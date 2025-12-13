Ucrania recibió a 114 presos políticos bielorrusos tras ser liberados por el régimen de Lukashenko

El gobierno de Ucrania recibió a 114 presos políticos bielorrusos recientemente liberados por el régimen de Alexander Lukashenko en el marco de una operación coordinada entre Kiev, Estados Unidos y organismos de inteligencia ucranianos, con la supervisión directa del presidente Volodimir Zelensky
La iniciativa se activó tras la decisión del dictador bielorruso de conceder el indulto a 123 personas, que incluyeron a figuras destacadas de la disidencia como Maria Kolesnikova, Victor Babariko, Marina Zolotova y el premio Nobel de la Paz Ales Bialiatski.
El operativo culminó el sábado con la llegada de los liberados a suelo ucraniano. Entre ellos figuran cinco ciudadanos ucranianos que habían sido acusados de espionaje, quienes ya se encuentran en libertad. Igualmente, ocho excarcelados, incluido Bialiatski, fueron trasladados a Lituania, país donde fueron recibidos por la líder opositora exiliada, Svetlana Tijanóvskaya.
Por otro lado, la mayoría de los liberados permanecerán en Ucrania, donde tendrán acceso a atención médica inicial y la opción de trasladarse en el futuro a Polonia o Lituania, según precisó la organización de derechos humanos Viasna.
En paralelo, la decisión de excarcelar a los prisioneros se tomó tras negociaciones en Minsk entre Lukashenko y un emisario de la Casa Blanca.
El acuerdo incluyó el levantamiento de sanciones estadounidenses al sector del potasio bielorruso. Asimismo, las autoridades ucranianas y estadounidenses confirmaron que al menos un ciudadano estadounidense está entre los liberados, aunque su identidad no fue revelada.
Al mismo tiempo, la Norwegian Nobel Committee celebró la libertad de Bialiatski y pidió la liberación de más de 1.200 personas que continúan encarceladas en Bielorrusia por motivos políticos.
A su vez, Viasna destacó que esta excarcelación no representa una solución definitiva y afirmó que sigue siendo necesario garantizar la protección de los defensores de derechos humanos sin riesgo de nuevas persecuciones.
En ese sentido, desde Ucrania, Maria Kolesnikova llamó a liberar a la totalidad de los presos políticos bielorrusos y manifestó su esperanza de reencontrarse con quienes aún permanecen detenidos.
Por su parte, el traslado principal a Ucrania, decidido unilateralmente por Minsk, causó sorpresa entre los opositores exiliados, quienes esperaban que los liberados fueran destinados a Lituania o Polonia.
El grupo de excarcelados está formado por activistas y referentes sociales que habían sido encarcelados tras su participación en las protestas contra Lukashenko en los últimos años.
Por su parte, el desarrollo logístico y la cobertura humanitaria estuvieron a cargo de los servicios de inteligencia ucranianos, liderados por Kirilo Budánov, junto a funcionarios estadounidenses.
Sin embargo, el contexto de la operación estuvo marcado por ataques rusos con drones y misiles, que afectaron regiones del sur de Ucrania y zonas portuarias, provocando cortes masivos de energía.
(Con información de EFE)