Ucrania recibió a 114 presos políticos bielorrusos tras ser liberados por el régimen de Lukashenko

Un total de 114 presos políticos indultados llegaron a Ucrania tras un acuerdo internacional (Reuters)

El gobierno de Ucrania recibió a 114 presos políticos bielorrusos recientemente liberados por el régimen de Alexander Lukashenko en el marco de una operación coordinada entre Kiev, Estados Unidos y organismos de inteligencia ucranianos, con la supervisión directa del presidente Volodimir Zelensky

La iniciativa se activó tras la decisión del dictador bielorruso de conceder el indulto a 123 personas, que incluyeron a figuras destacadas de la disidencia como Maria Kolesnikova, Victor Babariko, Marina Zolotova y el premio Nobel de la Paz Ales Bialiatski.

El activista y premio Nobel de la Paz Ales Bialiatski figura entre los liberados (Reuters)

El operativo culminó el sábado con la llegada de los liberados a suelo ucraniano. Entre ellos figuran cinco ciudadanos ucranianos que habían sido acusados de espionaje, quienes ya se encuentran en libertad. Igualmente, ocho excarcelados, incluido Bialiatski, fueron trasladados a Lituania, país donde fueron recibidos por la líder opositora exiliada, Svetlana Tijanóvskaya.

Svetlana Tijanóvskaya recibió en Lituania a varios activistas y figuras liberadas (Europa Press)

Por otro lado, la mayoría de los liberados permanecerán en Ucrania, donde tendrán acceso a atención médica inicial y la opción de trasladarse en el futuro a Polonia o Lituania, según precisó la organización de derechos humanos Viasna.

En paralelo, la decisión de excarcelar a los prisioneros se tomó tras negociaciones en Minsk entre Lukashenko y un emisario de la Casa Blanca.

El acuerdo incluyó el levantamiento de sanciones estadounidenses al sector del potasio bielorruso. Asimismo, las autoridades ucranianas y estadounidenses confirmaron que al menos un ciudadano estadounidense está entre los liberados, aunque su identidad no fue revelada.

Las negociaciones en Minsk incluyeron el levantamiento de sanciones estadounidenses al sector del potasio (Oficina de prensa de la presidencia de Bielorrusia vía AP)

Al mismo tiempo, la Norwegian Nobel Committee celebró la libertad de Bialiatski y pidió la liberación de más de 1.200 personas que continúan encarceladas en Bielorrusia por motivos políticos.

A su vez, Viasna destacó que esta excarcelación no representa una solución definitiva y afirmó que sigue siendo necesario garantizar la protección de los defensores de derechos humanos sin riesgo de nuevas persecuciones.

En ese sentido, desde Ucrania, Maria Kolesnikova llamó a liberar a la totalidad de los presos políticos bielorrusos y manifestó su esperanza de reencontrarse con quienes aún permanecen detenidos.

María Kolésnikova, una de las líderes de las protestas en 2020, fue liberada y llegó a Ucrania (Reuters)

Por su parte, el traslado principal a Ucrania, decidido unilateralmente por Minsk, causó sorpresa entre los opositores exiliados, quienes esperaban que los liberados fueran destinados a Lituania o Polonia.

El grupo de excarcelados está formado por activistas y referentes sociales que habían sido encarcelados tras su participación en las protestas contra Lukashenko en los últimos años.

Por su parte, el desarrollo logístico y la cobertura humanitaria estuvieron a cargo de los servicios de inteligencia ucranianos, liderados por Kirilo Budánov, junto a funcionarios estadounidenses.

Kirilo Budánov lideró el operativo de traslado y acogida de los presos desde Ucrania (Reuters)

Sin embargo, el contexto de la operación estuvo marcado por ataques rusos con drones y misiles, que afectaron regiones del sur de Ucrania y zonas portuarias, provocando cortes masivos de energía.

(Con información de EFE)