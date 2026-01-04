Volodimir Zelensky aseguró que EEUU “sabe cómo tratar a los dictadores” tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump (d), se reunió con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (i), en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington (EFE)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, analizó la última operación del ejército estadounidense en territorio venezolano y afirmó este sábado que Estados Unidos “sabe cómo tratar a los dictadores”, en alusión a la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

“Bueno. ¿Qué puedo decir? Si puedes tratar a los dictadores así, entonces Estados Unidos de América sabe qué hacer después”, declaró el mandatario ucraniano sobre las decisiones de su par norteamericano Donald Trump.

Ambos líderes mundiales lograron acercar posiciones en las últimas semanas respecto al acuerdo de paz para Ucrania. Tras su reunión con el republicano, expresó en su mensaje de fin de años: “El acuerdo de paz está listo en un 90%, queda un 10%. Y eso es mucho más que solo números”.

Por su parte, Zelensky recibió este sábado a asesores de seguridad nacional de la Coalición de Voluntarios para contribuir a la paz en Ucrania, con representantes de Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, España, Letonia, Estonia, Lituania, Polonia, Finlandia, Canadá, Países Bajos, Suecia, Noruega y Dinamarca, así como de la OTAN, el Consejo Europeo y la Comisión Europea.

Zelensky se prepara para la reunión con los líderes de la Coalición de Voluntarios, el próximo 6 de enero (Europa Press)

El Gobierno ucraniano expresó que Venezuela debe tener “una oportunidad de libertad”. “El pueblo de Venezuela debe tener la oportunidad de una vida normal, con seguridad, prosperidad y dignidad humana. Vamos a seguir apoyando su derecho a esa normalidad, respeto y libertad”, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores, Andrii Sybiha, en un mensaje en X.

Kiev defendió “el derecho de las naciones a vivir libremente, sin dictadura, opresión ni violaciones de derechos humanos”. “El régimen de Maduro ha violado todos esos principios”, subrayó el funcionario.

Sybiha remarcó que “Ucrania, al igual que decenas de países, no reconoció la legitimidad de Maduro tras las elecciones fraudulentas y la violencia contra manifestantes”, en referencia a los comicios del 28 de julio de 2024.

El ministro recordó que “países democráticos y organizaciones de derechos humanos de todo el mundo han denunciado crímenes, violencia, tortura, opresión, abusos de las libertades básicas, manipulación electoral y destrucción de la democracia y el estado de derecho”.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, se refirió al régimen venezolano (REUTERS/Yves Herman)

Ucrania aseguró que seguirá de cerca los acontecimientos “conforme a los principios del derecho internacional, priorizando la democracia, los derechos humanos y el interés de los venezolanos”. “Gracias a todos los que en el mundo ayudan a proteger la vida”, concluyó el canciller.

En la misma línea que las autoridades de Ucrania, el primer ministro Keir Starmer reiteró su respaldo al derecho internacional y aseguró que su gobierno busca una transición a salvo y pacífica a un gobierno legítimo en Venezuela, el cual “refleje la voluntad del pueblo venezolano”.

“Reino Unido lleva mucho tiempo apoyando una transición en Venezuela. Consideramos a Maduro un presidente ilegítimo y no lloramos por el fin de su régimen”, publicó Starmer en un comunicado oficial.

El primer ministro británico, Keir Starmer, y el canciller alemán, Friedrich Merz, reaccionaron al bombardeo de Estados Unidos sobre Caracas (REUTERS/Hannah McKay)

“Maduro tenía un papel problemático en la región, con sus alianzas lamentables por todo el mundo e implicando a Venezuela en el tráfico de droga”, declaró el canciller alemán Friedrich Merz en declaraciones recogidas por la televisión pública alemana ARD.

En ese sentido, remarcó: “Ahora, hay que evitar la inestabilidad política en Venezuela. Es esencial garantizar una transición ordenada hacia un gobierno legitimado con unas elecciones”.

(Con información de Europa Press)