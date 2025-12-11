Mundo

María Corina Machado visitó el Parlamento de Noruega: “El mundo nos apoya y no estamos solos”

El presidente del Storting, Masud Gharahkhani, ofreció una visita guiada a la Nobel de la Paz, quien destacó el respaldo internacional a la causa venezolana durante su paso por la sede legislativa

Guardar

A primera hora de la mañana del jueves, la Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado fue recibida por el presidente del Parlamento noruego, Masud Gharahkhani, quien le brindó una visita guiada por el Storting. Tras el encuentro, Machado manifestó: “El mundo nos apoya y no estamos solos. Este es un momento decisivo”.

La líder opositora al régimen venezolano de Nicolás Maduro arribó a Oslo en la madrugada del jueves tras un viaje largo y secreto que incluyó cruces terrestres, desplazamientos marítimos en barco hasta Curazao y un vuelo privado, antes de llegar a Noruega.

Machado, de 58 años, realizó su primera aparición pública tras meses de ausencia, saludando desde el balcón del Grand Hotel de Oslo a decenas de venezolanos que coreaban “¡Libertad!” y entonaban el himno nacional, antes de bajar y mezclarse entre los presentes bajo gritos de “¡Presidente! ¡Presidente!”.

Minutos después, se reunió en privado con su familia, a la que no veía desde hacía año y medio. En diálogo con NRK, una emisora pública noruega, Machado señaló: “Es muy, muy difícil y muy peligroso salir de Venezuela si eres perseguido por el régimen”.

“Aprecian (sus familiares) lo que significan la democracia y la libertad, pero también lo que significa tener a la familia unida. Pero sigo pensando que nunca me he sentido tan cerca de mis hijos en los últimos meses, aunque no he podido abrazarlos”, expresó.

La Premio Nobel de la
La Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, se reúne con el presidente del Parlamento noruego, Masud Gharahkhani (Reuters)

Por otra parte, expresó en diálogo con la emisora insistió en su crítica hacia el régimen de Maduro: “Esta no es una dictadura convencional. Es una estructura criminal que persigue, tortura y asesina para mantener el poder y participar en actividades delictivas. No solo narcotráfico, contrabando de oro, trata de personas y todo tipo de actividades ilegales”.

Durante este jueves está programada además una reunión oficial con el primer ministro Jonas Gahr Støre en la residencia de gobierno, y una conferencia de prensa en el Grand Hotel auspiciada por el Instituto Nobel a las 12:30 (hora local).

En su llegada al Parlamento noruego, Gharahkhani del Partido Laborista, confirmó que también se reunió con los allegados de María Corina Machado. Durante el encuentro, el político hizo referencia al discurso de Ana Corina Sosa, hija de Machado, quien había expresado en la ceremonia que confiaba en que su madre sí estaría en Oslo. “Escuché el discurso donde tu hija dijo que nunca rompes una promesa. Eso dice mucho de ti”, manifestó el líder parlamentario.

Machado firmó el protocolo oficial de visita en el Storting, donde Gharahkhani calificó el encuentro como “conmovedor” y subrayó el impacto de la historia personal de la opositora venezolana: “Venezuela es un régimen brutal”, afirmó. Añadió: “La democracia depende de quienes se niegan a ser silenciados, que se atreven incluso a riesgo. Y que nos recuerdan que la libertad nunca debe darse por sentada”.

La Premio Nobel de la
La Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, se reúne con el presidente del Parlamento noruego, Masud Gharahkhani (Reuters)

En una breve conferencia de prensa posterior, la opositora a la dictadura chavista destacó la importancia del respaldo internacional: “Este es un punto de inflexión histórico. El pueblo venezolano siente que el mundo está con él”.

En su salida del Parlamento, remarcó su interés por regresar a su país: “Vine a recibir el premio en nombre del pueblo venezolano y lo llevaré a Venezuela en el momento adecuado. No diré cuándo ni cómo se hará, pero haré todo lo posible para poder regresar y también para poner fin a esta tiranía muy pronto. Todo el que vive en Venezuela y quiere decir la verdad está en peligro“.

