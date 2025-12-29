Mundo

China intensifica su acoso a Taiwán: el régimen de Xi Jinping anunció maniobras militares alrededor de la isla

El despliegue incluye patrullas marítimas y aéreas, bloqueos de puertos y el despliegue de misiles. Las fuerzas chinas realizarán el martes actividades de fuego real

Guardar
El régimen de China anunció
El régimen de China anunció maniobras militares alrededor de Taiwán

El régimen de China volvió a elevar la tensión en el Estrecho de Taiwán al anunciar una nueva ronda de maniobras militares de gran escala alrededor de la isla, con la participación coordinada de fuerzas terrestres, navales, aéreas y de misiles.

El despliegue, anunciado por el propio Ejército Popular de Liberación (EPL), se produce en un momento de fricción sostenida con Estados Unidos y Japón, y refuerza el clima de presión militar sobre un territorio que se gobierna de forma autónoma y mantiene un sistema democrático propio.

El Comando del Teatro Oriental de Operaciones informó que las maniobras, denominadas Misión Justicia-2025, buscan aproximarse a Taiwán “desde múltiples direcciones” y enviar “una seria advertencia a las fuerzas separatistas que buscan la independencia de la isla y a las fuerzas de interferencia externa”.

El mensaje, difundido en la cuenta oficial del mando militar en la red social WeChat, apuntó de forma explícita al apoyo político y militar que recibe Taipei de sus socios internacionales.

El despliegue de China incluye
El despliegue de China incluye patrullas marítimas y aéreas, bloqueos de puertos y el despliegue de misiles

Según el comunicado, los ejercicios incluyen patrullas conjuntas de preparación para el combate marítimo-aéreo, simulaciones orientadas a la toma de control del entorno operativo, prácticas de bloqueo de puertos y zonas consideradas estratégicas, y acciones de “disuasión externa tridimensional”, que combinan capacidades por tierra, mar y aire. Las autoridades militares señalaron que el objetivo es “poner a prueba la capacidad de combate conjunto del teatro de operaciones”.

El EPL precisó que las maniobras comenzaron este lunes y se desarrollan en varias áreas alrededor de la isla, incluidas zonas del Estrecho de Taiwán y espacios marítimos y aéreos al norte, suroeste, sureste y este del territorio insular. Aunque Beijing no detalló su duración ni el número de efectivos involucrados, el alcance geográfico del ejercicio volvió a generar preocupación por el riesgo de incidentes en una de las rutas marítimas más transitadas del mundo.

Desde el régimen de Xi Jinping, las autoridades castrenses defendieron la operación como una acción “legítima y necesaria” para “proteger la soberanía nacional y la integridad territorial”. Sin embargo, para Taiwán y buena parte de la comunidad internacional, este tipo de despliegues forman parte de una estrategia de coerción militar que busca intimidar a la isla y alterar el statu quo en la región.

El primer portaaviones construido íntegramente
El primer portaaviones construido íntegramente en China zarpa del puerto de Dalian durante una de sus pruebas de navegación, en una imagen de archivo que ilustra la expansión de las capacidades navales de Beijing (REUTERS/Archivo)

El nuevo ejercicio coincide con un período de mayor acercamiento entre Washington y Taipei en materia de seguridad. En las últimas semanas, Estados Unidos avanzó en medidas para profundizar la cooperación militar con la isla y en trámites vinculados a la venta de armamento defensivo, decisiones que provocaron una dura respuesta de China, incluidas sanciones contra empresas estadounidenses del sector de defensa.

Las autoridades taiwanesas venían anticipando un aumento de la actividad militar china antes de fin de año. A comienzos de diciembre, el director de la Oficina de Seguridad Nacional de Taiwán, Tsai Ming-yen, advirtió que no era “improbable” que el EPL realizara maniobras de gran envergadura alrededor de la isla.

Tsai recordó que el ejército chino suele llevar a cabo ejercicios en noviembre y diciembre para evaluar su nivel de preparación, y señaló que algunos entrenamientos podían unificarse en operaciones de mayor alcance dirigidas específicamente contra Taiwán.

La escalada también se da en un contexto de deterioro de las relaciones entre China y Japón. La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmó recientemente que un eventual ataque chino contra Taiwán podría constituir una “situación que amenaza la supervivencia” de Japón y justificar la intervención de las Fuerzas de Autodefensa niponas.

