Friedrich Merz, canciller de Alemania, comparó a Vladimir Putin con Adolf Hitler: “Si Ucrania cae, no se detendrá”

Friedrich Merz, canciller de Alemania (REUTERS/Lisi Niesner)

Friedrich Merz advirtió este sábado que Vladimir Putin “no parará” y que, si Ucrania cae, avanzará más allá de sus fronteras. El canciller alemán comparó la situación actual con lo ocurrido en 1938, cuando Adolf Hitler invadió la región checoslovaca de los Sudetes sin encontrar oposición, tras la Conferencia de Múnich, lo que no detuvo sus posteriores ambiciones territoriales. Según el mandatario, el peligro radica en permitir avances iniciales que incentiven nuevas agresiones.

Estas declaraciones se producen en un contexto de crecientes tensiones, marcado por acusaciones del gobierno alemán sobre ciberataques rusos y campañas de desinformación atribuidas a Moscú, dirigidas a influir en las próximas elecciones federales y desestabilizar la democracia alemana.

Durante el congreso de la Unión Socialcristiana (CSU) en Múnich, Merz subrayó la gravedad de la situación actual al establecer un paralelismo directo con los acontecimientos de 1938. “Desde 2022 lo sabemos: se trata de una guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y contra Europa. Y si Ucrania cae, no se detendrá, del mismo modo que en 1938 los Sudetes no fue suficiente. Putin no se detiene. Y quien no lo crea, que analice con atención sus estrategias, sus documentos, sus discursos, sus apariciones”, afirmó el canciller.

Desde el inicio de la invasión a Ucrania, ha sido constante la comparación de Putin con Hitler (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Merz insistió en que la invasión rusa de Ucrania constituye un intento de modificar las fronteras europeas y restaurar la antigua Unión Soviética, lo que representa una amenaza militar directa para los países que formaron parte de ese bloque.

El líder alemán recordó que los indicios de los planes de Putin ya eran evidentes en 2014, con la anexión de Crimea y el inicio del conflicto en el Donbás. Reiteró que la política de apaciguamiento, como la que se aplicó en la Conferencia de Múnich, puede tener consecuencias desastrosas si se repite en la actualidad. “Aquí se trata de un cambio fundamental de las fronteras en Europa, de la restauración de la antigua Unión Soviética dentro de las fronteras de la antigua Unión Soviética, con una grave amenaza, también militar, para los países que en su día formaron parte de ese imperio”, recalcó.

En este contexto, Merz hizo un llamado a la unidad europea y a la necesidad de fortalecer la defensa común. “Debemos intentar mantener la OTAN y la alianza occidental el mayor tiempo posible, pero también invertir en nuestra propia capacidad de defensa para que la disuasión vuelva a funcionar. Y que nadie diga que se trata de un concepto antiguo y superado”. Además, advirtió sobre el desplazamiento de los centros de poder político y económico a nivel global, lo que, en su opinión, pone en riesgo la libertad, la paz, el Estado de derecho y la democracia en Europa.

Paralelamente a estas advertencias políticas, el gobierno alemán acusó a Rusia de llevar a cabo ciberataques y campañas de desinformación con el objetivo de influir en las elecciones federales de febrero de 2025 y desestabilizar el sistema democrático. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania declaró que los servicios de inteligencia alemanes han reunido pruebas concluyentes que vinculan a grupos de hackers controlados por el servicio de inteligencia militar ruso (GRU) con estos ataques. “Podemos atribuir claramente el ciberataque contra la seguridad aérea alemana en agosto de 2024 al colectivo de hackers APT28, también conocido como Fancy Bear”, afirmó el portavoz. Además, señaló que la campaña “Storm 1516” buscó influir y desestabilizar las recientes elecciones federales, en las que el partido conservador de Merz resultó vencedor y la ultraderecha de AfD obtuvo su mejor resultado histórico.

La campaña de desinformación incluyó la difusión de imágenes generadas artificialmente y otros contenidos manipulados, con el objetivo de dividir a la sociedad y minar la confianza en las instituciones democráticas. Entre los blancos de estos ataques figuraron Merz y otros políticos destacados, como la exministra de Asuntos Exteriores Annalena Baerbock y el exvicecanciller Robert Habeck, ambos del partido Los Verdes. El jefe de la inteligencia interna alemana (BfV), Sinan Selen, advirtió que “la campaña ‘Storm-1516’ muestra de manera muy concreta cómo se ataca nuestro orden democrático”. Selen añadió que este ecosistema de desinformación involucra a influencers pro-rusos, teorías conspirativas y círculos de extrema derecha.

Merz llamó a la unidad europea para hacer frente a la amenaza rusa (REUTERS/Toby Melville/Pool)

El gobierno alemán anunció que tomará una serie de contramedidas en coordinación con sus socios europeos, incluyendo nuevas sanciones individuales contra actores híbridos y un mayor control sobre los desplazamientos de diplomáticos rusos dentro del espacio Schengen, con el fin de mejorar el intercambio de información y reducir los riesgos de inteligencia.

La embajada rusa en Berlín rechazó categóricamente todas las acusaciones, calificándolas de “infundadas, sin fundamento y absurdas”. Moscú negó cualquier implicación en los ciberataques o en las campañas de desinformación, mientras que las autoridades alemanas insisten en que disponen de pruebas sólidas que demuestran la responsabilidad rusa.

En el trasfondo de estas tensiones, Alemania se mantiene como el segundo mayor proveedor de ayuda a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en 2022, y ha denunciado la implicación de Moscú en actividades de espionaje, vuelos de drones cerca de aeropuertos europeos y sabotajes.

El panorama descrito por Merz y las autoridades alemanas refleja un cambio profundo en la percepción de la seguridad europea, en el que la estabilidad garantizada durante décadas por la presencia estadounidense ya no se considera asegurada.