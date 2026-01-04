Los científicos prueban represas inspiradas en castores para restaurar cuencas tras incendios

Las represas artificiales inspiradas en castores buscan restaurar ecosistemas dañados por incendios recientes en las montañas del norte de Colorado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigadores del U.S. Forest Service y la Universidad Estatal de Colorado prueban la eficacia de represas artificiales inspiradas en castores, instaladas en zonas montañosas afectadas por incendios forestales recientes en el norte de Colorado.

Se trata de un experimento pionero que busca promover la restauración ecológica y mejorar la calidad del agua en cuencas como Cache la Poudre y Willow Creek, dañadas por los fuegos de 2020. Los responsables del estudio consideran que, si los resultados son favorables, la estrategia podría aplicarse en otras regiones con problemáticas similares.

Consecuencias de los incendios y desafíos para el suministro de agua

Los recientes incendios en Colorado degradaron suelos, destruyeron vegetación e incrementaron la presencia de sedimentos en los cursos de agua, complicando el tratamiento del suministro potable para miles de personas.

La pérdida de raíces vegetales provoca que la escorrentía y el deshielo arrastren lodo y residuos río abajo, poniendo bajo presión la infraestructura de saneamiento. Por ello, el equipo busca medidas innovadoras para acelerar la recuperación del ecosistema y mitigar la contaminación.

Expertos en Colorado trabajan en medidas innovadoras para acelerar la recuperación de los ecosistemas afectados por incendios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diseño y objetivos del experimento

El proyecto, dirigido por Tim Fegel, gestor de laboratorio de biogeoquímica y candidato a doctorado en la Universidad Estatal de Colorado, contempla la instalación de diques que imitan los construidos por castores.

Las estructuras, compuestas sobre todo por ramas y troncos asegurados al lecho de los arroyos, se colocaron en puntos estratégicos de la cuenca. Algunas se instalaron con herramientas manuales en cursos estrechos y otras requirieron maquinaria pesada para canales más anchos.

Fegel explicó que la investigación abre “un nuevo terreno”, ya que antes existían pocos estudios sobre el impacto específico de las represas de castores en la calidad del agua después de incendios forestales. El objetivo principal es proporcionar datos a los gestores hídricos y ambientales que permitan optimizar la gestión de cuencas y evaluar si la réplica de estas estructuras puede aportar beneficios cuantificables tras grandes fuegos.

Funciones ecológicas y primeros resultados

Las represas artificiales cumplen diversas funciones ecológicas. Al ralentizar el flujo del agua, retienen sedimentos que, de lo contrario, podrían saturar los sistemas de tratamiento río abajo.

Además, ayudan a mantener nutrientes como el carbono y el nitrógeno en zonas más altas de la cuenca, evitando un exceso que podría desencadenar proliferación de algas y otros problemas ecológicos.

El investigador principal Chuck Rhoades, biogeoquímico del U.S. Forest Service, señaló que la ampliación de zonas húmedas propicia el crecimiento de sauces, lo que mejora el hábitat y puede favorecer el regreso de castores y otras especies.

Las mejoras en el hábitat provocadas por represas artificiales pueden facilitar el regreso de castores a las cuencas hidrográficas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En algunos puntos del experimento, los científicos observaron la reaparición espontánea de castores tras la construcción de los diques, junto con un aumento del crecimiento de sauces. “Las zonas húmedas creadas favorecen los sauces, que a su vez alimentan a los castores”, detalló Rhoades, quien resaltó que la intervención podría fortalecer el ciclo ecológico local.

Limitaciones, desafíos y monitoreo a largo plazo

No obstante, los expertos advierten sobre varias limitaciones y desafíos prácticos. Construir y mantener estas represas artificiales demanda recursos, tiempo y mano de obra especializada, especialmente si se intervienen múltiples segmentos de una cuenca hidrográfica.

Según el equipo de investigación, todavía no existen datos concluyentes que permitan asegurar la efectividad a gran escala de la medida, ni sobre la magnitud de la mejora en la calidad del agua. “Podríamos estar generando algunos efectos positivos, pero quizá sin transformar radicalmente el paisaje posterior al incendio ni conseguir un avance importante en la calidad del agua”, reconoció Rhoades.

De acuerdo con investigadores del U.S. Forest Service y la Universidad Estatal de Colorado, el monitoreo del proyecto continuará durante los próximos años. El seguimiento permitirá reunir pruebas rigurosas y establecer si el modelo podría replicarse en otros territorios afectados por incendios forestales.

El propósito final es que, a largo plazo, los procesos naturales predominen y se reduzca la intervención humana en la recuperación de los ecosistemas. La vigilancia y manejo de estas cuencas demandarán dedicación sostenida en el tiempo para que la restauración ecológica sea plena y estable.