La coalición liderada por Arabia Saudita en Yemen lanzó una advertencia a separatistas respaldados por Emiratos Árabes Unidos

Soldados del Consejo de Transición del Sur (STC) son vistos en un vehículo militar en Adén, Yemen (Europa Press/Contacto/Wang Wei)

La coalición militar encabezada por Arabia Saudita en Yemen advirtió este sábado que responderá de inmediato ante cualquier acción militar del Consejo de Transición del Sur (STC), respaldado por Emiratos Árabes Unidos, que amenace los esfuerzos de desescalada en el sur del país.

Según la Agencia de Prensa Saudita, el portavoz de la coalición, general de brigada Turki al-Maliki, señaló que toda operación que ponga en riesgo las vidas de civiles o impida la restauración de la calma será afrontada con una “respuesta directa e inmediata”. La coalición remarcó su papel de protección civil y la disposición a intervenir para restaurar la tranquilidad, exigiendo la retirada de los separatistas de zonas sensibles.

La advertencia surge tras acusaciones cruzadas en el sur de Yemen. De acuerdo con la Agencia de Prensa Saudita, Al-Maliki denunció que los separatistas del STC han cometido “graves y horrendas violaciones a los derechos humanos contra civiles”, aunque no se presentaron pruebas que respalden estas acusaciones.

A su vez, miembros del STC responsabilizaron a Arabia Saudita de realizar ataques aéreos sobre sus fuerzas el día anterior, una denuncia que el reino saudí no ha confirmado oficialmente.

Las relaciones entre Riad y Abu Dabi se observan tensas, a raíz del apoyo emiratí a los separatistas, que buscan transformar el equilibrio en el sur y el sureste del país.

En el terreno, el Consejo de Transición del Sur lanzó este mes nuevas operaciones en Hadramout y Mahra, avanzando sobre una región petrolera y expulsando a grupos aliados con las Fuerzas del Escudo Nacional, respaldadas por Arabia Saudita. Estas acciones modificaron la correlación de fuerzas aliadas en la lucha contra los hutíes, generando nuevos desacuerdos dentro de la coalición anti-hutí.

Miembros armados del separatista Consejo de Transición del Sur en un punto de control en Adén, Yemen (REUTERS/Fawaz Salman/Archivo)

La coalición ha demandado la retirada inmediata del STC tanto de Hadramout como de Mahra, reclamando que el control regrese a las autoridades locales y que los separatistas entreguen los campamentos militares bajo su potestad.

El conflicto en Yemen refleja una fragmentación de alianzas que se profundiza. Desde hace más de una década, el país se enfrenta a una guerra civil, con los hutíes, respaldados por el régimen de Irán, dominando el norte, mientras que la coalición apoyada por Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos respalda al gobierno reconocido internacionalmente en el sur.

Aunque ambos países mantenían una alianza en defensa del gobierno yemení, Emiratos Árabes Unidos ha reforzado su apoyo a los movimientos separatistas sureños, reactivando aspiraciones de secesión y elevando el nivel de riesgo en la situación bélica.

Ante la crisis, la comunidad internacional permanece vigilante. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó su preocupación por los últimos acontecimientos en el sureste yemení, llamando a la moderación y a una salida diplomática sostenible.

Rubio también valoró el liderazgo diplomático de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos como socios relevantes en la región.

Internamente, el jefe del Consejo de Liderazgo Presidencial de Yemen, Rashad al-Alimi, afirmó el viernes, en una reunión de emergencia, que las acciones del STC constituyen “graves violaciones contra los civiles” y solicitó la intervención de la coalición para resguardar a la población de Hadramout.

La coalición reiteró su compromiso de intervenir ante amenazas directas y de responder a los pedidos de protección civil transmitidos desde el gobierno reconocido internacionalmente, de acuerdo con la Agencia de Prensa Saudita.

El reciente anuncio de la coalición, según la información disponible, responde principalmente a la petición de las autoridades legítimas de Yemen para reforzar las garantías de protección de la población civil en un contexto cada vez más incierto.