Para las 10 de la mañana (hora local), Machado tiene prevista una reunión con el primer ministro noruego Jonas Gahr Store, también del Partido Laborista, como parte de su agenda oficial en Oslo.

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaMaría Corina MachadoVenezuelaPremio Nobel de la PazOsloNoruega

Últimas Noticias

Al menos 22 muertos en los nuevos choques fronterizos entre Tailandia y Camboya, en medio de la expectativa por el llamado de Trump

Un aumento de las hostilidades obligaron a cientos de miles de personas a abandonar sus hogares, en medio de la incertidumbre por la falta de un acuerdo definitivo entre ambos gobiernos

Al menos 22 muertos en

La OTAN y Japón expresaron su “grave preocupación” por los ejercicios conjuntos de Rusia y el régimen chino en la región

Las recientes maniobras de aviones militares chinos y rusos en territorio cercano a la isla elevaron la tensión y las autoridades de la alianza atlántica y del gobierno japonés acordaron “comunicarse estrechamente”

La OTAN y Japón expresaron

Así fue el momento en el que María Corina Machado salió al balcón a saludar a sus seguidores tras su llegada a Oslo

La líder opositora venezolana llegó a Noruega en la madrugada de este jueves, pocas horas después de que su hija recibiera el Nobel de la Paz en su representación. Esta noche saludó a todos sus seguidores en las afueras del Grand Hotel Oslo

Así fue el momento en

La OEA repudió los llamados a alterar el orden público en Honduras en medio del tenso cierre electoral

La misión electoral instó a que el CNE continúe su labor sin presiones y llamó a partidos y candidatos a respetar los resultados oficiales, mientras persisten miles de actas pendientes de escrutinio

La OEA repudió los llamados

María Corina Machado realizó su primera aparición pública en Oslo tras más de un año en la clandestinidad

La líder opositora venezolana cantó el himno y saludó a sus seguidores desde el balcón de su habitación en el Grand Hotel Oslo, el punto tradicional donde se congrega el público tras la ceremonia del Nobel

María Corina Machado realizó su
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Angélica Lozano insiste en retirar

Angélica Lozano insiste en retirar la ley de sometimiento y revela que el Ministerio de Justicia evalúa su continuidad

TransMilenio ajusta operación por ciclovía nocturna para este jueves 11 de diciembre de 2025

Emiliana Artagaveytia, uruguaya en España: “Para los españoles las persianas lo son todo“

Los sanitarios escriben a Pedro Sánchez para denunciar el “desinterés” del Ministerio de Sanidad: “Queremos un sistema de salud más sólido”

ANSES: quiénes cobran hoy, 11 de diciembre

INFOBAE AMÉRICA
Los Simpson y la historia

Los Simpson y la historia del episodio que tenía un final alternativo “inédito” escondido en un parque de atracciones

Cómo un sueño y un piano al lado de la cama dieron origen a una de las canciones más famosas de The Beatles

“El regalo prometido”: la trágica vida de los protagonistas del clásico navideño protagonizado por Arnold Schwarzenegger

El Ejército de Honduras prometió garantizar la transición presidencial cuando se conozcan los resultados oficiales del CNE

Al menos 22 muertos en los nuevos choques fronterizos entre Tailandia y Camboya, en medio de la expectativa por el llamado de Trump

ENTRETENIMIENTO

Los Simpson y la historia

Los Simpson y la historia del episodio que tenía un final alternativo “inédito” escondido en un parque de atracciones

La dura crítica de Russell Crowe a Joaquin Phoenix en Gladiator: “Fue terriblemente poco profesional”

Eric Dane convirtió su experiencia con la ELA en una causa pública y familiar: “Mi vida ya no gira en torno a mí”

“El regalo prometido”: la trágica vida de los protagonistas del clásico navideño protagonizado por Arnold Schwarzenegger

Kelly Osbourne alza la voz contra las críticas por su dramática perdida de peso tras la muerte de su padre