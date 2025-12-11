María Corina Machado visitó el Parlamento de Noruega: “El mundo nos apoya y no estamos solos”

A primera hora de la mañana del jueves, la Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado fue recibida por el presidente del Parlamento noruego, Masud Gharahkhani, quien le brindó una visita guiada por el Storting. Tras el encuentro, Machado manifestó: “El mundo nos apoya y no estamos solos. Este es un momento decisivo”.

La líder opositora al régimen venezolano de Nicolás Maduro arribó a Oslo en la madrugada del jueves tras un viaje largo y secreto que incluyó cruces terrestres, desplazamientos marítimos en barco hasta Curazao y un vuelo privado, antes de llegar a Noruega.

Machado, de 58 años, realizó su primera aparición pública tras meses de ausencia, saludando desde el balcón del Grand Hotel de Oslo a decenas de venezolanos que coreaban “¡Libertad!” y entonaban el himno nacional, antes de bajar y mezclarse entre los presentes bajo gritos de “¡Presidente! ¡Presidente!”.

Minutos después, se reunió en privado con su familia, a la que no veía desde hacía año y medio. En diálogo con NRK, una emisora pública noruega, Machado señaló: “Es muy, muy difícil y muy peligroso salir de Venezuela si eres perseguido por el régimen”.

“Aprecian (sus familiares) lo que significan la democracia y la libertad, pero también lo que significa tener a la familia unida. Pero sigo pensando que nunca me he sentido tan cerca de mis hijos en los últimos meses, aunque no he podido abrazarlos”, expresó.

La Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, se reúne con el presidente del Parlamento noruego, Masud Gharahkhani (Reuters)

Por otra parte, expresó en diálogo con la emisora insistió en su crítica hacia el régimen de Maduro: “Esta no es una dictadura convencional. Es una estructura criminal que persigue, tortura y asesina para mantener el poder y participar en actividades delictivas. No solo narcotráfico, contrabando de oro, trata de personas y todo tipo de actividades ilegales”.

Durante este jueves está programada además una reunión oficial con el primer ministro Jonas Gahr Støre en la residencia de gobierno, y una conferencia de prensa en el Grand Hotel auspiciada por el Instituto Nobel a las 12:30 (hora local).

En su llegada al Parlamento noruego, Gharahkhani del Partido Laborista, confirmó que también se reunió con los allegados de María Corina Machado. Durante el encuentro, el político hizo referencia al discurso de Ana Corina Sosa, hija de Machado, quien había expresado en la ceremonia que confiaba en que su madre sí estaría en Oslo. “Escuché el discurso donde tu hija dijo que nunca rompes una promesa. Eso dice mucho de ti”, manifestó el líder parlamentario.

Machado firmó el protocolo oficial de visita en el Storting, donde Gharahkhani calificó el encuentro como “conmovedor” y subrayó el impacto de la historia personal de la opositora venezolana: “Venezuela es un régimen brutal”, afirmó. Añadió: “La democracia depende de quienes se niegan a ser silenciados, que se atreven incluso a riesgo. Y que nos recuerdan que la libertad nunca debe darse por sentada”.

En una breve conferencia de prensa posterior, la opositora a la dictadura chavista destacó la importancia del respaldo internacional: “Este es un punto de inflexión histórico. El pueblo venezolano siente que el mundo está con él”.

En su salida del Parlamento, remarcó su interés por regresar a su país: “Vine a recibir el premio en nombre del pueblo venezolano y lo llevaré a Venezuela en el momento adecuado. No diré cuándo ni cómo se hará, pero haré todo lo posible para poder regresar y también para poner fin a esta tiranía muy pronto. Todo el que vive en Venezuela y quiere decir la verdad está en peligro“.

Para las 10 de la mañana (hora local), Machado tiene prevista una reunión con el primer ministro noruego Jonas Gahr Store, también del Partido Laborista, como parte de su agenda oficial en Oslo.