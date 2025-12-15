Mundo

El jefe militar británico pidió preparar a la sociedad para un posible conflicto con Rusia

El máximo responsable de las Fuerzas Armadas advierte de una amenaza creciente contra la OTAN y reclama más reclutamiento, mayor capacidad industrial y un debate público sobre los costes de la defensa.

Guardar
FOTO DE ARCHIVO: Soldados británicos
FOTO DE ARCHIVO: Soldados británicos sostienen una bandera después del ejercicio militar Baltic Protector 2019 de la Fuerza Expedicionaria Conjunta liderada por Reino Unido cerca de Skrunda, Letonia, 2 de julio de 2019 (REUTERS/Ints Kalnins)

El jefe del Estado Mayor de la Defensa del Reino Unido, el mariscal del aire Richard Knighton, instó este lunes a preparar mejor al país para disuadir una posible guerra, en particular ante la amenaza que representa Rusia. En un discurso ante el centro de estudios Royal United Services Institute (RUSI), Knighton sostuvo que Londres debe fomentar la disposición de la sociedad a combatir, aumentar la capacidad industrial de armamento y desarrollar las competencias que necesita el sector de defensa.

Knighton señaló que el Reino Unido aún no percibe la amenaza rusa “con la misma intensidad” que muchos de sus aliados europeos, varios de los cuales ya han acelerado las compras militares y, en algunos casos, han vuelto a fórmulas de servicio nacional. A su juicio, esa diferencia de percepción ha ralentizado la respuesta británica en un momento de creciente tensión en el continente.

El responsable militar enmarcó su advertencia en un contexto de reajuste estratégico en la OTAN, marcado por la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que Europa asuma la mayor parte de las capacidades convencionales de la Alianza. Ese debate se produce, además, cuando las negociaciones para un eventual alto el fuego o acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania siguen siendo frágiles e inciertas.

Los dirigentes rusos han dejado claro que desean desafiar, limitar, dividir y, en última instancia, destruir a la OTAN”, afirmó Knighton en su conferencia anual. Según explicó, el riesgo que Rusia representa tanto para la Alianza como para el Reino Unido está aumentando, una evaluación que, dijo, comparten muchos socios europeos.

El primer ministro británico, Keir
El primer ministro británico, Keir Starmer, habla con el mariscal jefe del aire, Richard Knighton, durante una visita a un contratista de defensa en Bedfordshire, Gran Bretaña, el 2 de mayo de 2025 (HENRY NICHOLLS/Pool vía REUTERS)

El jefe del Estado Mayor subrayó que, sin una mayor concienciación social sobre la naturaleza de la amenaza, será difícil movilizar al conjunto del Gobierno, la industria y la ciudadanía para asumir los costes de una política de defensa más exigente. “Si no somos capaces de aumentar la concienciación y estimular el debate con la sociedad sobre los riesgos, no podemos esperar que el resto del Gobierno, la sociedad y la industria actúen o asuman los costes”, afirmó.

Moscú rechaza de forma sistemática estas acusaciones y sostiene que no tiene planes para atacar a ningún país miembro de la OTAN. El Kremlin ha presentado repetidamente la expansión y el refuerzo de la Alianza como una amenaza directa a su seguridad, argumento que utiliza para justificar su invasión a Ucrania.

Pese a insistir en que el objetivo principal debe seguir siendo evitar la guerra, Knighton defendió la necesidad de incentivar el alistamiento tanto en el ejército regular como en las reservas. También reclamó reconstruir la base industrial necesaria para reponer arsenales y rearmarse, así como formar a la mano de obra especializada que requiere una industria de defensa cada vez más tecnológica.

Un soldado de la Guardia
Un soldado de la Guardia de Granaderos marcha junto a la Guardia de Honor antes de una inspección del presidente alemán Frank-Walter Steinmeier durante la ceremonia de bienvenida, en Windsor, Gran Bretaña, el 3 de diciembre de 2025 (Kin Cheung/Pool vía REUTERS)

El mariscal del aire alertó de lo que describió como un “vaciamiento” progresivo de las fuerzas armadas británicas, una tendencia que, dijo, debe revertirse si el país quiere desempeñar un papel de liderazgo dentro de la OTAN. En ese sentido, destacó la urgencia de ganar la carrera por la explotación de nuevas tecnologías y de integrarlas de manera eficaz en los sistemas de combate.

