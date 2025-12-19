Mundo

Un ataque atribuido a Ucrania dañó a un petrolero de la flota fantasma rusa en el mar Mediterráneo

Fuentes de inteligencia de Kiev indicaron que se trató de una “nueva operación especial sin precedentes” y que el carguero Qendil, con bandera de Omán, estaba vacío

Guardar
El tanquero Qendil, que fuentes
El tanquero Qendil, que fuentes de la inteligencia ucraniana dicen haber inutilizado en el Mediterráneo

Fuentes de inteligencia de Ucrania anunciaron este viernes el ataque con drones a un petrolero ruso de la “flota fantasma” en aguas neutrales del Mediterráneo, añadiendo que el carguero estaba vacío en el momento del ataque.

Una fuente del Servicio de Seguridad de Ucrania afirmó que se trató de una “nueva operación especial sin precedentes”: el primer ataque de Kiev contra un petrolero ruso en el Mediterráneo, llevado a cabo a unos 2.000 kilómetros de las fronteras ucranianas.

La agencia Ukrinform detalló que, “como resultado de las medidas de varias etapas en las aguas neutrales del mar Mediterráneo”, el SBU “Alpha” atacó con drones aéreos al petrolero de la llamada flota fantasma de la Federación Rusa “Qendil”.

El mapa que muestra la
El mapa que muestra la última ubicación registrada del Qendil (Marine Traffic)

En el momento de la operación, el buque ruso no transportaba carga. Por lo tanto, “este ataque no representó ninguna amenaza para la situación ecológica de la región“, afirmó la fuente al medio citado.

Luego recordó que Rusia utilizó este petrolero para eludir las sanciones y obtener fondos que se destinaron a la guerra contra Ucrania.

“Por lo tanto, desde la perspectiva del derecho internacional y las leyes y costumbres de la guerra, este es un objetivo absolutamente legítimo para el SBU (Servicio de Seguridad de Ucrania). El enemigo debe comprender que Ucrania no se detendrá y lo derrotará en cualquier parte del mundo, dondequiera que esté“, señaló una fuente del SBU.

Como resultado de la acción ucraniana, el petrolero “Qendil” sufrió daños críticos y no puede utilizarse para el propósito previsto.

El presidente ruso, Vladimir Putin
El presidente ruso, Vladimir Putin (Alexander Nemenov/Pool vía REUTERS)

La conferencia anual de Vladimir Putin

El ataque contra el petrolero ruso se conoció en momentos en que el presidente, Vladimir Putin, brindaba su tradicional conferencia de prensa anual.

El mandatario no descartó avances en las negociaciones de paz con Ucrania, pero se dedicó especialmente a hacer alarde de que las tropas rusas avanzan en toda la línea de contacto en Ucrania, con control parcial sobre varias ciudades clave y el enemigo en retirada en todos los frentes.

Putin destacó la situación en regiones como Donetsk y Kharkov, y subrayó la disposición de Rusia a negociar la paz bajo condiciones específicas.

Además, detalló que las fuerzas rusas mantienen el control del 50% de las ciudades de Mirnograd (también conocida como Dimitrov) y Kostiantínivka, ambas en la región de Donetsk.

Según sus declaraciones, Mirnograd está completamente rodeada y las tropas ucranianas intentan escapar en pequeños grupos. En Kostiantínivka, el mandatario expresó confianza en que el ejército ruso consolidará su dominio total sobre la ciudad.

En Kharkov, Putin aseguró que Kúpiansk quedó bajo control ruso hace varias semanas y que las fuerzas en la zona se concentran en eliminar a las tropas ucranianas atrincheradas en la orilla izquierda del río Oskil, donde, según sus datos, hay 15 batallones ucranianos cercados, equivalentes a unos 3.500 militares.

En Pokrovsk, también en Donetsk, el presidente ruso sostuvo que el ejército ucraniano realiza intentos infructuosos de recuperar posiciones, sin éxito hasta el momento.

