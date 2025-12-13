Mundo

Los presos políticos liberados en Bielorrusia advirtieron que la lucha continúa: “Pensamos en quienes aún no son libres”

El gesto del régimen de Alexander Lukashenko ocurrió tras el alivio de sanciones estadounidenses y en medio de presiones internacionales

Guardar
Ales Bialiatski, premio Nobel de
Ales Bialiatski, premio Nobel de la Paz (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La liberación de 123 presos políticos en Bielorrusia, entre ellos la activista Maria Kolesnikova y el Premio Nobel de la Paz Ales Bialiatski, marcó un nuevo capítulo en la política del país tras el levantamiento de las sanciones estadounidenses sobre la exportación de potasa.

Los liberados insistieron en que la lucha por la libertad y los derechos humanos en Bielorrusia continúa, según informaron AFP y Belsat.

Kolesnikova, figura central de las protestas contra el presidente Alexander Lukashenko, expresó en una entrevista con la agencia gubernamental ucraniana su preocupación por quienes permanecen encarcelados: “Estoy pensando en quienes aún no son libres. Espero el momento en que todos podamos abrazarnos y ser libres”.

Por su parte, Bialiatski, liberado tras más de cuatro años de prisión y deportado a Lituania, afirmó en diálogo con Belsat que el reconocimiento internacional no ha puesto fin a sus aspiraciones. “Nuestra lucha continúa. El Nobel fue un reconocimiento, pero nuestras aspiraciones aún no se han cumplido”.

El proceso de excarcelación incluyó a 123 personas y, entre los liberados, se encuentran ciudadanos de distintas nacionalidades, en un gesto que el régimen de Lukashenko presentó como un indulto presidencial.

El grupo Viasna, dedicado a la defensa de los derechos humanos, celebró la liberación de Bialiatski y confirmó su traslado a Lituania. Kolesnikova, por su parte, fue enviada a Ucrania tras su salida de prisión. La agencia Belta detalló que el anuncio coincidió con la visita a Minsk de John Coale, enviado especial del gobierno estadounidense, quien mantuvo reuniones con el mandatario bielorruso.

Maria Kolesnikova (REUTERS/Vasily Fedosenko)
Maria Kolesnikova (REUTERS/Vasily Fedosenko)

Desde las elecciones presidenciales de 2020, consideradas fraudulentas por organizaciones de derechos humanos, el régimen de Lukashenko ha encarcelado a miles de opositores, activistas y manifestantes.

La represión se intensificó tras el apoyo abierto de Bielorrusia a la invasión rusa de Ucrania, lo que provocó un endurecimiento de las sanciones internacionales y el aislamiento del país en el escenario global.

El levantamiento de las sanciones estadounidenses sobre la potasa, uno de los principales productos de exportación bielorrusos, fue anunciado por Coale tras dos días de conversaciones con Lukashenko, según Belta.

El funcionario estadounidense calificó las negociaciones como “muy productivas” y señaló que el objetivo es normalizar las relaciones bilaterales. “Estamos levantando las sanciones y liberando prisioneros. Mantenemos un diálogo constante”, declaró Coale.

El enviado especial también indicó que la relación entre ambos países avanza hacia una mayor cooperación y que, a medida que se consolide el acercamiento, podrían retirarse más restricciones.

La dinámica de las sanciones ha sido un factor clave en este proceso. Mientras Estados Unidos ha flexibilizado algunas medidas, la Unión Europea mantiene restricciones más severas, especialmente sobre los fertilizantes potásicos, según declaraciones de la líder opositora Svetlana Tijanovskaya recogidas por AP.

Alexander Lukashenko (derecha) y el
Alexander Lukashenko (derecha) y el enviado de Estados Unidos, John Coale, se dan la mano durante una reunión en Minsk, Bielorrusia, el 12 de diciembre de 2025 (Oficina de prensa de la presidencia de Bielorrusia vía AP)

Tijanovskaya, exiliada tras las protestas de 2020, advirtió que la liberación de presos políticos responde al interés del régimen por aliviar la presión internacional, pero insistió en que la represión persiste y que el apoyo de Lukashenko a la guerra en Ucrania no ha variado.

El Comité del Nobel, en declaraciones a AFP, celebró la liberación de Bialiatski como un “momento profundamente bienvenido”, pero recordó que más de 1.200 presos políticos permanecen en las cárceles bielorrusas. El comité instó a las autoridades a liberar a todos los detenidos por motivos políticos, subrayando que la situación actual refleja una represión sistémica en el país.

