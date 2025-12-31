El petróleo cerró el año con su mayor baja desde 2020

Los precios del petróleo caen más del 15% en 2025 impulsados por un exceso de oferta y tensiones comerciales globales.

Los precios del petróleo han registrado una caída superior al 15% en 2025, en un contexto de exceso de oferta, conflictos armados y tensiones comerciales. El contrato de futuros del crudo Brent ha descendido un 17% durante el año, marcando su mayor caída porcentual anual desde 2020 y sumando tres años consecutivos de pérdidas, la racha bajista más prolongada en su historia. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos se dirige a un descenso anual cercano al 19%. Entre las causas principales de este comportamiento figuran el aumento de la producción de la OPEP+, las sanciones impuestas a Rusia, Irán y Venezuela, así como la preocupación por el impacto de los aranceles estadounidenses sobre el crecimiento económico global y la demanda de combustibles.

Según Jason Ying, analista de materias primas de BNP Paribas citado por Reuters, el Brent podría caer hasta los 55 dólares el barril en el primer trimestre de 2026, antes de recuperarse a 60 dólares durante el resto del año, en la medida en que la oferta y la demanda se estabilicen. Ying explicó que la visión más pesimista a corto plazo obedece a que los productores de esquisto estadounidenses lograron cubrirse a precios altos, lo que permitirá que su oferta se mantenga consistente e insensible a los movimientos del mercado.

A las 15:55 GMT de este miércoles, los futuros del Brent retrocedían 6 centavos y se cotizaban a 61,23 dólares el barril, mientras que el WTI bajaba 7 centavos hasta los 57,88 dólares. Los precios promedio de ambos contratos en 2025 son los más bajos desde 2020, según datos de LSEG. En Estados Unidos, las existencias de crudo disminuyeron la semana pasada; sin embargo, los inventarios de destilados y gasolina aumentaron más de lo previsto, informó la Administración de Información Energética.

El año inició con un fuerte impulso para los mercados del petróleo tras las sanciones impuestas por el entonces presidente Joe Biden a Rusia, lo que interrumpió el suministro a compradores clave como China e India. Además, la intensificación de la guerra en Ucrania, con ataques de drones ucranianos a infraestructuras energéticas rusas y la interrupción de exportaciones de petróleo desde Kazajistán, junto al conflicto de 12 días entre Irán e Israel que puso en riesgo la navegación en el Estrecho de Ormuz, elevaron temporalmente los precios.

Las últimas semanas han estado marcadas por nuevas tensiones geopolíticas. Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, principales productores de la OPEP, atraviesan una crisis relacionada con el conflicto en Yemen. Al mismo tiempo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado bloquear las exportaciones de petróleo venezolano y ha amenazado con nuevas acciones contra Irán.

El crudo Brent acumula una caída anual del 17%, mientras el WTI de Estados Unidos se aproxima a un descenso cercano al 19%. EFE/ André Coelho

El descenso de los precios se acentuó tras la decisión de la OPEP+ de acelerar los aumentos de producción durante el año, mientras que la preocupación por los aranceles estadounidenses contribuyó a una menor demanda global. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) anunció la pausa de los incrementos de producción para el primer trimestre de 2026, después de haber añadido 2,9 millones de barriles diarios al mercado desde abril. La próxima reunión del grupo está programada para el 4 de enero.

Analistas consultados por Reuters señalan que la oferta superará a la demanda en 2026, con estimaciones que varían desde los 3,84 millones de barriles diarios, según la Agencia Internacional de la Energía, hasta los 2 millones de barriles diarios proyectados por Goldman Sachs.

(Con información de Reuters)