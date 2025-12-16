Mundo

Más de 11 millones de barriles de de petróleo están varados en Venezuela por las sanciones y restricciones de Estados Unidos

La incautación de un buque petrolero y nuevas medidas de Washington profundizaron las dificultades de la estatal venezolana para exportar su crudo

FOTO DE ARCHIVO: Un autobús
FOTO DE ARCHIVO: Un autobús pasa por delante de una gasolinera con el logotipo de la petrolera estatal venezolana PDVSA, en Caracas, Venezuela. 14 de mayo de 2025. (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria/Archivo)

La estatal PDVSA atraviesa serias dificultades para exportar crudo venezolano tras la reciente incautación de un buque por parte de Estados Unidos. Según operadores del mercado y fuentes citadas por Reuters, más de 11 millones de barriles de petróleo permanecen varados en distintos navíos, mientras los clientes presionan para modificar los términos de los contratos spot y los descuentos frente al precio internacional se profundizan.

La semana pasada, la Guardia Costera de Estados Unidos interceptó frente a las costas venezolanas el buque Skipper, en lo que constituye la primera incautación de un cargamento de petróleo venezolano sancionado. En paralelo, Washington impuso sanciones a seis compañías navieras y a sus empresas asociadas, como parte de su estrategia para limitar el flujo de ingresos hacia el régimen de Nicolás Maduro, altamente dependiente de las exportaciones petroleras para sostener subsidios y programas estatales.

Según operadores y fuentes internas de la empresa, los precios del crudo pesado Merey, cuyo principal destino es China, registraron una fuerte caída. Los descuentos frente al Brent alcanzaron los USD 21 por barril, muy por encima de los USD 14–15 observados la semana anterior. Esta ampliación del diferencial responde, entre otros factores, al encarecimiento de la denominada “cláusula de guerra”, exigida por los armadores para cubrir los riesgos de interceptación, demoras o desvíos derivados de la mayor presencia militar estadounidense en el Caribe.

El mercado chino, principal receptor del petróleo sancionado, muestra signos de saturación, lo que intensifica la competencia y debilita aún más la demanda del crudo venezolano. Al mismo tiempo, varios clientes han solicitado a PDVSA flexibilizar las condiciones comerciales, incluyendo la exigencia de pago anticipado en moneda digital para autorizar embarques y el reembolso de las sobreestadías ocasionadas por retrasos recurrentes. Una fuente de la compañía advirtió que, si las condiciones no se ajustan en este escenario de riesgo creciente, PDVSA podría enfrentar una oleada de solicitudes de devolución de cargamentos.

La petrolera estatal no respondió a las solicitudes de comentarios de Reuters. No obstante, la ministra de Petróleo, Delcy Rodríguez, aseguró durante una teleconferencia interna que las recientes medidas adoptadas por Washington no interrumpirán las operaciones de la empresa, según informaron el ministerio y la propia compañía.

Mientras la mayoría de los cargamentos permanece inmovilizada, Chevron continúa siendo la única empresa que exporta crudo venezolano sin retrasos significativos. En contraste, los buques afectados por sanciones navegan en “modo oscuro”, con los transpondedores apagados, como medida para reducir el riesgo de interceptación en su ruta hacia los mercados internacionales.

(Con información de Reuters)

