Mundo

Ucrania recibió a 114 presos políticos bielorrusos tras ser liberados por el régimen de Lukashenko

Otros de los excarcelados, como el premio Nobel de la Paz, Ales Bialiatski, fueron trasladados a Lituania, donde fueron recibidos por la líder opositora en el exilio, Svetlana Tijanovskaya

Guardar
Un total de 114 presos
Un total de 114 presos políticos indultados llegaron a Ucrania tras un acuerdo internacional (Reuters)

El gobierno de Ucrania recibió a 114 presos políticos bielorrusos recientemente liberados por el régimen de Alexander Lukashenko en el marco de una operación coordinada entre Kiev, Estados Unidos y organismos de inteligencia ucranianos, con la supervisión directa del presidente Volodimir Zelensky

La iniciativa se activó tras la decisión del dictador bielorruso de conceder el indulto a 123 personas, que incluyeron a figuras destacadas de la disidencia como Maria Kolesnikova, Victor Babariko, Marina Zolotova y el premio Nobel de la Paz Ales Bialiatski.

El activista y premio Nobel
El activista y premio Nobel de la Paz Ales Bialiatski figura entre los liberados (Reuters)

El operativo culminó el sábado con la llegada de los liberados a suelo ucraniano. Entre ellos figuran cinco ciudadanos ucranianos que habían sido acusados de espionaje, quienes ya se encuentran en libertad. Igualmente, ocho excarcelados, incluido Bialiatski, fueron trasladados a Lituania, país donde fueron recibidos por la líder opositora exiliada, Svetlana Tijanóvskaya.

Svetlana Tijanóvskaya recibió en Lituania
Svetlana Tijanóvskaya recibió en Lituania a varios activistas y figuras liberadas (Europa Press)

Por otro lado, la mayoría de los liberados permanecerán en Ucrania, donde tendrán acceso a atención médica inicial y la opción de trasladarse en el futuro a Polonia o Lituania, según precisó la organización de derechos humanos Viasna.

En paralelo, la decisión de excarcelar a los prisioneros se tomó tras negociaciones en Minsk entre Lukashenko y un emisario de la Casa Blanca.

El acuerdo incluyó el levantamiento de sanciones estadounidenses al sector del potasio bielorruso. Asimismo, las autoridades ucranianas y estadounidenses confirmaron que al menos un ciudadano estadounidense está entre los liberados, aunque su identidad no fue revelada.

Las negociaciones en Minsk incluyeron
Las negociaciones en Minsk incluyeron el levantamiento de sanciones estadounidenses al sector del potasio (Oficina de prensa de la presidencia de Bielorrusia vía AP)

Al mismo tiempo, la Norwegian Nobel Committee celebró la libertad de Bialiatski y pidió la liberación de más de 1.200 personas que continúan encarceladas en Bielorrusia por motivos políticos.

A su vez, Viasna destacó que esta excarcelación no representa una solución definitiva y afirmó que sigue siendo necesario garantizar la protección de los defensores de derechos humanos sin riesgo de nuevas persecuciones.

En ese sentido, desde Ucrania, Maria Kolesnikova llamó a liberar a la totalidad de los presos políticos bielorrusos y manifestó su esperanza de reencontrarse con quienes aún permanecen detenidos.

María Kolésnikova, una de las
María Kolésnikova, una de las líderes de las protestas en 2020, fue liberada y llegó a Ucrania (Reuters)

Por su parte, el traslado principal a Ucrania, decidido unilateralmente por Minsk, causó sorpresa entre los opositores exiliados, quienes esperaban que los liberados fueran destinados a Lituania o Polonia.

El grupo de excarcelados está formado por activistas y referentes sociales que habían sido encarcelados tras su participación en las protestas contra Lukashenko en los últimos años.

Por su parte, el desarrollo logístico y la cobertura humanitaria estuvieron a cargo de los servicios de inteligencia ucranianos, liderados por Kirilo Budánov, junto a funcionarios estadounidenses.

