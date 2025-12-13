Mundo

Friedrich Merz, canciller de Alemania, comparó a Vladimir Putin con Adolf Hitler: “Si Ucrania cae, no se detendrá”

El mandatario afirmó que la invasión rusa de Ucrania constituye un intento de modificar las fronteras europeas y restaurar la antigua Unión Soviética

Guardar
Friedrich Merz, canciller de Alemania
Friedrich Merz, canciller de Alemania (REUTERS/Lisi Niesner)

Friedrich Merz advirtió este sábado que Vladimir Putin “no parará” y que, si Ucrania cae, avanzará más allá de sus fronteras. El canciller alemán comparó la situación actual con lo ocurrido en 1938, cuando Adolf Hitler invadió la región checoslovaca de los Sudetes sin encontrar oposición, tras la Conferencia de Múnich, lo que no detuvo sus posteriores ambiciones territoriales. Según el mandatario, el peligro radica en permitir avances iniciales que incentiven nuevas agresiones.

Estas declaraciones se producen en un contexto de crecientes tensiones, marcado por acusaciones del gobierno alemán sobre ciberataques rusos y campañas de desinformación atribuidas a Moscú, dirigidas a influir en las próximas elecciones federales y desestabilizar la democracia alemana.

Durante el congreso de la Unión Socialcristiana (CSU) en Múnich, Merz subrayó la gravedad de la situación actual al establecer un paralelismo directo con los acontecimientos de 1938. “Desde 2022 lo sabemos: se trata de una guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y contra Europa. Y si Ucrania cae, no se detendrá, del mismo modo que en 1938 los Sudetes no fue suficiente. Putin no se detiene. Y quien no lo crea, que analice con atención sus estrategias, sus documentos, sus discursos, sus apariciones”, afirmó el canciller.

Desde el inicio de la
Desde el inicio de la invasión a Ucrania, ha sido constante la comparación de Putin con Hitler (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Merz insistió en que la invasión rusa de Ucrania constituye un intento de modificar las fronteras europeas y restaurar la antigua Unión Soviética, lo que representa una amenaza militar directa para los países que formaron parte de ese bloque.

El líder alemán recordó que los indicios de los planes de Putin ya eran evidentes en 2014, con la anexión de Crimea y el inicio del conflicto en el Donbás. Reiteró que la política de apaciguamiento, como la que se aplicó en la Conferencia de Múnich, puede tener consecuencias desastrosas si se repite en la actualidad. “Aquí se trata de un cambio fundamental de las fronteras en Europa, de la restauración de la antigua Unión Soviética dentro de las fronteras de la antigua Unión Soviética, con una grave amenaza, también militar, para los países que en su día formaron parte de ese imperio”, recalcó.

En este contexto, Merz hizo un llamado a la unidad europea y a la necesidad de fortalecer la defensa común. “Debemos intentar mantener la OTAN y la alianza occidental el mayor tiempo posible, pero también invertir en nuestra propia capacidad de defensa para que la disuasión vuelva a funcionar. Y que nadie diga que se trata de un concepto antiguo y superado”. Además, advirtió sobre el desplazamiento de los centros de poder político y económico a nivel global, lo que, en su opinión, pone en riesgo la libertad, la paz, el Estado de derecho y la democracia en Europa.

Paralelamente a estas advertencias políticas, el gobierno alemán acusó a Rusia de llevar a cabo ciberataques y campañas de desinformación con el objetivo de influir en las elecciones federales de febrero de 2025 y desestabilizar el sistema democrático. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania declaró que los servicios de inteligencia alemanes han reunido pruebas concluyentes que vinculan a grupos de hackers controlados por el servicio de inteligencia militar ruso (GRU) con estos ataques. “Podemos atribuir claramente el ciberataque contra la seguridad aérea alemana en agosto de 2024 al colectivo de hackers APT28, también conocido como Fancy Bear”, afirmó el portavoz. Además, señaló que la campaña “Storm 1516” buscó influir y desestabilizar las recientes elecciones federales, en las que el partido conservador de Merz resultó vencedor y la ultraderecha de AfD obtuvo su mejor resultado histórico.

La campaña de desinformación incluyó la difusión de imágenes generadas artificialmente y otros contenidos manipulados, con el objetivo de dividir a la sociedad y minar la confianza en las instituciones democráticas. Entre los blancos de estos ataques figuraron Merz y otros políticos destacados, como la exministra de Asuntos Exteriores Annalena Baerbock y el exvicecanciller Robert Habeck, ambos del partido Los Verdes. El jefe de la inteligencia interna alemana (BfV), Sinan Selen, advirtió que “la campaña ‘Storm-1516’ muestra de manera muy concreta cómo se ataca nuestro orden democrático”. Selen añadió que este ecosistema de desinformación involucra a influencers pro-rusos, teorías conspirativas y círculos de extrema derecha.

