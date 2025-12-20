Mundo

Ucrania atacó el aeródromo militar ruso de Belbek en Crimea y dañó dos aviones SU-27

La acción constituye la segunda ofensiva contra esta instalación en pocos días, en un contexto de intensificación de las hostilidades en la región

Los aviones dañados en el aeródromo en Crimea

Un ataque con drones ejecutado por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) impactó este sábado el aeródromo militar ruso de Belbek, en la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

Según el SBU, la operación alcanzó dos aviones de combate SU-27, destruyó uno de ellos y dañó la torre de control de la base.

Este incidente constituye el segundo ataque ucraniano contra esta instalación en pocos días, en un contexto de intensificación de las hostilidades en la región.

Detalles del ataque al aeródromo de Belbek

El SBU informó que drones de largo alcance del Centro de Operaciones Especiales “Alfa” impactaron dos aviones SU-27 en el aeródromo de Belbek.

Uno de los aparatos, que se encontraba en la pista de rodaje con armamento completo y listo para una misión de combate, fue destruido en el ataque. Además, la torre de control de la base resultó dañada, lo que podría complicar la organización y el control de los vuelos militares rusos en la zona, según el comunicado oficial del SBU.

De acuerdo con el servicio de seguridad ucraniano, el valor aproximado de ambos aviones SU-27 afectados es de USD 70 millones.

El ataque de hoy se suma a una ofensiva previa, ocurrida el jueves pasado, en la que drones ucranianos destruyeron equipos militares rusos en la misma base, incluyendo dos radares “Nebo-SVU”, un radar “92N6″ del sistema de defensa antiaérea S-400 “Triumph”, un sistema de defensa antiaérea “Pantsir-S2” y un avión MiG-31 con armamento completo. El valor de los equipos destruidos en esa operación se estimó en cientos de millones de dólares, según el SBU.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (Europa Press)

Impacto en la operatividad militar rusa

La serie de ataques contra el aeródromo de Belbek representa un golpe relevante para la infraestructura militar rusa en Crimea.

Según el SBU, la destrucción de aviones de combate y sistemas de defensa antiaérea reduce de manera considerable la capacidad operativa de las fuerzas rusas en la región. Estas acciones forman parte de una estrategia ucraniana para debilitar el control ruso sobre la península y limitar su capacidad de respuesta aérea y logística.

El ataque al aeródromo de Belbek se produce en un contexto de escalada militar en el sur de Ucrania y el mar Negro. Durante la madrugada del sábado, un ataque ruso con misiles balísticos contra la infraestructura portuaria de Odessa dejó al menos ocho muertos y 27 heridos.

El bombardeo, que impactó especialmente en el puerto de Pivdennyi, provocó incendios y daños en vehículos, afectando la logística y el transporte de cereales y otros productos clave para la economía ucraniana.

Imagen de los ataques rusos en Odessa (Reuters)

El gobernador de Odessa, Oleg Kiper, declaró: “El enemigo continúa bombardeando nuestra región sin parar, pero estamos haciendo todo lo posible para garantizar la seguridad de las personas y mantener el transporte y la logística en funcionamiento”.

Por su parte, la primera ministra de Ucrania, Yulia Svyrydenko, informó que el gobierno intensifica las acciones para asegurar la circulación por carretera y ferrocarril, mientras que el viceprimer ministro Oleksiy Kuleba indicó que se mantiene contacto con las autoridades de Moldavia para coordinar rutas alternativas y facilitar el paso de camiones y pasajeros por la frontera.

En respuesta a la escalada, las autoridades moldavas establecieron campamentos temporales en los principales pasos fronterizos para ofrecer refugio y provisiones a los viajeros afectados por las demoras.

