Mundo

Kim Jong-un supervisó el desarrollo de lanzacohetes avanzados y amenazó con “aniquilar al enemigo”

La dictadura norcoreana informó que los nuevos proyectiles podrán desplegarse de forma masiva y serán el pilar de futuras operaciones militares

Guardar
El régimen de Kim Jong-un
El régimen de Kim Jong-un supervisó el desarrollo de lanzacohetes avanzados y amenazó con “aniquilar al enemigo” (REUTERS)

El dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, supervisó la fabricación de un nuevo sistema de lanzacohetes múltiples que, según sus palabras, tiene la capacidad de “aniquilar al enemigo” con ataques sorpresivos y gran precisión.

Durante una visita a una planta militar, el líder norcoreano destacó ante altos funcionarios de defensa que este armamento se convertirá en el principal recurso ofensivo de sus fuerzas armadas.

La inspección del arsenal coincidió con la confirmación de un reciente ensayo con misiles de crucero de largo alcance. El régimen comunista informó que la prueba fue exitosa y que los proyectiles, lanzados sobre el mar Amarillo, demostraron la “preparación para el combate” de sus unidades de misiles estratégicos.

Kim expresó su “gran satisfacción” por el desarrollo de estos ejercicios y enfatizó la importancia de fortalecer la capacidad ofensiva del país para responder a lo que calificó como amenazas externas.

El nuevo sistema de lanzacohetes es una superarma: puede aniquilar al enemigo mediante un golpe repentino, preciso y devastador”, afirmó Kim durante la visita, acompañado por responsables del programa misilístico norcoreano.

Kim Jong-un inspecciona una fábrica
Kim Jong-un inspecciona una fábrica de municiones donde se producen sistemas de lanzacohetes múltiples, en una imagen difundida por los medios estatales norcoreanos (REUTERS)

El régimen aseguró que el sistema está diseñado para ser desplegado a gran escala y ejecutará ataques concentrados en operaciones militares, multiplicando el poder destructivo de Corea del Norte en caso de conflicto.

La propaganda estatal norteña difundió imágenes de Kim recorriendo la fábrica, mostrando los imponentes lanzadores rodeados de lemas que exaltan el poderío militar nacional. La retórica del líder norcoreano se suma a una serie de anuncios sobre nuevos desarrollos en materia de defensa, incluida la construcción de un submarino de propulsión nuclear y pruebas recientes de misiles antiaéreos con capacidad para interceptar objetivos a grandes alturas.

Corea del Norte sostiene que sus ensayos y avances armamentísticos tienen como objetivo disuadir una intervención extranjera y proteger al país de eventuales ataques de Corea del Sur y Estados Unidos. El régimen norcoreano ha advertido en varias ocasiones que su arsenal de artillería y misiles de largo alcance es central en su estrategia de defensa y represalia.

Un proyectil surca el aire
Un proyectil surca el aire durante un ejercicio de lanzamiento de misiles de crucero estratégicos de largo alcance supervisado por Kim Jong-un (REUTERS)

La península sigue técnicamente en guerra desde la firma del armisticio en 1953, y la artillería norcoreana ha sido considerada por analistas como uno de los mayores retos para la seguridad de Corea del Sur. Un informe del centro RAND estimó que, en caso de conflicto abierto, los sistemas de artillería norcoreanos podrían causar miles de víctimas en zonas densamente pobladas como Seúl en apenas una hora.

La actividad militar norcoreana se ha incrementado en los meses previos al Congreso del Partido de los Trabajadores, previsto para febrero. Kim ha intensificado las inspecciones a instalaciones de municiones y ha exigido a la industria militar que aumente la producción y adopte nuevas tecnologías.

El dictador insinuó que durante el próximo congreso se decidirán nuevas inversiones en plantas de armamento y la expansión del arsenal estratégico.

El contexto internacional se ha vuelto más tenso ante la posibilidad de que Corea del Norte busque exportar sus sistemas de misiles a países como Rusia o refuerce su cooperación militar con otros Estados ajenos a los grandes bloques.

Corea del Norte sostiene que
Corea del Norte sostiene que sus ensayos y avances armamentísticos tienen como objetivo disuadir una intervención extranjera y proteger al país de eventuales ataques de Corea del Sur y Estados Unidos

Estados Unidos y Corea del Sur han advertido que la modernización del arsenal norcoreano constituye una amenaza clara para la estabilidad regional y han respondido con ejercicios militares conjuntos y el fortalecimiento de sus defensas.

