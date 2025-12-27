Mundo

La coalición liderada por Arabia Saudita en Yemen lanzó una advertencia a separatistas respaldados por Emiratos Árabes Unidos

El general de brigada Turki al-Maliki señaló que toda operación que ponga en riesgo las vidas de civiles o impida la restauración de la calma será afrontada con una “respuesta directa e inmediata”

Guardar
Soldados del Consejo de Transición
Soldados del Consejo de Transición del Sur (STC) son vistos en un vehículo militar en Adén, Yemen (Europa Press/Contacto/Wang Wei)

La coalición militar encabezada por Arabia Saudita en Yemen advirtió este sábado que responderá de inmediato ante cualquier acción militar del Consejo de Transición del Sur (STC), respaldado por Emiratos Árabes Unidos, que amenace los esfuerzos de desescalada en el sur del país.

Según la Agencia de Prensa Saudita, el portavoz de la coalición, general de brigada Turki al-Maliki, señaló que toda operación que ponga en riesgo las vidas de civiles o impida la restauración de la calma será afrontada con una “respuesta directa e inmediata”. La coalición remarcó su papel de protección civil y la disposición a intervenir para restaurar la tranquilidad, exigiendo la retirada de los separatistas de zonas sensibles.

La advertencia surge tras acusaciones cruzadas en el sur de Yemen. De acuerdo con la Agencia de Prensa Saudita, Al-Maliki denunció que los separatistas del STC han cometido “graves y horrendas violaciones a los derechos humanos contra civiles”, aunque no se presentaron pruebas que respalden estas acusaciones.

A su vez, miembros del STC responsabilizaron a Arabia Saudita de realizar ataques aéreos sobre sus fuerzas el día anterior, una denuncia que el reino saudí no ha confirmado oficialmente.

Las relaciones entre Riad y Abu Dabi se observan tensas, a raíz del apoyo emiratí a los separatistas, que buscan transformar el equilibrio en el sur y el sureste del país.

En el terreno, el Consejo de Transición del Sur lanzó este mes nuevas operaciones en Hadramout y Mahra, avanzando sobre una región petrolera y expulsando a grupos aliados con las Fuerzas del Escudo Nacional, respaldadas por Arabia Saudita. Estas acciones modificaron la correlación de fuerzas aliadas en la lucha contra los hutíes, generando nuevos desacuerdos dentro de la coalición anti-hutí.

Miembros armados del separatista Consejo
Miembros armados del separatista Consejo de Transición del Sur en un punto de control en Adén, Yemen (REUTERS/Fawaz Salman/Archivo)

La coalición ha demandado la retirada inmediata del STC tanto de Hadramout como de Mahra, reclamando que el control regrese a las autoridades locales y que los separatistas entreguen los campamentos militares bajo su potestad.

El conflicto en Yemen refleja una fragmentación de alianzas que se profundiza. Desde hace más de una década, el país se enfrenta a una guerra civil, con los hutíes, respaldados por el régimen de Irán, dominando el norte, mientras que la coalición apoyada por Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos respalda al gobierno reconocido internacionalmente en el sur.

Aunque ambos países mantenían una alianza en defensa del gobierno yemení, Emiratos Árabes Unidos ha reforzado su apoyo a los movimientos separatistas sureños, reactivando aspiraciones de secesión y elevando el nivel de riesgo en la situación bélica.

Ante la crisis, la comunidad internacional permanece vigilante. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó su preocupación por los últimos acontecimientos en el sureste yemení, llamando a la moderación y a una salida diplomática sostenible.

Rubio también valoró el liderazgo diplomático de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos como socios relevantes en la región.

Internamente, el jefe del Consejo de Liderazgo Presidencial de Yemen, Rashad al-Alimi, afirmó el viernes, en una reunión de emergencia, que las acciones del STC constituyen “graves violaciones contra los civiles” y solicitó la intervención de la coalición para resguardar a la población de Hadramout.