Putin insistió en que Ucrania sufre grandes pérdidas en todos estos frentes y que sus reservas estratégicas se agotan, lo que, a su juicio, podría llevar a Kiev a buscar una solución pacífica al conflicto.

Durante la conferencia, Putin mencionó haber recibido señales de que Ucrania estaría dispuesta a entablar algún tipo de diálogo para poner fin a la guerra, aunque remarcó que Kiev aún no acepta discutir la cuestión territorial, principal obstáculo en las negociaciones.

El mandatario reiteró que Rusia está abierta a resolver el conflicto por la vía pacífica, siempre que se cumplan los principios expuestos previamente, entre ellos la retirada de las fuerzas ucranianas de las cuatro regiones anexionadas por Moscú en 2022.

Temas Relacionados

guerra Rusia Ucraniapetrolero rusoflota fantasmadronesÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

La presión del régimen chino sobre Japón impulsa el distanciamiento estratégico de Europa

El aumento de las hostilidades de Beijing hacia Tokio ha provocado que los países europeos refuercen su autonomía y revisen su relación con el gigante asiático, priorizando la cautela ante posibles repercusiones económicas y políticas

La presión del régimen chino

El héroe que desarmó a uno de los terroristas de Bondi recibió un cheque por USD 1.650.000

El ciudadano de origen sirio que fue filmado luchando contra uno de los autores del atentado en la playa de Sídney contra la comunidad judía se recupera de heridas de bala en un hospital y fue beneficiado por una colecta online

El héroe que desarmó a

Putin no descartó la paz, pero alardeó de los avances de sus tropas en Ucrania y reclamó a Europa por los fondos congelados

En su conferencia anual, el mandatario ruso volvió a condicionar cualquier acuerdo a la retirada de Kiev de las regiones anexionadas

Putin no descartó la paz,

Vladimir Putin brindará este viernes su tradicional conferencia de prensa anual

El discurso del líder de Kremlin, habitualmente celebrado en diciembre, suele extenderse por varias horas y es transmitida por la televisión estatal con un estricto control editorial

Vladimir Putin brindará este viernes

El primer ministro de Australia anunció un día de reflexión a una semana del ataque terrorista en Bondi Beach

La población fue llamada a participar en un acto simbólico el próximo domingo, una semana después del tiroteo masivo, como muestra de solidaridad y compromiso con la paz en la sociedad australiana

El primer ministro de Australia
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El relato del conductor que

El relato del conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Petro arremete contra los “megarricos” anunciando la presentación de nueva reforma tributaria: “La economía colombiana será muy poderosa”

Qué es el reintegro de la Lotería de Navidad y a qué números les toca

El general Cardozo responsabilizó al ELN por ataque a la base militar de El Juncal, Aguachica: “Este ataque contra quienes protegen a Colombia no quedará impune”

Este sábado reabre la Línea 6 del Metro de Madrid: cuándo desaparecerán los autobuses de esta ruta

INFOBAE AMÉRICA
Pakistán prorroga otro mes el

Pakistán prorroga otro mes el cierre de su espacio aéreo a aviones de India

Sánchez se compromete con Pérez Llorca a constituir una Comisión Mixta de reconstrucción tras la dana

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género tilda a los acosadores de "deleznables" tras los casos en el PSOE

Asciende a 48,2 millones de euros la financiación del Plan Veo del Ministerio de Sanidad, publicado en el BOE

El CIDOB dibuja un 2026 de "aceleración de la reconfiguración global" en la nueva era del trumpismo

ENTRETENIMIENTO

“Dime más mentiras” vuelve con

“Dime más mentiras” vuelve con drama, saltos en el tiempo y más giros

Snoopy y Charlie Brown se pasan a Sony: la compañía adquiere los derechos de Peanuts con una inversión millonaria

Navidad al estilo Kardashian-Jenner: tradiciones, humor y fiestas inolvidables del clan

Kate Winslet a los 50: entrenamiento funcional, power yoga y la búsqueda de una vida activa más allá de la estética

James Cameron desmiente que Matt Damon fuera a protagonizar ‘Avatar’: “Nunca le ofrecimos el papel”