Tijanovskaya, en diálogo con The Associated Press, insistió en que cualquier alivio de las sanciones debe evaluarse con cautela, para evitar fortalecer la maquinaria represiva del régimen o contribuir indirectamente al esfuerzo bélico ruso en Ucrania. La líder opositora subrayó que las sanciones europeas, más estrictas que las estadounidenses, deberían servir como palanca para impulsar cambios estructurales y el fin de la guerra.

A pesar de los gestos diplomáticos y las liberaciones, la represión política y el alineamiento de Bielorrusia con Moscú continúan, lo que mantiene la preocupación de la comunidad internacional sobre el futuro de los derechos humanos en el país.

La advertencia de la oposición y de organismos internacionales apunta a que cualquier relajación de la presión externa solo será efectiva si se traduce en transformaciones reales, evitando que se perpetúe la represión o se refuercen alianzas que sostienen conflictos en la región.

Temas Relacionados

Presos políticos en BielorrusiaMaria KolesnikovaAles BialiatskiAlexander LukashenkoSanciones internacionalesDerechos humanosSvetlana TijanovskayaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

António Guterres encabezó el cierre de la misión de la ONU en Irak tras más de dos décadas

En Bagdad, el secretario general destacó la labor de la misión en momentos de máximo conflicto, como las conquistas del grupo terrorista Estado Islámico

António Guterres encabezó el cierre

Friedrich Merz, canciller de Alemania, comparó a Vladimir Putin con Adolf Hitler: “Si Ucrania cae, no se detendrá”

El mandatario afirmó que la invasión rusa de Ucrania constituye un intento de modificar las fronteras europeas y restaurar la antigua Unión Soviética

Friedrich Merz, canciller de Alemania,

María Corina Machado condenó el arresto de la Nobel iraní Narges Mohammadi y destacó su valentía de luchar “frente a la represión más brutal”

La líder opositora venezolana, reciente ganadora del galardón, hizo un llamado a su “liberación inmediata e incondicional”

María Corina Machado condenó el

El régimen de Bielorrusia liberó a 123 presos políticos tras el levantamiento de sanciones de Estados Unidos

El anuncio se realizó en el marco de la visita a Minsk de John Coale, enviado especial del gobierno de Trump. Entre los liberados se destacan la activista Maria Kolesnikova y el Premio Nobel de la Paz Ales Bialiatski

El régimen de Bielorrusia liberó

Tensión en el Pacífico: la Guardia Costera china disparó cañones de agua contra embarcaciones e hirió a tres pescadores filipinos

El operativo de la Armada china contra una flotilla filipina en el mar Meridional generó daños materiales y lesiones, intensificando la disputa territorial en una zona clave para el comercio internacional

Tensión en el Pacífico: la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tragedia en Huancané: Dictan 18

Tragedia en Huancané: Dictan 18 meses de prisión preventiva por muerte de 10 jóvenes en local clandestino

Cantabria se suma a las comunidades que podrían ir a las urnas: el PP asegura que “no tiene miedo” a las elecciones y no descarta adelantarlas

Ignacio Torres viajó a Estados Unidos en busca de inversiones para el desarrollo de sectores clave de Chubut

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Guerrero

Planea tus vacaciones de 2026: estos son los puentes y días sin clases según la SEP

INFOBAE AMÉRICA
António Guterres encabezó el cierre

António Guterres encabezó el cierre de la misión de la ONU en Irak tras más de dos décadas

Israel confirma la muerte de un alto mando de Hamás en ataque en Gaza que causa 5 muertos

Ales Bialiatski, recién liberado Nobel de la Paz: "La lucha continúa"

Sánchez recuerda al actor Héctor Alterio: "Dejó una huella imborrable en el cine, el teatro y la televisión"

Ucrania recibe 114 presos políticos indultados por Minsk, incluidos Kolésnikova y Babarika

ENTRETENIMIENTO

Un reconocido director de Hollywood

Un reconocido director de Hollywood fue declarado culpable de estafar a Netflix por 11 millones de dólares

Muere Abraham Quintanilla, el padre que impulsó la leyenda de Selena y redefinió la música Tex-Mex

Murió Peter Greene: 6 películas para recordar su legado en Hollywood

Dick Van Dyke cumple 100 años: el legado del actor que hizo reír a generaciones

La última aparición en pantalla de Héctor Alterio fue en esta serie española: un emotivo reencuentro con su hijo Ernesto