Merz llamó a la unidad
Merz llamó a la unidad europea para hacer frente a la amenaza rusa (REUTERS/Toby Melville/Pool)

El gobierno alemán anunció que tomará una serie de contramedidas en coordinación con sus socios europeos, incluyendo nuevas sanciones individuales contra actores híbridos y un mayor control sobre los desplazamientos de diplomáticos rusos dentro del espacio Schengen, con el fin de mejorar el intercambio de información y reducir los riesgos de inteligencia.

La embajada rusa en Berlín rechazó categóricamente todas las acusaciones, calificándolas de “infundadas, sin fundamento y absurdas”. Moscú negó cualquier implicación en los ciberataques o en las campañas de desinformación, mientras que las autoridades alemanas insisten en que disponen de pruebas sólidas que demuestran la responsabilidad rusa.

En el trasfondo de estas tensiones, Alemania se mantiene como el segundo mayor proveedor de ayuda a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en 2022, y ha denunciado la implicación de Moscú en actividades de espionaje, vuelos de drones cerca de aeropuertos europeos y sabotajes.

El panorama descrito por Merz y las autoridades alemanas refleja un cambio profundo en la percepción de la seguridad europea, en el que la estabilidad garantizada durante décadas por la presencia estadounidense ya no se considera asegurada.

Temas Relacionados

Friedrich MerzVladímir PutinCiberataques rusosGuerra en UcraniaSeguridad europeaGuerra Rusia UcraniaAlemaniaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICAamenaza rusa

Últimas Noticias

María Corina Machado condenó el arresto de la Nobel iraní Narges Mohammadi y destacó su valentía de luchar “frente a la represión más brutal”

La líder opositora venezolana, reciente ganadora del galardón, hizo un llamado a su “liberación inmediata e incondicional”

María Corina Machado condenó el

El régimen de Bielorrusia liberó a 123 presos políticos tras el levantamiento de sanciones de Estados Unidos

El anuncio se realizó en el marco de la visita a Minsk de John Coale, enviado especial del gobierno de Trump. Entre los liberados se destacan la activista Maria Kolesnikova y el Premio Nobel de la Paz Ales Bialiatski

El régimen de Bielorrusia liberó

Tensión en el Pacífico: la Guardia Costera china disparó cañones de agua contra embarcaciones e hirió a tres pescadores filipinos

El operativo de la Armada china contra una flotilla filipina en el mar Meridional generó daños materiales y lesiones, intensificando la disputa territorial en una zona clave para el comercio internacional

Tensión en el Pacífico: la

El crudo relato de un niño ucraniano que emocionó a su intérprete en un discurso ante el Parlamento Europeo

Roman Oleksiv, de 11 años, relató el momento en que vio morir a su madre tras un bombardeo ruso y su traductora rompió en llanto

El crudo relato de un

El papa León XIV llamó a los diplomáticos a ser “hombres y mujeres de diálogo” para promover la paz en el mundo

El pontífice exigió compromisos para “desarmar proclamaciones y discursos, cultivando no solo su belleza y precisión, sino sobre todo su honestidad y prudencia”

El papa León XIV llamó
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Temblor hoy 13 de diciembre

Temblor hoy 13 de diciembre en México: se registró un sismo de 4.1 en Chiapas

Los invitados para el concierto de J Balvin en Bogotá: estos son los artistas y lista de canciones que podrían acompañar al paisa en El Campín

Taylor Swift: claves de los dos primeros capítulos del documental “The End of an Era”

Si te encuentras con tu plaza de garaje ocupada, así debes actuar: “Puede ser un delito”

Los adornos navideños de Buckingham Palace que puedes comprar para tu hogar: de velas a 50 euros a bolas para el árbol por 28

INFOBAE AMÉRICA
Parecía un matrimonio ejemplar, pero

Parecía un matrimonio ejemplar, pero escondían orgías, violencia y terror: la historia del asesinato de Maxwell Garvie

Lukashenko indulta a un Nobel de la Paz y a los principales líderes opositores bielorrusos

Socios en Gobierno de Sánchez piden remodelar Ejecutivo ante casos de corrupción y acoso

Taylor Swift: claves de los dos primeros capítulos del documental “The End of an Era”

2-1. Obra de arte de Griezmann

ENTRETENIMIENTO

Dick Van Dyke cumple 100

Dick Van Dyke cumple 100 años: el legado del actor que hizo reír a generaciones

La última aparición en pantalla de Héctor Alterio fue en esta serie española: un emotivo reencuentro con su hijo Ernesto

El día que Shaquille O’Neal dijo que Stevie Wonder podía ver: qué respondió el músico

Murió Peter Greene, el actor que brilló por sus actuaciones en “Pulp Fiction” y “La máscara”

Fueron ícono de la música pop de los ’80, pero una falla en pleno show los dejó al descubierto: la historia de Milli Vanilli