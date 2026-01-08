Mundo

Tractorazo en París: los agricultores franceses bloquean la capital y exigen frenar el tratado con Mercosur

Cerca de 100 tractores ocuparon la Torre Eiffel y otros puntos clave en una protesta que el Gobierno calificó de ilegal. Los manifestantes rechazan tanto el acuerdo comercial como el protocolo sanitario que ordena sacrificar rebaños enteros por dermatosis nodular contagiosa

Un centenar de tractores irrumpió en París entre la noche del miércoles y el jueves, eludiendo la presencia policial (Thomas SAMSON/AFP)

Un centenar de tractores irrumpió en París entre la noche del miércoles y el jueves, eludiendo la presencia policial. Agricultores franceses, respaldados por sindicatos como la Coordinación Rural y la Federación Nacional de Sindicatos de Explotadores Agrícolas (FNSEA), se movilizaron para rechazar el acuerdo Unión Europea-Mercosur y protestar por la gestión de la crisis sanitaria animal provocada por la dermatosis nodular contagiosa (DNC).

Las máquinas agrícolas se apostaron en puntos emblemáticos de la ciudad, como la torre Eiffel, el Arco de Triunfo y la Puerta de Auteuil. En paralelo, agricultores bloquearon depósitos de combustible en Bassens, cerca de Burdeos.

Agricultores franceses, respaldados por sindicatos, se movilizaron para rechazar el acuerdo Unión Europea-Mercosur y protestar por la gestión de la crisis sanitaria animal (AP Photo/Emma Da Silva)
Los agricultores llegan a la Asamblea Nacional en protesta por la intención de la Unión Europea de avanzar con el acuerdo comercial del Mercosur, en París (AP Photo/Christophe Ena)

Las autoridades denuncian que algunos manifestantes forzaron barreras, poniendo en entredicho la seguridad. En París, se contabilizó cerca de 100 tractores. Las fuerzas de seguridad advirtieron sobre los riesgos asumidos por los participantes.

Los manifestantes cortaron calles de París (AP Photo/Christophe Ena)

La portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, declaró ilegal la concentración de tractores en la capital y aseguró que no permitirán manifestaciones similares frente a la Asamblea Nacional. Subrayó que existe un marco legal para la organización de protestas. Bregeon recalcó que el Ejecutivo mantiene canales de diálogo con el sector, pero tachó de inaceptable la entrada nocturna de los agricultores en París.

Tractores estacionados frente al Arco de Triunfo (Thomas SAMSON/AFP)

En los días previos, representantes sindicales, incluida la FNSEA y la Coordinación Rural, participaron en reuniones con el primer ministro Sébastien Lecornu. Sin embargo, estas conversaciones no bastaron para frenar la presión, que se amplificó desde diciembre con bloqueos de autopistas y carreteras en el sur del país. El motivo principal: las restricciones para controlar la dermatosis nodular contagiosa.

El protocolo oficial ante la DNC exige sacrificar todo el ganado de una explotación con un caso positivo, una medida rechazada por varios sindicatos. Además, los agricultores exigen la retirada del tratado entre la Unión Europea y Mercosur, tesis impulsada por la inminente votación europea sobre la formalización del acuerdo, prevista para el día 12.

Manifestantes prendieron ramas para cortar una calle en París (Thomas SAMSON/AFP)

Francia reitera que el actual acuerdo con Mercosur es inaceptable, pese a las recientes concesiones de Bruselas. El Gobierno remarca que, incluso si los Veintisiete logran una mayoría a favor, la última palabra la tendrá el Parlamento Europeo, ya que requiere tanto aprobación intergubernamental como legislativa.

Bregéon afirmó que aún quedan “otras etapas” en el proceso y confía en la intervención de la Eurocámara. Recordó que el Parlamento puede recurrir al Tribunal de Justicia de la UE o vetar el acuerdo mediante votación. Subrayó la gran responsabilidad de los eurodiputados y advirtió que no está asegurada una mayoría favorable a este pacto comercial.

Tractores movilizados a París (Thomas SAMSON/AFP)
Protestas en los alrededores de la Torre Eiffel (AP Photo/Christophe Ena)

Entre las demandas del Gobierno francés destacan tres condiciones: una cláusula de salvaguardia, que permitiría suspender la supresión de aranceles a productos agrícolas y ganaderos de Mercosur si se detectan desequilibrios, y la exigencia de cláusulas espejo. Estas últimas estipulan que solo podrán importarse productos que cumplan los mismos estándares fitosanitarios y sanitarios que se exigen a los productores europeos.

El acuerdo podría formalizarse tras la votación europea, pero sigue rodeado de incertidumbre en el Parlamento y enfrenta un amplio rechazo social. Para el Ejecutivo francés, el texto responde a condiciones que ya no reflejan los retos actuales del sector y se considera desfasado frente a los desafíos contemporáneos.

