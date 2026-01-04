Mundo

Volodimir Zelensky aseguró que EEUU “sabe cómo tratar a los dictadores” tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas

El mandatario ucraniano manifestó su apoyo a la aspiración de un cambio político en el país latinoamericano, enfatizando la importancia de condiciones dignas y seguras para su población

Guardar
El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump (d), se reunió con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (i), en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington (EFE)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, analizó la última operación del ejército estadounidense en territorio venezolano y afirmó este sábado que Estados Unidos “sabe cómo tratar a los dictadores”, en alusión a la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

“Bueno. ¿Qué puedo decir? Si puedes tratar a los dictadores así, entonces Estados Unidos de América sabe qué hacer después”, declaró el mandatario ucraniano sobre las decisiones de su par norteamericano Donald Trump.

Ambos líderes mundiales lograron acercar posiciones en las últimas semanas respecto al acuerdo de paz para Ucrania. Tras su reunión con el republicano, expresó en su mensaje de fin de años: “El acuerdo de paz está listo en un 90%, queda un 10%. Y eso es mucho más que solo números”.

Por su parte, Zelensky recibió este sábado a asesores de seguridad nacional de la Coalición de Voluntarios para contribuir a la paz en Ucrania, con representantes de Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, España, Letonia, Estonia, Lituania, Polonia, Finlandia, Canadá, Países Bajos, Suecia, Noruega y Dinamarca, así como de la OTAN, el Consejo Europeo y la Comisión Europea.

Zelensky se prepara para la
Zelensky se prepara para la reunión con los líderes de la Coalición de Voluntarios, el próximo 6 de enero (Europa Press)

El Gobierno ucraniano expresó que Venezuela debe tener “una oportunidad de libertad”. “El pueblo de Venezuela debe tener la oportunidad de una vida normal, con seguridad, prosperidad y dignidad humana. Vamos a seguir apoyando su derecho a esa normalidad, respeto y libertad”, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores, Andrii Sybiha, en un mensaje en X.

Kiev defendió “el derecho de las naciones a vivir libremente, sin dictadura, opresión ni violaciones de derechos humanos”. “El régimen de Maduro ha violado todos esos principios”, subrayó el funcionario.

Sybiha remarcó que “Ucrania, al igual que decenas de países, no reconoció la legitimidad de Maduro tras las elecciones fraudulentas y la violencia contra manifestantes”, en referencia a los comicios del 28 de julio de 2024.

El ministro recordó que “países democráticos y organizaciones de derechos humanos de todo el mundo han denunciado crímenes, violencia, tortura, opresión, abusos de las libertades básicas, manipulación electoral y destrucción de la democracia y el estado de derecho”.

El ministro de Asuntos Exteriores
El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, se refirió al régimen venezolano (REUTERS/Yves Herman)

Ucrania aseguró que seguirá de cerca los acontecimientos “conforme a los principios del derecho internacional, priorizando la democracia, los derechos humanos y el interés de los venezolanos”. “Gracias a todos los que en el mundo ayudan a proteger la vida”, concluyó el canciller.

En la misma línea que las autoridades de Ucrania, el primer ministro Keir Starmer reiteró su respaldo al derecho internacional y aseguró que su gobierno busca una transición a salvo y pacífica a un gobierno legítimo en Venezuela, el cual “refleje la voluntad del pueblo venezolano”.

“Reino Unido lleva mucho tiempo apoyando una transición en Venezuela. Consideramos a Maduro un presidente ilegítimo y no lloramos por el fin de su régimen”, publicó Starmer en un comunicado oficial.

El primer ministro británico, Keir
El primer ministro británico, Keir Starmer, y el canciller alemán, Friedrich Merz, reaccionaron al bombardeo de Estados Unidos sobre Caracas (REUTERS/Hannah McKay)

Maduro tenía un papel problemático en la región, con sus alianzas lamentables por todo el mundo e implicando a Venezuela en el tráfico de droga”, declaró el canciller alemán Friedrich Merz en declaraciones recogidas por la televisión pública alemana ARD.

En ese sentido, remarcó: “Ahora, hay que evitar la inestabilidad política en Venezuela. Es esencial garantizar una transición ordenada hacia un gobierno legitimado con unas elecciones”.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaGuerra Rusia UcraniaCayó Nicolás MaduroDonald TrumpNicolás MaduroVenezuelaUcraniaVolodimir ZelenskyEstados Unidos

Últimas Noticias

La Unión Europea instó al régimen iraní a recurrir al “diálogo” a una semana del inicio de las protestas en todo el territorio

El bloque europeo llamó a las autoridades del país a respetar las libertades de “expresión, asociación y reunión pacífica”. Las manifestaciones se extendieron durante siete jornadas continuas en Teherán y otras ciudades

La Unión Europea instó al

Reino Unido lanzó un bombardeo conjunto con Francia contra un depósito subterráneo de armas del Estado Islámico en Siria

El ministerio de Defensa británico aseguró que no existen indicios de que el ataque, realizado al norte del antiguo sitio de Palmira, haya representado algún riesgo para la población civil

Reino Unido lanzó un bombardeo

El régimen de Corea del Norte lanzó una serie de misiles en la antesala de la visita del presidente de surcoreano a China

Las autoridades de Corea del Sur confirmaron que varios proyectiles fueron disparados desde territorio norcoreano en la mañana del domingo hacia el Mar del Este, mientras Japón registró los impactos en “un lugar no especificado”

El régimen de Corea del

La misión internacional de la ONU sostiene que Maduro debe rendir cuentas por crímenes de lesa humanidad

Organismos internacionales advierten sobre el riesgo de nuevas violaciones en el actual contexto de inestabilidad

La misión internacional de la

En una nueva jornada de protestas en Irán, el líder supremo Ali Khamenei dijo que no hay que tener tolerancia “con los alborotadores”

El ayatolá se refirió a las masivas manifestantes que ya llevan varios días en el país. Este sábado se reportaron al menos cuatro muertos

En una nueva jornada de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Veracruz registra sismo de magnitud 4.3

Atole de Reyes: cómo preparar la tradicional bebida para acompañar la rosca este 6 de enero

En fotos: el polo y los looks en la Copa Presidencia de la República en Punta del Este

Ministro de Defensa descarta intervención militar de Colombia en Venezuela ante posible escalada del conflicto

INFOBAE AMÉRICA
Arantxa de Benito presume de

Arantxa de Benito presume de su faceta de abuela junto a su nieto Hugo: "Es un amor tan bonito y tan incondicional"

Un estudio vincula la exposición de niños a pantallas con una toma de decisiones más lenta y más ansiedad adolescente

Starlink ofrece Internet gratuito a Venezuela hasta comienzos de febrero

Amnistía Internacional ve "probable" una violación del Derecho internacional en la intervención en Venezuela

El dictador Ortega repite una estrategia de propaganda de Somoza y utiliza la imagen de uno de sus nietos en un billete de lotería

ENTRETENIMIENTO

Asesinatos, celebridades y política: la

Asesinatos, celebridades y política: la fusión que Prince convirtió en su canción más audaz

De Diplo a Eugenio Derbez: las 30 celebridades que competirán en un nuevo video de MrBeast

El guion original de “Black Panther: Wakanda Forever” se revela tras años de secreto

Dove Cameron y Damiano David anuncian su compromiso: los detalles del anillo y la historia de su romance

Una testigo declaró que la hija de Tommy Lee Jones “había consumido cocaína” horas antes de su muerte