Kirilo Budánov lideró el operativo
Kirilo Budánov lideró el operativo de traslado y acogida de los presos desde Ucrania (Reuters)

Sin embargo, el contexto de la operación estuvo marcado por ataques rusos con drones y misiles, que afectaron regiones del sur de Ucrania y zonas portuarias, provocando cortes masivos de energía.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

UcraniaPresos políticosBielorrusiaVolodímir ZelenskyAlexandr LukashenkoÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Emboscada de ISIS a un convoy militar en Siria: murieron un civil y dos soldados estadounidenses

El ataque ocurrió cerca de la histórica ciudad de Palmira durante una reunión con líderes locales y dejó también heridos a efectivos sirios. Es el primer incidente con víctimas de EEUU desde la caída del dictador Bashar al Assad y vuelve a poner en foco la amenaza persistente del grupo yihadista en la región

Emboscada de ISIS a un

Israel abatió a Raad Saad, alto mando de Hamas y uno de los arquitectos del ataque terrorista del 7 de octubre de 2023

Las FDI indicaron que ocupaba el cargo de jefe de la sede de producción de armas del ala militar del grupo extremista palestino y era considerado el segundo al mando

Israel abatió a Raad Saad,

António Guterres encabezó el cierre de la misión de la ONU en Irak tras más de dos décadas

En Bagdad, el secretario general destacó la labor de la misión en momentos de máximo conflicto, como las conquistas del grupo terrorista Estado Islámico

António Guterres encabezó el cierre

Los presos políticos liberados en Bielorrusia advirtieron que la lucha continúa: “Pensamos en quienes aún no son libres”

El gesto del régimen de Alexander Lukashenko ocurrió tras el alivio de sanciones estadounidenses y en medio de presiones internacionales

Los presos políticos liberados en

Friedrich Merz, canciller de Alemania, comparó a Vladimir Putin con Adolf Hitler: “Si Ucrania cae, no se detendrá”

El mandatario afirmó que la invasión rusa de Ucrania constituye un intento de modificar las fronteras europeas y restaurar la antigua Unión Soviética

Friedrich Merz, canciller de Alemania,
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
España queda en la quinta

España queda en la quinta posición de Eurovisión Junior 2025, que da la victoria a Francia

María Fernanda Cabal afirmó que en el Gobierno “se reparten el Estado” por chats entre Armando Benedetti y Luis Carlos Reyes

Presidente del Senado, Lidio García, defendió la autonomía del Congreso frente al Gobierno: “Aquí nosotros no recibimos órdenes”

Cable aéreo qué unirá a La Calera con Bogotá, y reducirá tiempos de viajes a solo minutos, entra en nuevo proceso

Empresas de buses en Norte de Santander anuncian suspensión de servicio tras alerta de paro armado del ELN

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Carlos III, conmovido por la respuesta a su anuncio de avances en su tratamiento de cáncer

Líder de la oposición de Guyana no cree que Maduro sea un "presunto narcoterrorista"

Embarcación de bandera panameña fue atacada por un "dron militar" en un puerto de Ucrania

Irán cifra en 39 los detenidos en un acto fúnebre en Mashad, incluida la Nobel de la Paz

José Sacristán dejó el cine y prefiere el teatro: “Resuelvo mejor, hago lo que quiero y estoy más a gusto”

ENTRETENIMIENTO

Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese

Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese revelan el secreto detrás de su fórmula creativa en el cine

Jamie Lee Curtis anticipa su retiro definitivo de la actuación: “Quiero irme antes de que dejen de llamarme”

Barry Keoghan se une al mundo Peaky Blinders con un papel central en la nueva película

Jodi Lyn O’Keefe reveló cómo fue despedida de “The Big Bang Theory” tras solo una semana como Penny

Kate Winslet recordó el insólito pedido que le hizo Eminem durante un programa de ‘SNL’ en 2004