Optimismo en Wall Street tras los datos de inflación moderada en Estados Unidos y el repunte de acciones tecnológicas

El IPC de 2,7% alivió temores. El fabricante de semiconductores Micron subió más de 15% tras presentar resultados trimestrales sólidos y previsiones alcistas

Operadores trabajan en la sala
Operadores trabajan en la sala de la Bolsa de Nueva York (NYSE), en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el 14 de abril de 2025, mientras una pantalla muestra el logotipo de Goldman Sachs e información bursátil. REUTERS/Brendan McDerm id/Foto de archivo

Los mercados bursátiles subieron el jueves, ya que los inversionistas acogieron con satisfacción los datos moderados sobre la inflación en Estados Unidos y las acciones tecnológicas repuntaron.

La inflación al consumidor en Estados Unidos se desaceleró inesperadamente en noviembre, subiendo un 2,7 % con respecto al año anterior, muy por debajo de las predicciones de los analistas, que apuntaban a un aumento del 3,1 %.

“Aunque se trata solo de una lectura de la inflación —y hay que reconocer que no es el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal—, el alivio de las preocupaciones sobre la inflación podría abrir la puerta a una Reserva Federal más acomodaticia en el futuro", afirmó Bret Kenwell, analista de eToro.

“Eso ha provocado el repunte de los mercados esta mañana”.

La Bolsa de Nueva York abrió al alza impulsada, además que por la inflación menor de lo previsto, por los buenos resultados del fabricante de semiconductores Micron, después de varios días de incertidumbres sobre el sector de la inteligencia artificial.

Hacia las 14H50 GMT, el Dow Jones subía un 0,43 %, el índice Nasdaq ganaba un 1,06 % y el índice ampliado S&P 500 avanzaba un 0,77 %.

Por su parte, las acciones de Oracle subieron un 2,9 %.

Las acciones del gigante de la computación en la nube se desplomaron más de un 5 % el miércoles, arrastrando consigo a otras acciones tecnológicas y al índice Nasdaq, tras conocerse que la retirada de un inversionista ponía en peligro su proyecto de centro de datos.

Esta noticia se produjo después de que Oracle y el gigante de los chips Broadcom presentaran la semana pasada unos resultados decepcionantes.

Las acciones de Alphabet, matriz de Google, y Broadcom subieron un 1,4 %.

“El sector recibió un impulso gracias a los sólidos resultados trimestrales de Micron Technology tras el cierre de anoche” y a sus “previsiones alcistas”, afirmó el analista de Trade Nation David Morrison.

Las acciones de la empresa, que produce memoria y almacenamiento para computadoras, subieron más de un 15 % al inicio de la sesión.

“La pregunta ahora es si el repunte de hoy es una oportunidad de compra en la caída que se transformará en un “rally de Santa”, o si se trata simplemente de una ronda de cobertura de posiciones cortas antes de otra caída", afirmó Morrison.

Las esperanzas de un repunte de fin de año, a menudo denominado “repunte de Navidad”, han recibido un duro golpe después de que la Reserva Federal de EE. UU. insinuara la semana pasada que podría pausar sus recortes de tipos el próximo mes.

Las dudas sobre si todo el dinero que se está invirtiendo en inteligencia artificial está creando una burbuja también han contribuido a enfriar el optimismo.

El Banco de Inglaterra, como se esperaba, recortó su tasa de interés clave al 3,75 % después de que la inflación del Reino Unido se moderara más rápido de lo previsto y la economía se debilitara.

Sin embargo, la libra subió cuando los responsables políticos indicaron que, aunque las tasas seguirían bajando en 2026, el ritmo dependería de los datos.

Esto provocó una caída del índice bursátil FTSE 100 de Londres durante un periodo de la sesión bursátil de la tarde.

El BCE mantuvo los tipos estables, también como se esperaba, al tiempo que elevó las previsiones de crecimiento para este año y el próximo.

Fue la cuarta reunión consecutiva en la que el BCE mantuvo los tipos estables tras una serie de recortes que se prolongó durante un año.

“Las nuevas proyecciones macroeconómicas sugieren que hay poco margen para una mayor flexibilización a corto plazo”, afirmó GianLuigi Mandruzzato, economista senior de EFG Asset Management.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, indicó que “todas las opciones deben estar sobre la mesa” en lo que respecta a las futuras decisiones sobre los tipos de interés, citando la elevada “incertidumbre” mundial.

Las bolsas de Fráncfort y París subieron durante la sesión de la tarde.

Los mercados bursátiles asiáticos se hundieron en su mayoría el jueves tras la caída del miércoles en Wall Street, ya que las preocupaciones sobre el colosal gasto del sector tecnológico en inteligencia artificial siguieron afectando al ánimo de los inversionistas.

(Con información de AFP)

