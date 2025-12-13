Criaturas, rituales y regalos: las tradiciones más extrañas que transforman la Navidad en diferentes partes del mundo

Las tradiciones navideñas más extrañas del mundo incluyen criaturas, rituales y regalos fuera de lo común (Freepik)

La Navidad es, para millones de personas en todo el mundo, una de las festividades más esperadas del año. Las familias se reúnen, las casas se llenan de luces y el espíritu de generosidad parece envolverlo todo. Sin embargo, más allá de los árboles decorados, los villancicos y el tradicional Papá Noel, los distintos países han dado vida a costumbres realmente singulares.

En algunos casos, esas tradiciones rozan lo inusual, lo excéntrico o incluso lo inquietante, recordando que la manera de celebrar puede variar tanto como la propia cultura de cada lugar. Estas costumbres, enraizadas en antiguas leyendas, mitos paganos o adaptaciones modernas, ofrecen un auténtico mosaico del espíritu navideño global.

Si bien en muchos países se prioriza la calidez y la alegría, en otros la Navidad se relaciona con criaturas terroríficas, rituales insólitos y figuras que poco tienen que ver con el bonachón de panza grande y color rojo. Este relevamiento, realizado por The History Channel, repasa cinco de las tradiciones navideñas más “bizarras” del planeta.

Las 5 tradiciones navideñas más “bizarras” del mundo

Krampus: el demonio de la Navidad – Austria y Alemania

Krampus, el demonio de la Navidad en Austria y Alemania, castiga a los niños traviesos durante la Krampusnacht (foto: REUTERS/ Nadja Wohlleben)

Lejos de la imagen reconfortante de Papá Noel, la figura de Krampus destaca por su aspecto aterrador y su oscura misión: castigar a los niños que se portan mal.

Este ser, mitad cabra y mitad demonio, proviene del folclore de los Alpes Centrales y acompaña a San Nicolás la noche del 5 de diciembre, durante la llamada Krampusnacht.

En ciudades y pueblos de Austria y Alemania, hombres disfrazados de Krampus desfilan por las calles con máscaras deformes y cadenas, en una procesión concebida para asustar y recordarle a todos que la bondad se premia, pero la travesura puede tener un costo.

Procesiones nocturnas, rugidos y bastonazos forman parte del imaginario de quienes han crecido con este ritual, que, lejos de desaparecer, gana más adeptos cada año.

La Befana: la bruja que trae regalos – Italia

La Befana, la bruja italiana, reparte dulces y carbón en la víspera de la Epifanía como parte de la Navidad en Italia (foto: REUTERS/Manuel Silvestri)

En Italia, la entrega de regalos no está reservada únicamente a Santa Claus. El cinco de enero, la protagonista es La Befana, una bruja de aspecto tradicional: túnica andrajosa, sombrero puntiagudo, verruga en la nariz y una escoba voladora.

Cada año, La Befana surca los cielos en la víspera de la Epifanía, entrando por las chimeneas para entregar dulces y obsequios a los niños que han sido buenos, y carbón a quienes no cumplieron con ese estándar.

La leyenda sostiene que, en tiempos antiguos, La Befana formaba parte del cortejo de los Reyes Magos en su búsqueda del Niño Jesús, aunque nunca logró encontrar el pesebre.

Desde entonces, recorre todos los hogares entregando presentes a los más pequeños. En algunos hogares, los niños italianos despiertan en Navidad y en Epifanía con regalos de dos figuras diferentes.

Mari Lwyd: el caballo fantasma – Gales

La Mari Lwyd, el caballo fantasma de Gales, recorre los pueblos con un cráneo adornado y trae buena suerte a los hogares (foto: Wikipedia)

Pocas imágenes navideñas resultan tan inquietantes como la de la Mari Lwyd, una tradición que ha perdurado en la campiña de Gales desde el siglo XIX. Este peculiar ritual consiste en adornar el cráneo de un caballo real con cintas de colores y situarlo sobre un palo, debajo del cual se oculta una persona. Todo se cubre con una sábana blanca, dando vida a una figura espectral que camina por los pueblos entre Navidad y la noche de Reyes.

La Mari Lwyd y su séquito visitan casa por casa, entonando melodías tradicionales en galés y retando a los dueños a un intercambio de versos satíricos.

Si el caballo fantasma logra ingresar al hogar, se cree que traerá buena suerte para el año entrante, aunque la escena puede ser cualquier cosa menos calmada: la Mari Lwyd amenaza con morder y asustar a niños y adultos por igual.

El Gato Yule: el felino devorador de Islandia

El Gato Yule de Islandia devora a quienes no estrenan ropa nueva en Navidad, según la leyenda local (foto: Wikipedia)

Para quien busca estímulo extra para renovar su vestuario, la Navidad islandesa lo aporta en clave aterradora. La leyenda habla del Gato Yule (Jólakötturinn), una criatura gigantesca y feroz que acecha durante las fiestas decembrinas. Su misión: comerse a quienes no estrenan ropa nueva en Navidad.

La razón detrás de esta costumbre radica en el clima gélido de Islandia y en la antigua tradición de tejer prendas de abrigo para regalar en esa época.

Así, la historia del Gato Yule funciona como recompensa y advertencia: los niños que participan en las faenas familiares y reciben ropa nueva están a salvo; los que no lo hacen, padecen las consecuencias, según el relato.

Tió de Nadal: el tronco que “defeca” regalos – Cataluña, España

El Tió de Nadal, un tronco decorado de Cataluña, es golpeado por la familia para que 'defeque' regalos y dulces (foto: Captura X)

En Cataluña, la Navidad suma un protagonista inédito: el Tió de Nadal, un tronco al que se le dibuja un rostro simpático y se cubre con una manta roja para protegerlo del frío. Durante diciembre, la familia “alimenta” al tronco con golosinas y lo cuida como a un ser vivo.

En la noche del 24 de diciembre, todos se reúnen alrededor del Tió y con palos de madera lo golpean al compás de canciones típicas, pidiéndole que “cague” obsequios y dulces. La festividad termina en risas, chocolates y caramelos que aparecen bajo la manta.