En el tramo final de su discurso, Knighton apeló de forma directa a la sociedad británica y al concepto de sacrificio colectivo. “Hijos e hijas, compañeros, veteranos… todos tendrán un papel que desempeñar. Construir, servir y, si es necesario, luchar”, afirmó, al tiempo que advirtió de que más familias podrían verse confrontadas al coste humano de la defensa nacional.

Su intervención refleja un giro hacia un lenguaje más explícito sobre la preparación para un conflicto de alta intensidad, un debate que hasta ahora había tenido un perfil más bajo en el Reino Unido que en otros países europeos. El reto, sugirió Knighton, no es solo militar o industrial, sino político y social: explicar la naturaleza cambiante de la amenaza y convencer a la ciudadanía de la necesidad de adelantarse a ella.

Temas Relacionados

Amenaza rusaRusiaUcraniaReino UnidoOTANGuerra Rusia Ucrania

Últimas Noticias

En medio de las negociaciones lideradas por Estados Unidos, Zelensky ratificó que Ucrania no cederá más territorio a Rusia

El mandatario ucraniano pidió a Washington que adapte el plan de paz y remarcó que Moscú exige quedarse con parte del Donbás aún fuera de su control. “Tenemos posiciones distintas”, dijo

En medio de las negociaciones

El Gobierno francés logra respaldo parcial para el presupuesto de 2026 en medio de fuertes tensiones

La ratificación clave del presupuesto social francés se decidirá en la Asamblea Nacional este martes

El Gobierno francés logra respaldo

Crisis económica en Irán: el rial marcó un mínimo histórico y se dispara la inflación

La moneda de Irán profundizó su caída en los mercados, impulsando la inflación y los precios de alimentos, mientras las sanciones internacionales y la tensión regional incrementan la presión en la economía y la vida cotidiana

Crisis económica en Irán: el

La flota fantasma del petróleo ruso: anatomía de una red que esquiva las sanciones occidentales

Prácticas de navegación de alto riesgo, sociedades pantalla y mercados asiáticos conforman la red que mantiene vivo el flujo energético que alimenta la invasión rusa en Ucrania

La flota fantasma del petróleo

Francia condenó a 30 años de prisión al ex líder rebelde congoleño Roger Lumbala por crímenes de lesa humanidad

El tribunal de París lo halló culpable de complicidad en atrocidades cometidas entre 2002 y 2003 en el noreste de la RDC

Francia condenó a 30 años
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tras el ataque a traición,

Tras el ataque a traición, el profesor de kickboxing habló de las secuelas: “No sé si voy a seguir peleando, me arruinó la vida”

Receta de paté de champiñones y nueces, rápida y fácil

Sofía Vergara habría confirmado su nueva relación con un tierno mensaje en sus redes sociales: esta es la diferencia de edad

¿Contingencia ambiental en CDMX? La calidad del aire del 15 de diciembre

Agresores de Azul Rojas reciben condena casi 20 años después: PJ dicta 17 años de prisión contra los policías Dino Ponce, Luis Quispe y Juan León

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

0-1. El Espanyol gana 0-1 al Getafe con un gol de Cabrera

Exresponsable de Justicia en Portugal, en prisión preventiva por supuesta pederastia

Venezuela rechaza decisión de la UE de congelar indefinidamente activos de Rusia

El último candidato a la Presidencia de Perú es elegido mediante lanzamiento de una moneda

Ayón afirma que al baloncetista mexicano le falta "fortaleza mental"

ENTRETENIMIENTO

Gastón regresa a la pantalla

Gastón regresa a la pantalla grande: Disney apuesta por un spin-off del famoso villano

Zooey Deschanel se despide entre lágrimas de Rob Reiner: “Atesoro cada momento a su lado”

Cancelan la premiere de ‘Avatar: Fire and Ash’ en Sídney tras la tragedia de Bondi Beach: “Nuestros corazones están con la comunidad”

Rob Reiner protagonizó una fuerte discusión con su hijo en una fiesta antes de su muerte

“Being Charlie”, la película donde Rob Reiner y su hijo Nick compartieron su lucha real contra las drogas