Al menos 9 muertos y 10 heridos en un tiroteo con AK-47 a un bar en Sudáfrica

Oficiales del Servicio de Policía Sudafricano (SAPS) se reúnen en la escena de un ataque en una taberna en Bekkersdal el 21 de diciembre de 2025 (AFP)

Nueve personas murieron y otras diez resultaron heridas la madrugada del domingo tras un tiroteo en una taberna en Bekkersdal, un municipio minero situado al suroeste de Johannesburgo, Sudáfrica.

De acuerdo con la policía, un grupo de hombres armados irrumpió en el local y abrió fuego indiscriminadamente contra los clientes, en lo que representa el segundo ataque de este tipo en el país durante diciembre.

La Dirección de Investigaciones de Delitos Graves y Violentos de Gauteng, junto con la Unidad de Rastreo y Detección de Delitos de la Policía de Sudáfrica, desplegaron un operativo para localizar a una docena de sospechosos vinculados al tiroteo en Bekkersdal.

Según informó la Policía en un comunicado, “unos 12 sospechosos desconocidos a bordo de una camioneta blanca y un sedán plateado abrieron fuego contra los clientes de la taberna y continuaron disparando al azar mientras huían del lugar”. La búsqueda de los atacantes sigue activa y las autoridades han pedido colaboración a la comunidad para avanzar en la investigación.

El incidente ocurrió poco antes de la 1:00 a.m. y, si bien inicialmente la policía había reportado diez fallecidos, la cifra se corrigió más tarde a nueve. El mayor general Fred Kekana, subcomisario de la policía provincial, detalló a la televisión SABC que la mayoría de los atacantes portaban pistolas y uno llevaba un rifle AK-47.

Oficiales del Servicio de Policía Sudafricano (SAPS) en la escena de un ataque en una taberna en Bekkersdal (Emmanuel Croset/AFP)

“Entraron a la taberna y dispararon al azar a los clientes, sin provocación alguna”, declaró Kekana. Tres víctimas murieron dentro del bar y el resto perdió la vida mientras intentaba escapar; los agresores siguieron disparando al huir de la escena.

Las autoridades informaron que los responsables también robaron pertenencias a las víctimas, incluyendo teléfonos celulares y objetos de valor. Entre los muertos se encuentra un conductor de un servicio de transporte en línea que pasaba por la zona.

“La policía inició una búsqueda de los atacantes y pidió colaboración ciudadana”, añadió Kekana, quien calificó el hecho como “pura criminalidad”. El hecho recuerda el tiroteo ocurrido el 6 de diciembre en una taberna cerca de Pretoria, donde murieron una docena de personas, incluido un niño de tres años.

Sudáfrica, la economía más desarrollada de África, enfrenta una de las tasas de criminalidad más altas del mundo, impulsada en gran parte por bandas organizadas y redes delictivas. El país está saturado de armas de fuego —legales e ilegales— y los tiroteos son frecuentes, alimentados principalmente por la rivalidad entre pandillas y la competencia por el control de negocios informales.

Los residentes observan cómo los oficiales del Servicio de Policía Sudafricano (SAPS) se reúnen en la escena de un ataque en una taberna en Bekkersdal (Emmanuel Croset/AFP)

A principios de diciembre, una taberna sin licencia ubicada en un albergue para migrantes en el municipio de Saulsville, cerca de Pretoria, fue escenario de otra tragedia: entre las víctimas mortales se encontraban niños de 3, 12 y 16 años.

La violencia no solo afecta al entorno de las tabernas. La semana pasada, Sudáfrica quedó conmocionada por el asesinato a plena luz del día de Warris Stock, conocido como DJ Warras, ex presentador de radio y trabajador en una empresa de seguridad privada. Stock, de 40 años, fue acribillado el 16 de diciembre frente a un edificio en el centro de Johannesburgo, mientras realizaba una visita profesional.

En otro caso de alto perfil, Marius Van der Merwe, de 41 años, testigo clave en una investigación de corrupción, fue asesinado a disparos el 5 de diciembre frente a su familia, apenas unas semanas después de haber declarado contra un jefe de policía municipal. Este crimen puso en el centro del debate la vulnerabilidad de los denunciantes de corrupción, un problema que también salpica al sector público y a funcionarios gubernamentales.

La violencia se extiende por todo Sudáfrica (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

Según estadísticas policiales, Sudáfrica promedia 63 homicidios diarios entre abril y septiembre, consolidando así una de las tasas más altas de asesinatos en el planeta.

En septiembre de 2024, la provincia de Cabo Oriental fue escenario de uno de los peores tiroteos masivos de los últimos tiempos: 18 familiares fueron asesinados en su propia casa durante una ceremonia tradicional. Entre las víctimas, de 14 a 64 años, había 15 mujeres y, tras la tragedia, varios hombres fueron arrestados como sospechosos.

(Con información de EFE y AFP)