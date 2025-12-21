Mundo

El enviado ruso de Vladimir Putin a Miami afirmó que el avance de las negociaciones con EEUU por la paz en Ucrania es “constructivo”

Un representante del Kremlin dialogó con funcionarios estadounidenses este sábado en busca de acuerdos para finalizar la guerra en territorio ucraniano y confirmó que las reuniones continuarán este domingo

El enviado del Kremlin a Miami, Kiril Dmítrie, dialogó con representantes estadounidenses (Europa Press)

Las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia sobre el conflicto en Ucrania, que se desarrollan en Miami, se están llevando a cabo “de forma constructiva”, según afirmó este sábado el enviado del Kremlin, Kiril Dmítriev.

El funcionario ruso indicó en diálogo con CNN que las conversaciones con los representantes estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, que comenzaron hace unas horas y continuarán hasta el domingo.

Dmítriev, que viajó especialmente a Miami para estos contactos, destacó la importancia del proceso, señalando que se busca avanzar pese a los intentos de “belicistas” de boicotear el plan de paz impulsado por Estados Unidos para Ucrania.

La ronda de negociaciones forma parte de la estrategia promovida por el presidente estadounidense Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero, y sigue a una reunión celebrada el viernes entre los enviados estadounidenses y representantes ucranianos y europeos en la misma ciudad.

El jefe negociador ucraniano, Rustem Umérov, expresó al finalizar el encuentro que se alcanzó el compromiso de continuar trabajando hacia una resolución definitiva de la guerra, iniciada tras la invasión rusa en febrero de 2022. Una fuente del Kremlin aseguró al medio antes mencionado que, de momento, no se prevé contacto directo entre las delegaciones rusa y ucraniana.

El enviado presidencial ruso Kirill Dmitriev y el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, asisten a una reunión (REUTERS)

Por su parte, el presidente Volodimir Zelensky informó este sábado que Washington propuso poner en marcha negociaciones de paz conjuntas con representantes de Ucrania, Rusia y, posiblemente, países europeos. El mandatArio indicó que esperará el reporte de su equipo tras la cita con los estadounidenses.

Zelensky llamó a Estados Unidos a incrementar la presión sobre Rusia este sábado para lograr el fin del conflicto. A su vez sostuvo que Washington debe asegurar que, si la vía diplomática no da resultados, se contemplará la “presión total”. “Putin no siente todavía el tipo de presión que debería existir”, afirmó, e insistió en la necesidad de que Ucrania reciba más armas y que se impongan sanciones más contundentes a toda la economía rusa.

El presidente explicó que “Estados Unidos ha propuesto el siguiente formato: Ucrania-Estados Unidos-Rusia”. Según Zelensky, la nueva propuesta norteamericana contempla potenciales concesiones territoriales de Ucrania a cambio de garantías de seguridad por parte de Occidente, si bien los detalles de este esquema aún no han sido difundidos.

En medio de sus declaraciones a la prensa, también hizo hincapié en que confía en que solo Estados Unidos tiene la capacidad real de forzar a Rusia a detener la guerra. “Creo que esa fuerza existe en Estados Unidos y en el presidente Trump. Y creo que no deberíamos buscar alternativas a Estados Unidos”, sentenció.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, y el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff (REUTERS/Lisi Niesner)

En la antesala de las últimas negociaciones, el líder ruso Vladimir Putin afirmó en su conferencia anual que la responsabilidad de poner fin al conflicto recae ahora en Kiev y sus aliados europeos. “La pelota está completamente en el campo de nuestros rivales occidentales, empezando por la cabeza del régimen de Kiev y sus patrocinadores europeos”, sostuvo Putin.

Poco después, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, remarcó que Washington no busca imponer una solución, insistiendo en que ambas partes deben estar dispuestas a negociar. “No podemos obligar a Ucrania a llegar a un acuerdo. No podemos obligar a Rusia a llegar a un acuerdo. Tienen que querer llegar a un acuerdo”, enfatizó Rubio.

En paralelo, la situación en Ucrania muestra un deterioro sostenido, con fuerzas rusas avanzando y consolidando el control sobre aproximadamente el 19% del territorio ucraniano, tras casi cuatro años de conflicto.

Putin, reiteró su intención de mantener la ofensiva y celebró los recientes logros en el campo de batalla. Este sábado, Moscú informó de la captura de dos localidades en las regiones de Summy y Donetsk, al este de Ucrania.

Putin mantiene su ofensiva sobre el territorio ucraniano en medio de las negociaciones por la paz en Miami (Europa Press)

En el frente sur, al menos ocho personas murieron en Odessa después de un bombardeo ruso contra un puerto ubicado en la costa del mar Negro en la noche del viernes pasado. Por su parte, el gobierno ucraniano reportó como victoria la destrucción de dos aviones de combate rusos en un aeródromo de Crimea.

(Con información de EFE)

Ucrania y Portugal anunciaron la

Zelensky dijo que solo EEUU

Crecen los ataques contra el

Estados Unidos, Egipto, Qatar y

Hallaron el celular de una
El Ejército estadounidense mata a

Mia Goth recordó su obsesión

