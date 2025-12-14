Mundo

El dramático momento en el que uno de los terroristas del atentado en Australia es abatido por la policía

Las imágenes muestran a uno de los tiradores tambaleándose y cayendo en un puente durante la respuesta policial al ataque en la playa de Bondi que dejó al menos 11 muertos y varios heridos. IMÁGENES SENSIBLES

El dramático momento en que uno de los terroristas del tiroteo en Sídney cae abatido por la policía

Un video filmado con un dron durante el ataque terrorista del domingo en la playa de Bondi de Sídney capturó la dramática secuencia en la que uno de los tiradores cae al suelo en un puente mientras la policía respondía al tiroteo que dejó al menos 11 muertos.

Las imágenes, verificadas por Reuters, muestran una vista aérea del puente donde uno de los atacantes aparece tambaleándose antes de caer al suelo durante la respuesta policial. En las escenas también se observa a civiles tendidos en el suelo cerca del puente mientras se desarrollaba el ataque.

El video fue filmado durante el tiroteo masivo que tuvo lugar alrededor de las 6:45 de la tarde del domingo, cuando dos hombres armados abrieron fuego contra cientos de personas que celebraban Janucá junto al Mar, un evento que marcaba el inicio del festival judío de Janucá en una de las playas más icónicas de Australia.

Personas caminan mientras agentes de
Personas caminan mientras agentes de policía custodian la calle tras un tiroteo en Bondi Beach, Sídney, Australia. AAP/Jeremy Piper/vía REUTERS

Reuters confirmó la autenticidad del video cotejando los edificios, árboles y estacionamiento visible en las imágenes con fotografías satelitales y de archivo de la zona. Los hombres en el puente coincidían con los individuos vistos rodeados por la policía en el mismo puente en otros videos verificados. La fecha de grabación fue confirmada mediante los metadatos del archivo original.

El momento en el que uno de los atacantes es abatido por la Policía de Australia

Las autoridades australianas calificaron el suceso como un ataque terrorista dirigido específicamente contra la comunidad judía. Mal Lanyon, comisionado de policía del estado de Nueva Gales del Sur, declaró que la masacre fue catalogada como terrorismo debido al evento objetivo y las armas utilizadas.

Uno de los hombres armados fue abatido por la policía y el segundo, que fue arrestado, se encontraba en estado crítico, informaron las autoridades. Al menos 29 personas resultaron heridas, incluyendo dos policías.

Un dron muestra a sospechosos
Un dron muestra a sospechosos tirados en un puente peatonal, tras el tiroteo en Bondi Beach, Sídney, Australia, en una captura de video de redes sociales. @bonusik28 vía X/REUTERS. La ubicación y fecha fueron verificadas por Reuters.

Otros videos filmados por espectadores durante el ataque mostraban a dos hombres armados con armas largas disparando desde un puente.

Otro clip dramático emitido en canales de televisión australianos mostró aparentemente a un civil que logró abordar y desarmar a uno de los atacantes, antes de apuntarle con el arma que le había quitado y luego colocar el arma en el suelo.

Así fue como un civil logró desarmar a uno de los atacantes de la playa Bondi, en Australia

El primer ministro del estado, Chris Minns, llamó a ese hombre un “verdadero héroe”. “Este ataque fue diseñado para atacar a la comunidad judía de Sídney”, declaró Minns.

La violencia estalló al final de un caluroso día de verano cuando miles de personas habían acudido a la playa. Testigos describieron escenas de pánico mientras la gente huía y se escondía al sonar los disparos.

Lachlan Moran, de 32 años, de Melbourne, estaba esperando a su familia cerca cuando oyó los disparos. “Se oyeron algunos disparos, y me asusté y salí corriendo”, relató a The Associated Press. Sostuvo que oyó disparos intermitentes durante unos cinco minutos.

“Todos simplemente dejaron caer todas sus pertenencias y todo y corrían y la gente lloraba y fue simplemente horrible”, aseguró Moran.

Un oficial de policía interviene
Un oficial de policía interviene en la escena del tiroteo en Bondi Beach, Sídney, Australia. REUTERS/Kirsty Needham

La policía indicó que su operación estaba “en curso” y que “varios objetos sospechosos” estaban siendo examinados por agentes especialistas, incluyendo varios dispositivos explosivos improvisados encontrados en el auto de uno de los sospechosos.

Chabad, un movimiento judío ortodoxo, identificó a uno de los fallecidos como el rabino Eli Schlanger, rabino asistente de Chabad de Bondi y un organizador clave del evento.

El primer ministro Anthony Albanese se expresó “devastado” por la masacre. “Este es un ataque dirigido a los australianos judíos en el primer día de Janucá, que debería ser un día de alegría, una celebración de fe. Un acto de maldad, antisemitismo, terrorismo que ha golpeado el corazón de nuestra nación”, dijo a los periodistas en Canberra.

El primer ministro australiano, Anthony
El primer ministro australiano, Anthony Albanese, asiste a una conferencia de prensa tras el tiroteo en Bondi Beach, en la Casa del Parlamento en Canberra, Australia. AAP/Lukas Coch/vía REUTERS

Es el tiroteo más mortífero en casi tres décadas en Australia, un país con estrictas leyes de control de armas. Las muertes por tiroteos masivos en Australia son extremadamente raras desde que una masacre en 1996 en Tasmania, donde un hombre armado mató a 35 personas, llevó al gobierno a endurecer drásticamente las leyes de armas.

