas veta “La niña futbolista” tras ola de críticas a todos sus videos en YouTube

Reviven fuerte video de Peso Pluma destrozado en el escenario tras terminar con Kenia Os: “Ya no sonrío”

Nodal y Dharius sorprenden con fusión de urbano y regional mexicano en ‘Ey Mezcal’

DEPORTES

Checo Pérez finaliza en el Top 10 a falta de posible sanción en el Gran Premio de Mónaco

Checo Pérez finaliza en el Top 10 a falta de posible sanción en el Gran Premio de Mónaco

Así fueron los resultados de Panamá en la última fecha FIFA previo al Mundial 2026

Platanito critica condiciones de la FIFA para transmitir el Mundial 2026: “Es caro y te pueden clausurar tu lugar”

España vs Perú en el Estadio Cuauhtémoc: dónde, a qué hora y cómo ver desde México partido amistoso rumbo al Mundial 2026

“El mundial es la menstruación que nos da a los hombres cada 4 años”: el polémico mensaje que genera indignación