China precisó que las maniobras
China precisó que las maniobras comenzaron este lunes y se desarrollan en varias áreas alrededor de la isla, incluidas zonas del Estrecho de Taiwán y espacios marítimos y aéreos al norte, suroeste, sureste y este del territorio insular

Beijing reaccionó con protestas diplomáticas y calificó esas declaraciones de “grave injerencia” en sus asuntos internos.

Taiwán se gobierna de manera autónoma desde 1949 bajo el nombre de República de China, con fuerzas armadas propias y un sistema político, económico y social distinto al de la República Popular China.

Reconocida como una de las democracias más consolidadas de Asia, la isla mantiene vínculos estrechos con Estados Unidos, Japón y otros socios regionales. Pese a ello, Beijing continúa reclamándola como una “parte inalienable” de su territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para imponer su control, una postura que mantiene al Estrecho de Taiwán como uno de los principales focos de tensión geopolítica a nivel global.

(Con información de EFE, AFP y Reuters)

Temas Relacionados

ChinaTaiwánÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

El régimen de Corea del Norte lanzó dos misiles de crucero de largo alcance bajo la supervisión de Kim Jong-un

Durante el ejercicio realizado sobre el mar Amarillo, el dictador norcoreano instó al desarrollo “ilimitado y sostenido” de las fuerzas nucleares de su país

El régimen de Corea del

El trabajo más peligroso del Monte Everest: los sherpas arriesgan su vida para llevar a otros a la cima en condiciones extremas

El auge del turismo, la presión económica y la llegada masiva de visitantes imponen nuevos retos y exponen a los guías locales a riesgos mortales en la montaña más famosa del mundo

El trabajo más peligroso del

El desplome récord de la moneda iraní desató huelgas y protestas contra el régimen: “El momento de estar juntos es ahora”

Comerciantes y trabajadores de varios mercados de Teherán cerraron sus tiendas y marcharon para denunciar la crisis económica y la mala gestión de las autoridades

El desplome récord de la

Putin eliminó la obligación de declarar ingresos para altos funcionarios rusos y refuerza la opacidad sobre los controles anticorrupción

La reforma reduce los mecanismos de control patrimonial sobre fuerzas de seguridad, jueces y altos cargos, y profundiza la opacidad del aparato estatal en un contexto de guerra y represión interna

Putin eliminó la obligación de

Los 20 puntos del plan conjunto de Estados Unidos y Ucrania que busca una salida negociada a la invasión rusa

El documento detalla condiciones sobre territorio, defensa, cooperación internacional y asistencia económica para la etapa posterior al conflicto

Los 20 puntos del plan
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Así funciona el nuevo ciclo

Así funciona el nuevo ciclo del subsidio escolar en Bogotá: el beneficio de transporte estará activo hasta enero de 2026

Influenciadora reveló los 10 momentos más vergonzosos de los precandidatos presidenciales: “Todos los días son el Día de los Inocentes”

Operativo en la Plaza Antara de la CDMX: buscan detener a los agresores que le dispararon a un oficial en Santa Fe

Mochila de emergencia y caja de reserva: qué deben incluir los combos de supervivencia para estar preparados ante un sismo

AICM EN VIVO: estos son los vuelos cancelados y demorados de este domingo

INFOBAE AMÉRICA
El régimen de Corea del

El régimen de Corea del Norte lanzó dos misiles de crucero de largo alcance bajo la supervisión de Kim Jong-un

Los líderes europeos constatan "buenos avances" tras su conferencia con Trump y Zelenski sobre Ucrania

Trump y Zelenski ven "muy cerca" un posible acuerdo en Ucrania pero quedan "asuntos espinosos"

Valencia-Villarreal y Real Madrid-Atlético, semifinales de LaLiga FC Futures de Gran Canaria

Jair Bolsonaro permanece estable tras ser sometido a una nueva cirugía para tratar su crisis de hipo

ENTRETENIMIENTO

La hija de Kim Kardashian

La hija de Kim Kardashian y Kanye West reapareció en Instagram en una foto navideña con Bianca Censori, actual pareja de su padre

Enrique Iglesias y Anna Kournikova presentaron a su hijo recién nacido en una foto inédita

El histórico caso Roy Keane-McCarthy llega al cine: “Saipan” revive el mayor conflicto del fútbol irlandés

Riz Ahmed reveló cómo es trabajar con Tom Cruise y por qué eleva el nivel de todos en un rodaje

Ethan Hawke vuelve al centro de la escena con “Luna Azul” y un prestigio renovado