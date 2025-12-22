El primer diccionario de lenguas celtas revela secretos ocultos entre ruinas, piedras y antiguas maldiciones

Un equipo internacional trabaja para rescatar las voces olvidadas de las lenguas celtas antiguas, explorando el pasado lingüístico de Gran Bretaña e Irlanda (Aberystwyth University)

Un equipo de lingüistas, liderado por Simon Rodway de la Universidad de Aberystwyth en Gales, está desarrollando el primer diccionario de lenguas celtas antiguas de Gran Bretaña e Irlanda.

Este proyecto pionero, según informó Smithsonian Magazine, busca documentar las palabras supervivientes de idiomas que, en su mayoría, se perdieron a lo largo de los siglos, utilizando fuentes poco convencionales como las tablillas de maldiciones y los registros romanos.

Recopilación y reconstrucción lingüística

El diccionario, actualmente en fase de elaboración y cuya finalización no se prevé al menos hasta finales del 2025, recopila términos de las lenguas celtas habladas entre el 325 a.C. y el 500 d.C.

Rodway, lingüista principal del proyecto, explicó a NPR que hasta el momento reunieron más de 1.000 palabras, aunque advirtió: “Solo tenemos una pequeña muestra del idioma”. El investigador señaló que la escasez de registros complica ampliar ese número, ya que la mayor parte de los testimonios escritos de estas lenguas se perdió.

Para reconstruir este panorama lingüístico, el equipo de la Universidad de Aberystwyth recurre a diversas fuentes: inscripciones en piedra, textos antiguos, documentos oficiales romanos y, de modo singular, las llamadas tablillas de maldiciones.

Smithsonian Magazine detalla que los registros romanos, en latín o griego, resultan valiosos porque incluyen nombres celtas de lugares, grupos étnicos e individuos. Además, estos documentos abarcan cartas de soldados romanos y relatos de figuras como Julio César sobre sus campañas en el norte de Europa.

Los meticulosos documentos civiles y militares del Imperio romano aportan información clave sobre términos celtas integrados en la vida cotidiana y oficial (Freepik)

Tablillas de maldiciones y fuentes romanas

Las tablillas de maldiciones constituyen una de las fuentes más llamativas del proyecto. Eran paneles de plomo en los que los celtas grababan peticiones dirigidas a sus dioses, solicitando castigos para quienes les habían causado algún daño.

Rodway relató a NPR que la mayoría de estas maldiciones estaban destinadas a ladrones, especialmente en la ciudad de Bath, donde los baños termales atraían a visitantes y oportunistas.

“Buscaban a alguien que tuviera una lámina de plomo y grababan una maldición en esa tablilla, pidiendo a un dios o diosa que hiciera todo tipo de cosas horribles a la persona que les había robado”, explicó el lingüista. Luego, arrojaban la tablilla a la fuente sagrada, dedicada a una deidad local.

Las misteriosas tablillas de plomo revelan cómo los antiguos celtas recurrían a lo sobrenatural en busca de justicia frente a agravios personales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El valor de los registros romanos y las inscripciones en piedra reside en su capacidad para preservar nombres y palabras que, de otro modo, habrían desaparecido.

Según Smithsonian Magazine, muchas inscripciones se hallan en piedras ogham en regiones como Cornualles e Irlanda, usando un alfabeto de líneas rectas.

La abundancia de documentos legales, cartas y textos administrativos de época romana permitió a los investigadores acceder a una amplia variedad de términos celtas que sobrevivieron gracias al detallismo administrativo de los romanos. Rodway destacó: “Los romanos eran muy alfabetizados... tenemos muchas cartas, documentos legales, inscripciones”.

Las inscripciones ogham, talladas en piedra, ofrecen algunos de los testimonios escritos más antiguos de las lenguas celtas en la región atlántica (Captura de pantalla/Tom Scott)

Comparación con lenguas modernas y significado del proyecto

El proyecto no se limita a recopilar palabras antiguas; también compara estos términos con las lenguas celtas medievales y modernas.

De acuerdo con el comunicado recogido por Smithsonian Magazine, aunque las lenguas celtas actuales presentan diferencias notables entre sí, existen similitudes que permiten rastrear la evolución de ciertos términos.

Por ejemplo, las palabras galesa y antiguo irlandés para “mar” —môr y muir— están relacionadas con la voz moridunum, que en la antigüedad significaba “fuerte marino”.

La investigación permite trazar conexiones entre vocablos arcaicos y palabras actuales, arrojando nueva luz sobre la evolución y persistencia del patrimonio celta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rodway, líder del proyecto, expresó su entusiasmo por encabezar una iniciativa de tal envergadura.

En declaraciones recogidas por Smithsonian Magazine, subrayó que nunca antes se habían reunido fuentes tan diversas para ofrecer una perspectiva tan completa sobre la naturaleza de las lenguas celtas en las islas británicas al inicio del periodo histórico.

La iniciativa, que combina rigor académico y creatividad en la búsqueda de fuentes, supone un avance significativo para comprender la riqueza y diversidad de las culturas que habitaron Gran Bretaña e Irlanda.