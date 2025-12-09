Wall Street se mantiene estable a la espera de que la Fed defina el rumbo de las tasas de interés

Operadores trabajan en el parqué de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EEUU, el 8 de diciembre de 2025. REUTERS/Brendan McDermid

Los mercados bursátiles mundiales cotizaron de forma mixta el martes debido a la incertidumbre sobre los planes de la Reserva Federal de Estados Unidos respecto a los tipos de interés para el próximo año, mientras los inversores aguardan la decisión del banco central programada para el miércoles.

El S&P 500 subió un 0,1% en la sesión matutina, recuperándose de apenas su segunda pérdida en los últimos 11 días. El Dow Jones Industrial Average avanzaba 122 puntos, o un 0,3%, mientras que el Nasdaq composite bajaba un 0,1% a las 10:15 hora del este.

Con los operadores plenamente convencidos de que el miércoles se producirá una reducción de los tipos en Estados Unidos, los observadores afirmaron que seguirán muy de cerca el llamado “gráfico de puntos” del banco central con las previsiones de política monetaria hasta 2026, que también se dará a conocer.

“La falta de convicción puede atribuirse a una actitud de espera ante la decisión del FOMC del miércoles”, afirmó a la AFP Patrick O’Hare, analista de Briefing.com, en referencia al comité de política monetaria de la Fed.

“Las previsiones apuntan a la posibilidad de que la Fed aplique un ‘recorte agresivo’, es decir, que recorte los tipos en 25 puntos básicos, pero luego dé señales de que es poco probable que vuelva a recortarlos pronto”, añadió.

Bloomberg informó de que los mercados están descontando dos recortes más de tipos el próximo año, frente a los tres que se esperaban la semana pasada.

“A medida que los mercados asimilan que habrá menos recortes de tipos a nivel mundial en el futuro, es posible que los mercados bursátiles se estanquen, especialmente ahora que los mercados estadounidenses se acercan a máximos históricos”, afirmó Kathleen Brooks, directora de investigación de XTB.

Imagen de archivo de la fachada en obras de la sede la Reserva Federal en Washington, D.C., EEUU. 14 noviembre 2025. REUTERS/Elizabeth Frantz

En Wall Street, Exxon Mobil fue la fuerza más fuerte que impulsó al S&P 500. La petrolera subió un 3,4% después de aumentar su previsión de ganancias para los próximos cinco años, gracias en parte a la fortaleza de sus campos en la cuenca del Pérmico en Estados Unidos y frente a las costas de Guyana.

CVS Health subió un 3,3% después de dar a conocer nuevas previsiones financieras, incluidas expectativas de crecimiento anual compuesto en las ganancias por acción a un porcentaje de “mediados de la adolescencia” durante los próximos tres años.

Estos avances ayudaron a contrarrestar una caída del 3,2% para la constructora Toll Brothers y una caída del 3,7% para AutoZone, ambas con resultados más débiles de lo esperado para el último trimestre.

En el ámbito tecnológico, las acciones de Nvidia cayeron un 0,6% después de que el presidente Donald Trump permitiera a la compañía vender un chip avanzado utilizado en tecnología de inteligencia artificial a “clientes aprobados” en China. El H200 no es el producto más avanzado de Nvidia.

El anuncio supone un cambio significativo en la política de exportación de Estados Unidos en materia de chips avanzados de IA, que el predecesor de Trump, Joe Biden, había restringido en gran medida por motivos de seguridad nacional.

Las acciones de Alphabet, la empresa matriz de Google, cayeron un 0,4% después de que Google criticara la investigación antimonopolio de la Unión Europea iniciada el martes sobre el uso que hace el gigante tecnológico de los contenidos en línea para entrenar y proporcionar servicios de IA.

Un factor importante en las deliberaciones de la Fed es el mercado laboral. Un informe del martes mostró que los empleadores estadounidenses anunciaban 7,7 millones de vacantes de empleo a fines de octubre, un ligero aumento respecto al mes anterior y el nivel más alto desde mayo.

Si el mercado laboral no está empeorando, puede que no necesite tanta ayuda de la Fed a través de más recortes de tasas.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron después del informe sobre las vacantes de empleo. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años borró lo que había sido una caída para situarse en 4,17%, donde estaba el lunes por la tarde. El rendimiento del Tesoro a dos años, que se mueve más estrechamente con las expectativas sobre las acciones de la Fed, subió a 3,60% desde 3,57%.

En los mercados extranjeros, los índices fueron mixtos en Europa y Asia. Los índices cayeron un 1,3% en Hong Kong y un 0,5% en París, dos de los mayores movimientos del mundo.