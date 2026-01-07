EEUU respaldó las “garantías de seguridad” para Ucrania acordadas en la reunión de la Coalición de Voluntarios en París

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, ofrece una rueda de prensa tras la firma de la declaración sobre el despliegue de fuerzas tras el alto el fuego en Ucrania (Ludovic Marin/REUTERS)

Estados Unidos expresó su respaldo a la necesidad de avanzar en “garantías de seguridad” para Ucrania, tras participar por primera vez en una reunión de la Coalición de Voluntarios en París junto al presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, según anunció el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff.

“Estamos de acuerdo con la Coalición en que garantías de seguridad perdurables y compromisos de prosperidad robustos son esenciales para una paz duradera en Ucrania y continuaremos trabajando en este esfuerzo”, afirmó Witkoff en una declaración posterior al encuentro entre mandatarios y diplomáticos en Francia.

El enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump destacó en sus redes sociales que la delegación estadounidense “hizo un progreso significativo en varias líneas de trabajo críticas, incluyendo un marco bilateral de seguridad y un plan de prosperidad”.

La delegación de Washington, que también incluyó al yerno de Trump, Jared Kushner, se mostró “motivada por la aproximación colaborativa y la asociación entre las partes”.

“Estaremos continuando nuestras discusiones con la delegación de Ucrania mañana, y estamos esperanzados de conseguir un ímpetu adicional en el futuro cercano”, concluyó Steve Witkoff, sin ofrecer más detalles sobre las negociaciones que tienen como fin cerrar el conflicto bélico iniciado por las tropas rusas del presidente Vladimir Putin en febrero 2022.

Steve Witkoff en la cumbre de la Coalición de Voluntarios en París, acompañado por máximos mandatarios del continente europeo (Ludovic Marin/REUTERS)

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, anfitrión de la cumbre en el Palacio del Elíseo, anunció que la supervisión de un eventual alto el fuego entre Ucrania y Rusia será asumida por los aliados de Kiev bajo liderazgo de Estados Unidos. Macron destacó ante la prensa que, en las últimas semanas, Washington “marcó un cambio” en su implicación.

“Estados Unidos clarificó su participación, en particular en la vigilancia de la línea del frente” en caso de alcanzarse un alto el fuego, afirmó el mandatario francés, subrayando que el respaldo estadounidense “es importante para muchos países” de la Coalición de Voluntarios por sus capacidades militares.

Macron también informó que continúan los preparativos para el despliegue de una “fuerza multinacional” que contribuiría a la seguridad de Ucrania tras el alto el fuego, con presencia en el aire, el mar y en tierra, y que estaría alejada de la línea de contacto.

Al término de la cumbre, Macron, Zelensky, el primer ministro británico Keir Starmer y el canciller alemán Friedrich Merz firmaron la "Declaración de París", que recoge los compromisos alcanzados en la capital francesa para el plan que tiene como principio prolongar la paz en el territorio ucraniano.

Un militar ucraniano dispara contra las tropas rusas desde una posición en la línea del frente (REUTERS)

Los aliados se comprometieron a mantener el suministro de armamento y el entrenamiento de las fuerzas ucranianas a largo plazo. Asimismo, acordaron avanzar hacia compromisos jurídicamente vinculantes que definan cómo responderán —ya sea con medios militares, logísticos, de inteligencia, diplomáticos o sanciones adicionales— ante una posible agresión futura de Moscú.

Uno de los ejes centrales es la creación de un mecanismo de vigilancia y verificación del alto el fuego, liderado por Estados Unidos y con aportes de varios países. Este sistema contará con una comisión especial encargada de evaluar incumplimientos, atribuir responsabilidades y proponer medidas correctivas, y la coordinación general se llevará a cabo desde una sede tripartita en París que integrará a la coalición, Washington y Kiev.

El plan contempla también consolidar unas Fuerzas Armadas ucranianas de hasta 800.000 efectivos, dotadas de capacidades suficientes para disuadir nuevos ataques. La declaración conjunta subraya que el ejército de Ucrania seguirá siendo la “primera línea de defensa” incluso tras un eventual acuerdo de paz, respaldado por apoyo aéreo, terrestre y marítimo de los aliados.

El plan europeo, con el apoyo de EEUU, contempla consolidar unas Fuerzas Armadas ucranianas de hasta 800.000 efectivos (Europa Press)

En paralelo, el primer ministro británico, Keir Starmer, anunció la firma de una “declaración de intenciones” entre Reino Unido y Francia para preparar un posible despliegue conjunto en suelo ucraniano. Según el gobierno británico, ambos países establecerían centros militares y construirían instalaciones protegidas para armas y equipamiento, con el objetivo de reforzar la defensa de Ucrania tras un cese de hostilidades.

Alemania dejó abierta la posibilidad de una implicación indirecta. El canciller Friedrich Merz indicó que Berlín no descarta contribuir al dispositivo desde territorio OTAN, aunque cualquier decisión requerirá la aprobación del Bundestag. Esta participación alemana, incluso fuera de Ucrania, busca reforzar el paraguas disuasorio europeo en el flanco oriental.

(Con información de EFE)