Mundo

El papa León XIV pidió que “todos los niños del mundo vivan en paz”

La petición del pontífice se realizó durante la bendición anual de las figuras del Niño Jesús en la plaza de San Pedro, donde se congregaron fieles y jóvenes para participar en la tradicional celebración previa a la Navidad

Guardar
Niños sostienen figuras del Niño
Niños sostienen figuras del Niño Jesús antes de recibir la bendición del Papa León XIV el día de la oración del Ángelus, en el Vaticano, el 21 de diciembre de 2025. REUTERS/Yara Nardi

El papa León XIV pidió este domingo orar para que “todos los niños del mundo puedan vivir en la paz”, durante la tradicional bendición de figuritas del Belén del Niño Jesús, tras el rezo del ángelus.

“Queridos jóvenes, delante del pesebre, recen a Jesús también por las intenciones del papa. En particular, oremos juntos para que todos los niños del mundo puedan vivir en paz. Les agradezco de corazón”, dijo el pontífice al dirigirse a los fieles desde la ventana del Palacio Apostólico.

Este domingo, la plaza de San Pedro acogió la tradicional Bendición de los Niños de Belén, en la que fieles de todas las edades llevan sus figuritas al Vaticano para que el papa las bendiga antes de colocarlas en los pesebres de hogares, escuelas y oratorios.

El Papa León XIV hace
El Papa León XIV hace un gesto mientras dirige la oración del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico en el Vaticano, el 21 de diciembre de 2025. REUTERS/Yara Nardi

Durante su intervención, envió “un saludo especial a los niños y jóvenes de Roma”, quienes sostenían figuras de todos los tamaños, desde las más pequeñas hasta las más grandes.

A lo largo de la mañana, en la plaza catequistas y animadores recibieron a cientos de niños y jóvenes, quienes participaron en actividades y juegos antes de unirse a la oración del ángelus y la bendición papal.

León XIV, que participó por primera vez este año en esta celebración, agradeció la iniciativa al Centro de Oratorios Romanos, impulsor también de esta tradición, que comenzó en la década de 1980 y se lleva a cabo cada diciembre.

Una monja sostiene una figura
Una monja sostiene una figura del Niño Jesús antes de recibir la bendición del Papa León XIV el día del rezo del Ángelus, en el Vaticano, el 21 de diciembre de 2025. REUTERS/Yara Nardi

El papa, que encara las últimas semanas del Jubileo de la Esperanza, concluyó su mensaje deseando “un buen domingo y una santa y serena Navidad” a todos los presentes.

Cierre de una etapa

La audiencia jubilar de este sábado marcó el cierre de las audiencias celebradas los sábados, iniciadas en enero por el papa Francisco con motivo del Año Santo 2025 dedicado a la Esperanza.

“El Jubileo está llegando a su fin, pero la esperanza que este Año Santo nos ha dado no termina: ¡Seguiremos siendo peregrinos de esperanza”, dijo el papa.

El Papa León XIV camina
El Papa León XIV camina el día que celebra una audiencia por el Jubileo en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el 20 de diciembre de 2025. REUTERS/Vincenzo Livieri

El pontífice estadounidense, también con nacionalidad peruana, reflexionó sobre la esperanza como “una virtud teologal” que “genera, no mata”, y la definió como “la verdadera fuerza”.

“Sin esperanza estamos muertos: con esperanza, venimos a la luz”, y agregó que “lo que amenaza y mata no es fuerza: es prepotencia, es miedo agresivo, es maldad que no genera nada”.

Durante el saludo a los peregrinos de lengua inglesa, el papa insistió en que “la esperanza es más poderosa que las amenazas y la violencia, porque genera vida, la vida de Dios”.

El Papa León XIV reacciona
El Papa León XIV reacciona a su llegada a la audiencia del Jubileo en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el 20 de diciembre de 2025. REUTERS/Vincenzo Livieri

Antes de la audiencia, León XIV recorrió la plaza de San Pedro en el papamóvil, saludando a los fieles, bendiciendo a los niños y deteniéndose a hablar con varios de los asistentes.

(con información de EFE)

Temas Relacionados

León XIVpontíficeoraciónVaticanoniños

Últimas Noticias

Irak negó la infiltración de terroristas del Estado Islámico tras los bombardeos de Estados Unidos en Siria

Las autoridades de Bagdad descartaron la presencia de yihadistas de ISIS en su territorio, asegurando que se mantienen controles estrictos en la frontera con Siria

Irak negó la infiltración de

Agricultores y ganaderos franceses mantienen las protestas en rechazo al acuerdo con el Mercosur

El epicentro de las movilizaciones se mantiene en la región afectada por la dermatosis nodular, mientras las autoridades intentan negociar soluciones y el tráfico sigue interrumpido en la autovía A64, en el suroeste del país

Agricultores y ganaderos franceses mantienen

El templo de Carlomagno que tiene más de 1200 años y se convirtió en un símbolo europeo

Desde coronaciones imperiales hasta reconocimientos internacionales, la catedral de Aquisgrán ha resistido el paso del tiempo como epicentro espiritual y arquitectónico de Europa occidental

El templo de Carlomagno que

Multitudinaria vigilia en Australia para honrar a las víctimas del atentado terrorista de Bondi Beach que dejó 15 muertos

Miles de ciudadanos en todo el país encendieron velas y guardaron un minuto de silencio en memoria de quienes perdieron la vida durante el ataque ocurrido hace una semana

Multitudinaria vigilia en Australia para

El Kremlin negó la preparación de una reunión trilateral con Ucrania y EEUU en medio de las negociaciones en Miami

Un asesor de Putin desmintió el formato propuesto por Washington, que según Zelensky incluiría a Ucrania, Rusia y Estados Unidos. Serían las primeras conversaciones directas en seis meses, pero el presidente ucraniano se mostró escéptico sobre posibles avances

El Kremlin negó la preparación
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Cómo estará hoy el clima

¿Cómo estará hoy el clima en Lima? Senamhi lanza su pronóstico para este domingo 21 de diciembre

A qué hora se conocerán los resultados de las elecciones en Extremadura 2025 de este domingo 21 de diciembre

Último sismo en Perú reportado hoy por el IGP: dónde fue el epicentro este domingo 21 de diciembre

Luis Gilberto Murillo se pronunció sobre el salario mínimo: “Colombia avanza cuando trabajadores y empresarios avanzan juntos”

Abogado del Clan del Golfo desmintió que líderes del grupo armado vayan a ir a la cárcel si hay un acuerdo con el Gobierno Petro: “Es un deseo personal”

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

La SEdO califica de "paso histórico" el respaldo de 7 CCAA para iniciar la tramitación de especialidades odontológicas

El periodista turco Levent Gultekin, en libertad condicional tras ser detenido por difundir información falsa

Dinamarca acusa a Rusia de varios ciberataques contra una infraestructura de agua y en las elecciones locales

El Ayuntamiento abre el plazo de solicitudes del XVI Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado

Reino Unido sanciona a individuos y milicias vinculadas al expresidente sirio por violencia contra civiles

ENTRETENIMIENTO

David y Victoria Beckham y

David y Victoria Beckham y su hijo Brooklyn dejan de seguirse en Instagram

El especial navideño de “¡Oye, Arnold!” que conmovió a toda una generación

Flea reveló el proceso creativo de las canciones de Red Hot Chili Peppers: “Muchos temas nacieron de ensayos improvisados”

Los 10 villanos más icónicos de las películas navideñas

Uma Thurman: la escena de “Kill Bill” que casi la mata y su reconciliación con Quentin Tarantino