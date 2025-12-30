El régimen de Kim Jong-un supervisó el desarrollo de lanzacohetes avanzados y amenazó con “aniquilar al enemigo” (REUTERS)

El dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, supervisó la fabricación de un nuevo sistema de lanzacohetes múltiples que, según sus palabras, tiene la capacidad de “aniquilar al enemigo” con ataques sorpresivos y gran precisión.

Durante una visita a una planta militar, el líder norcoreano destacó ante altos funcionarios de defensa que este armamento se convertirá en el principal recurso ofensivo de sus fuerzas armadas.

La inspección del arsenal coincidió con la confirmación de un reciente ensayo con misiles de crucero de largo alcance. El régimen comunista informó que la prueba fue exitosa y que los proyectiles, lanzados sobre el mar Amarillo, demostraron la “preparación para el combate” de sus unidades de misiles estratégicos.

Kim expresó su “gran satisfacción” por el desarrollo de estos ejercicios y enfatizó la importancia de fortalecer la capacidad ofensiva del país para responder a lo que calificó como amenazas externas.

“El nuevo sistema de lanzacohetes es una superarma: puede aniquilar al enemigo mediante un golpe repentino, preciso y devastador”, afirmó Kim durante la visita, acompañado por responsables del programa misilístico norcoreano.

Kim Jong-un inspecciona una fábrica de municiones donde se producen sistemas de lanzacohetes múltiples, en una imagen difundida por los medios estatales norcoreanos (REUTERS)

El régimen aseguró que el sistema está diseñado para ser desplegado a gran escala y ejecutará ataques concentrados en operaciones militares, multiplicando el poder destructivo de Corea del Norte en caso de conflicto.

La propaganda estatal norteña difundió imágenes de Kim recorriendo la fábrica, mostrando los imponentes lanzadores rodeados de lemas que exaltan el poderío militar nacional. La retórica del líder norcoreano se suma a una serie de anuncios sobre nuevos desarrollos en materia de defensa, incluida la construcción de un submarino de propulsión nuclear y pruebas recientes de misiles antiaéreos con capacidad para interceptar objetivos a grandes alturas.

Corea del Norte sostiene que sus ensayos y avances armamentísticos tienen como objetivo disuadir una intervención extranjera y proteger al país de eventuales ataques de Corea del Sur y Estados Unidos. El régimen norcoreano ha advertido en varias ocasiones que su arsenal de artillería y misiles de largo alcance es central en su estrategia de defensa y represalia.

Un proyectil surca el aire durante un ejercicio de lanzamiento de misiles de crucero estratégicos de largo alcance supervisado por Kim Jong-un (REUTERS)

La península sigue técnicamente en guerra desde la firma del armisticio en 1953, y la artillería norcoreana ha sido considerada por analistas como uno de los mayores retos para la seguridad de Corea del Sur. Un informe del centro RAND estimó que, en caso de conflicto abierto, los sistemas de artillería norcoreanos podrían causar miles de víctimas en zonas densamente pobladas como Seúl en apenas una hora.

La actividad militar norcoreana se ha incrementado en los meses previos al Congreso del Partido de los Trabajadores, previsto para febrero. Kim ha intensificado las inspecciones a instalaciones de municiones y ha exigido a la industria militar que aumente la producción y adopte nuevas tecnologías.

El dictador insinuó que durante el próximo congreso se decidirán nuevas inversiones en plantas de armamento y la expansión del arsenal estratégico.

El contexto internacional se ha vuelto más tenso ante la posibilidad de que Corea del Norte busque exportar sus sistemas de misiles a países como Rusia o refuerce su cooperación militar con otros Estados ajenos a los grandes bloques.

Estados Unidos y Corea del Sur han advertido que la modernización del arsenal norcoreano constituye una amenaza clara para la estabilidad regional y han respondido con ejercicios militares conjuntos y el fortalecimiento de sus defensas.

El régimen de Kim Jong-un, sometido a sanciones internacionales, busca presentarse como una potencia militar capaz de responder ante cualquier desafío y mantener su influencia interna y regional.

(Con información de AFP y EFE)