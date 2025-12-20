Rusia lanzó un nuevo ataque con misiles balísticos contra Ucrania: al menos 7 muertos y 15 heridos

Al menos siete muertos y 15 heridos en un ataque ruso contra Odessa (Europa Press)

Un ataque con misiles balísticos lanzado por Rusia contra la infraestructura portuaria de Odessa, en el sur de Ucrania y a orillas del mar Negro, dejó al menos siete muertos y 15 heridos, según informaron las autoridades ucranianas durante la madrugada de este sábado.

“A última hora de la tarde (del viernes), Rusia atacó la infraestructura portuaria de la región de Odessa con misiles balísticos”, escribió en Telegram el viceprimer ministro Oleksiy Kuleba. El bombardeo impactó especialmente en el puerto de Pivdennyi, uno de los más importantes de la zona, donde, de acuerdo con Kuleba y el gobernador regional Oleg Kiper, fueron encontrados los cuerpos de los fallecidos.

Los heridos fueron trasladados a hospitales, donde reciben atención médica, mientras que el ataque desencadenó incendios en varios vehículos estacionados en el área afectada.

Odessa, centro estratégico para la exportación de cereales y otros productos ucranianos, es un blanco recurrente de ataques rusos desde el inicio de la invasión a gran escala ordenada por el Kremlin en febrero de 2022.

Kiper informó durante la madrugada: “El enemigo continúa bombardeando nuestra región sin parar, pero estamos haciendo todo lo posible para garantizar la seguridad de las personas y mantener el transporte y la logística en funcionamiento”.

Rusia había lanzado un bombardeo en Odessa el pasado 16 de diciembre (REUTERS)

El gobernador detalló que el ataque desató un incendio en un área utilizada para el estacionamiento de camiones.

La primera ministra de Ucrania, Yulia Svyrydenko, informó que el gobierno ucraniano está intensificando las acciones para asegurar la circulación fluida tras el ataque, tanto por carretera como por ferrocarril para los residentes y el transporte comercial.

Además, Kuleba indicó que Ucrania mantiene contacto con las autoridades de Moldavia para coordinar rutas alternativas fuera de la zona afectada por el bombardeo, facilitando así el paso de camiones y pasajeros por la frontera.

En Moldavia, las autoridades establecieron campamentos temporales en los principales pasos fronterizos con el objetivo de ofrecer refugio y provisiones a los viajeros que enfrentan demoras en su tránsito hacia Ucrania.

Además, en las últimas semanas la región costera de Odessa fue escenario de un aumento en la intensidad de la ofensiva rusa. Esta escalada se produce después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, amenazara con represalias debido a recientes operaciones ucranianas exitosas contra embarcaciones que transportaban petróleo ruso. Putin incluso advirtió que, si Ucrania continuaba atacando petroleros, Rusia podría cortar por completo el acceso ucraniano al mar.

Casas y edificios en Odessa durante un apagón después de que infraestructuras civiles críticas fueran alcanzadas por recientes ataques con misiles y drones rusos (REUTERS/Nina Liashonok)

Ucrania dañó a un petrolero de la flota fantasma rusa

Este viernes, fuentes de inteligencia ucranianas informaron sobre un ataque con drones contra un petrolero ruso perteneciente a la denominada “flota fantasma”, que fue alcanzado en aguas neutrales del mar Mediterráneo. Según el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), el buque —identificado como “Qendil”— se encontraba vacío en el momento del ataque.

Una fuente del SBU describió la acción como una “nueva operación especial sin precedentes”, ya que se trata del primer ataque de Kiev contra un petrolero ruso en el Mediterráneo, a aproximadamente 2.000 kilómetros de las fronteras ucranianas.

La agencia Ukrinform agregó que, como resultado de una operación en varias etapas en aguas internacionales, la unidad Alfa del SBU utilizó drones aéreos para impactar el navío ruso identificado como parte de la “flota fantasma” de la Federación Rusa.

En el momento del ataque, el petrolero ruso se encontraba sin carga, por lo que “este ataque no representó ninguna amenaza para la situación ecológica de la región”, aseguró la fuente citada por medios ucranianos.

Un ataque atribuido a Ucrania dañó a un petrolero de la flota fantasma rusa

(Con información de Reuters)