La coalición reiteró su compromiso de intervenir ante amenazas directas y de responder a los pedidos de protección civil transmitidos desde el gobierno reconocido internacionalmente, de acuerdo con la Agencia de Prensa Saudita.

El reciente anuncio de la coalición, según la información disponible, responde principalmente a la petición de las autoridades legítimas de Yemen para reforzar las garantías de protección de la población civil en un contexto cada vez más incierto.

Temas Relacionados

Conflicto en YemenArabia SauditaEmiratos Árabes UnidosConsejo de Transición del SurHadramoutMahraHutíesÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Nueve personas fueron arrestadas en Italia por financiar al grupo terrorista Hamas con más de 7 millones de euros

Entre ellas se encuentra Mohammad Hannoun, identificado como jefe de la rama internacional de la organización extremista palestina

Nueve personas fueron arrestadas en

Volodimir Zelensky afirmó que el ataque masivo de anoche contra Kiev demuestra que Rusia “no quiere terminar la guerra”

El presidente ucraniano repudió el disparo de casi 500 drones y 40 misiles contra la capital del país. Al menos una persona murió y miles quedaron sin electricidad ni calefacción

Volodimir Zelensky afirmó que el

Tras un ataque ruso a Kiev con misiles hipersónicos, Zelensky viajará a EEUU para negociar con Trump el plan de paz

Rusia lanzó una ofensiva con varios grupos de proyectiles este sábado, mientras el presidente ucraniano visualiza una reunión con su homólogo estadounidense el domingo. Está previsto un diálogo sobre asuntos territoriales en busca del cierre del acuerdo de los 20 puntos

Tras un ataque ruso a

El dictador Kim Jong-un envió una carta a Vladimir Putin y aseguró que comparten el derramamiento de “sangre” en Ucrania

Las declaraciones del líder de Corea del Norte dirigidas a Vladimir Putin remarcan la cooperación militar y la importancia de la relación bilateral para el próximo año, en medio del apoyo de Pyongyang a Moscú en el conflicto ucraniano

El dictador Kim Jong-un envió

Al menos dos muertos y 26 heridos en un accidente con más de 50 vehículos involucrados en Japón

Varios rodados involucrados en el siniestro vial quedaron absolutamente calcinados en medio de la intensa nevada nocturna. Las autoridades locales identificaron a uno de los fallecidos como una mujer de 77 años de Tokio

Al menos dos muertos y
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los viajes de Petro costaron

Los viajes de Petro costaron al Estado colombiano más de $22.000 millones: “La plata que no se han robado, la han malgastado”

Ataque en Lince: delincuentes detonan explosivo en hotel de la avenida Petit Thouars

Médicos operan de forma exitosa a bebé de 10 meses y corrigen compleja malformación craneal

Cuál es el precio de la gasolina en Lima este 27 de diciembre

Retrasos, cierres y afectaciones en el Metrobús en tiempo real

INFOBAE AMÉRICA
Adicción y negocios gestionados por

Adicción y negocios gestionados por el crimen organizado: alerta en Brasil por el auge de las apuestas online

La tarifa del gas regulado individual cae un 8,7% el 1 de enero y la vecinal, entre un 5% y un 8%

Organizaciones feministas alertan de retrocesos y falta de cumplimiento de leyes en materia de igualdad en 2025

Detenido en Italia el presidente de una asociación palestina por supuestos vínculos financieros con Hamás

Edmundo Arrocet atiza de nuevo a las Campos al hablar de sus memorias

ENTRETENIMIENTO

La película de Rob Reiner

La película de Rob Reiner que logró su única nominación al Oscar reuniendo a grandes estrellas de Hollywood

“Solo la vi una vez”: la inesperada confesión de Keira Knightley sobre “Realmente amor”

El tema de The Rolling Stones con la que todo el mundo se identifica, según Mick Jagger

Desde queso hasta cascadas: los regalos navideños más extravagantes que los famosos han dado a sus parejas

Guía esencial de Pandora: personajes, clanes y curiosidades para no perderse en ‘Avatar: Fuego y Ceniza’