El régimen de Kim Jong-un, sometido a sanciones internacionales, busca presentarse como una potencia militar capaz de responder ante cualquier desafío y mantener su influencia interna y regional.

(Con información de AFP y EFE)

Temas Relacionados

Corea del NorteKim Jong-unMisiles de cruceroPyongyanglanzacohetesÚltimas Noticias AméricaCorea del SurEstados UnidosAtaques de Corea del Sur

Últimas Noticias

Innovación, arte e inteligencia artificial: cómo es el ambicioso plan que busca recuperar el fresco de Cimabue en Asís

Un equipo multidisciplinario explora nuevas soluciones tecnológicas para enfrentar el complejo reto de ensamblar miles de fragmentos originales y devolver al patrimonio italiano una obra clave del arte medieval

Innovación, arte e inteligencia artificial:

Tailandia acusó a Camboya de violar el alto el fuego con el sobrevuelo de más de 250 drones

Bangkok denuncia una “provocación” apenas 48 horas después de la firma del acuerdo que frenó tres semanas de combates fronterizos; Nom Pen rechaza los señalamientos y afirma haber prohibido cualquier lanzamiento de aeronaves no tripuladas

Tailandia acusó a Camboya de

Qué es el remuage manual, una técnica centenaria en riesgo que marcó la evolución del champagne

El futuro de una de las prácticas más emblemáticas en la elaboración del vino espumoso enfrenta desafíos inéditos en la reconocida región francesa, mientras solo un puñado de bodegas decide apostar por un legado condicionado por la innovación, según National Geographic

Qué es el remuage manual,

De suciedad urbana a abono rural: cómo la Manchester victoriana convirtió el auge industrial y los desechos en un problema nacional

El crecimiento demográfico, la falta de infraestructuras y la resistencia de las comunidades rurales forzaron a ingenieros y autoridades a buscar soluciones inéditas. Cómo esta situación transformó la gestión sanitaria en la Inglaterra del siglo XIX

De suciedad urbana a abono

Zelensky acusó a Rusia de inventar un ataque contra una residencia de Putin para entorpecer las negociaciones de paz

El presidente ucraniano sostiene que Moscú busca justificar nuevos bombardeos y endurecer su postura en un momento clave del diálogo con Estados Unidos para poner fin a la guerra iniciada en 2022

Zelensky acusó a Rusia de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
General Víctor Revoredo deja la

General Víctor Revoredo deja la División de Extorsiones y pasa a ser jefe de la Dirección de Investigación Criminal

Salario mínimo vital familiar en Colombia para 2026: este será el aumento del auxilio de transporte

Video registra a trabajadores municipales cuando atropellan a un perro y arrojan su cuerpo al camión de basura

Salario mínimo de 2026: aumento demostró que la mesa de concertación fue una “farsa”, los gremios estallaron contra Petro

SICT reconoce la labor de camineros en la conectividad y desarrollo de México

INFOBAE AMÉRICA
Innovación, arte e inteligencia artificial:

Innovación, arte e inteligencia artificial: cómo es el ambicioso plan que busca recuperar el fresco de Cimabue en Asís

Nuevas protestas en Bolivia por el fin del subsidio al combustible: sindicatos y mineros anunciaron una huelga de hambre

Durante tres décadas nadie supo dónde estaba: el recorrido secreto de un Chagall robado en Nueva York

UNICEF alerta de que la violencia sexual contra la infancia en RDC es "generalizada" y "estructural"

EEUU mata a dos personas en un nuevo bombardeo contra una embarcación en el este del océano Pacífico

ENTRETENIMIENTO

Con Bradley Cooper a la

Con Bradley Cooper a la cabeza, Will Arnett se reinventa en ‘Is This Thing On?’

Daniel Stern creará una escultura de una de sus escenas más famosas de “Mi pobre angelito”

“Cuando veo los episodios, se ven terribles. Son las peores actuaciones del mundo”, confesó Seth Rogen al recordar su paso por Freaks and Geeks

Mariah Carey recibirá 92 mil dólares tras la desestimación de la demanda por “All I Want for Christmas Is You”

La escena de “Stranger Things” que hizo llorar a Noah Schnapp