El régimen de Bielorrusia liberó a 123 presos políticos tras el levantamiento de sanciones de Estados Unidos

Alexander Lukashenko (derecha) y el enviado de Estados Unidos, John Coale, se dan la mano durante una reunión en Minsk, Bielorrusia, el 12 de diciembre de 2025. (Oficina de prensa de la presidencia de Bielorrusia vía AP)

El régimen de Bielorrusia liberó este sábado a 123 presos políticos tras el levantamiento de sanciones anunciado por Estados Unidos contra la exportación bielorrusa de mineral de potasa, en un intento de Minsk de mejorar sus relaciones con Washington.

Entre los liberados se destacan la líder de las protestas Maria Kolesnikova y el ganador del Premio Nobel de la Paz Ales Bialiatski.

Desde las elecciones de 2020, que organizaciones de derechos humanos calificaron como fraudulentas y que desataron manifestaciones masivas en todo el territorio, el dictador Alexander Lukashenko encarceló a miles de críticos, opositores y manifestantes. “El jefe de Estado decidió indultar a 123 ciudadanos de distintos países”, informó la agencia estatal de noticias Belta.

“¡Ales Bialiatski está libre!”, publicó el grupo Viasna, dedicado a la defensa de los derechos humano, y adelantó que, tras 1.613 días en prisión, Bialiatski será deportado a Lituania. “Hablé con él, viaja hacia Lituania y se encuentra bien”, informó su esposa, Natalia Pinchuk, a la agencia AFP.

Bialiatski, opositor histórico de Lukashenko y defensor de derechos humanos, recibió el Premio Nobel de la Paz en 2022. Su liberación y la de Kolesnikova representan un importante gesto político en el marco de la presión internacional sobre el régimen bielorruso, uno de los principales aliados de la Rusia de Vladimir Putin, que se ha enfrentado al aislamiento y las sanciones occidentales en los últimos años.

La activista Maria Kolesnikova fue liberada este sábado en Minsk (REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Este sábado por la mañana, Estados Unidos anunció el levantamiento de las sanciones a la potasa bielorrusa, en la última señal de deshielo entre Washington y la aislada autocracia europea. John Coale, enviado especial de Trump para Bielorrusia, hizo el anuncio tras reunirse con Lukashenko en Minsk el viernes y el sábado.

En declaraciones a la prensa, Coale calificó las conversaciones de dos días como “muy productivas”. Afirmó, además, que normalizar las relaciones entre Washington y Minsk era “nuestro objetivo”. “Estamos levantando las sanciones y liberando prisioneros. Mantenemos un diálogo constante”, declaró, según la agencia Belta. También sostuvo que la relación entre ambos países estaba pasando de “pasos pequeños a pasos más firmes” a medida que intensificaban el diálogo.

La última vez que funcionarios estadounidenses se reunieron con Lukashenko en septiembre de 2025, Washington anunció la flexibilización de algunas de las sanciones contra el régimen de Bielorrusia, mientras que Minsk liberó a más de 50 presos políticos. En total, Bielorrusia ha liberado a más de 430 presos políticos desde julio de 2024, en lo que se consideró ampliamente como un esfuerzo de acercamiento a Occidente.

Desde el exilio, la líder de la oposición bielorrusa, Svetlana Tijanovskaya, declaró a la agencia The Associated Press el sábado que el alivio de las sanciones formaba parte de un acuerdo entre Minsk y Washington, en el que se esperaba la liberación de otro gran grupo de presos políticos en Bielorrusia.

El presidente bielorruso Alexander Lukashenko. Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS

“La liberación de los presos políticos significa que Lukashenko comprende el sufrimiento de las sanciones occidentales y busca aliviarlas”, declaró Tijanovskaya. Y agregó: “Pero no seamos ingenuos: Lukashenko no ha cambiado sus políticas, su represión continúa y sigue apoyando la guerra de Rusia contra Ucrania. Por eso debemos ser extremadamente cautelosos con cualquier conversación sobre el alivio de las sanciones, para no reforzar la maquinaria de guerra rusa ni alentar la represión continua”.

La líder opositora también describió las sanciones de la Unión Europea (UE) contra los fertilizantes potásicos bielorrusos como mucho más dolorosas para Minsk que las impuestas por Estados Unidos. Añadió que, si bien la flexibilización de las sanciones estadounidenses podría conducir a la liberación de presos políticos, las sanciones europeas deberían impulsar cambios sistémicos a largo plazo en Bielorrusia y el fin de la guerra de Rusia en Ucrania.

De acuerdo a lo informado por Belta, en la última ronda de conversaciones también se abordó la crisis en Venezuela, así como la actual invasión rusa de Ucrania.

Coale declaró a la prensa que Lukashenko había dado “buenos consejos” sobre cómo abordar el conflicto, afirmando que el dictador bielorruso y Putin eran “amigos de toda la vida” y tenían la “relación necesaria para abordar estos temas”. “A medida que se normalicen las relaciones entre ambos países, se retirarán más sanciones”, añadió el funcionario norteamericano, y expresó su confianza de que llegue el momento en que no haya ninguna restricción a la dictadura bielorrusa.

Bielorrusia es, junto a Rusia y Canadá, uno de los mayores exportadores de fertilizantes de potasio, uno de los principales objetivos de las sanciones introducidas por Estados Unidos y la Unión Europea en los últimos años.

“Hemos hablado sobre la guerra entre Ucrania y Rusia, y sobre Venezuela (...) Hemos hablado del futuro, sobre cómo avanzar en el acercamiento entre EEUU y Bielorrusia, para normalizar las relaciones. Ese es nuestro objetivo”, reconoció el emisario estadounidense.

Y añadió que para ello es necesario pasar de “pasos infantiles” a unos “pasos más seguros”: “Nosotros levantamos sanciones y liberamos presos”.

Lukashenko es uno de los principales aliados de Putin (Sputnik/Alexey Nikolskiy/Pool vía REUTERS)

En septiembre pasado EEUU ya levantó las sanciones contra la aerolínea estatal bielorrusa, Belavia, sancionada por Washington un año después de que lo hiciera la Unión Europea en 2021 por el aterrizaje forzado de un avión de Ryanair que cubría la ruta Atenas-Vilna y en el que viajaba el periodista opositor bielorruso Román Protasevich, quien fue detenido inmediatamente.

La normalización entre ambos países comenzó en agosto cuando Lukashenko conversó por teléfono con el mandatario estadounidense, quien luego escribió en su red social Truth Social que pidió a su homólogo bielorruso liberar a 1.300 prisioneros más tras la salida de prisión de un grupo de disidentes en junio pasado, incluido el líder opositor, Sergei Tijanovsky.

“Dicen que a (el presidente de EEUU, Donald) Trump le gustan los halagos. Yo no es por halagar, pero quiero decir que últimamente su comportamiento me gusta mucho”, dijo Lukashenko a Cole en la reunión que mantuvieron el viernes.

En noviembre el dictador bielorruso indultó a 31 presos en el marco de los acuerdos alcanzados con Estados Unidos.

Bielorrusia, país presidido por Lukashenko desde 1994, ha sido objeto de sanciones desde la represión violenta de las multitudinarias protestas opositoras contra el fraude electoral de 2020, medidas que se multiplicaron con el abierto apoyo de Minsk a la campaña militar rusa en Ucrania dos años después.

(Con información de AP y EFE)