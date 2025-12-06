Trágico incendio en una discoteca de la India: al menos 23 muertos

Un incendio en una discoteca en la India dejó al menos 23 muertos

Un incendio en un club nocturno de la ciudad turística de Goa (India) causó al menos 23 muertos, según informó en la madrugada del domingo el jefe de gobierno regional, Pramod Sawant. El fuego se desató alrededor de la medianoche en un establecimiento ubicado en Arpora, en el distrito de norte de Goa, un área conocida por su activa vida nocturna y por recibir un gran flujo de visitantes durante todo el año.

Sawant calificó lo ocurrido como un día doloroso para el estado. En un mensaje publicado en X afirmó que el siniestro “ha arrebatado la vida de 23 personas” y comunicó que ordenó la apertura de una investigación oficial. También aseguró que cualquier negligencia será tratada con “las acciones más estrictas previstas en la ley”.

El mandatario regional se trasladó al lugar del suceso durante la noche y declaró a la prensa que entre las víctimas había varios visitantes extranjeros o de otros estados de la India. Indicó que “tres o cuatro” turistas figuraban entre los fallecidos y explicó que tres personas murieron por quemaduras, mientras que las restantes habrían perdido la vida por inhalación de humo.

Las autoridades locales no han difundido aún la lista completa de víctimas ni el estado de los heridos, y continúan los trabajos de peritaje para determinar el origen del incendio. Según medios locales, equipos de bomberos y personal de emergencia trabajaron durante horas para extinguir las llamas y asegurar el edificio.

Goa es uno de los destinos más visitados de India. La antigua colonia portuguesa, situada en la costa del mar Arábigo, recibe cada año a millones de viajeros atraídos por sus playas, su clima tropical y su oferta de ocio. La temporada alta suele concentrarse entre noviembre y febrero, cuando se multiplican conciertos, fiestas y eventos en centros nocturnos de localidades como Calangute, Baga y Arpora.

FOTO DE ARCHIVO: Turistas se relajan en un café en la playa de Baga, en el estado occidental indio de Goa, el 16 de marzo de 2008 (REUTERS/Punit Paranjpe (INDIA)/Foto de archivo)

En los últimos años, las autoridades indias han reforzado los controles de seguridad en espacios de entretenimiento tras una serie de incendios en distintas partes del país. Los casos más graves han puesto de relieve deficiencias en las inspecciones, salidas de emergencia insuficientes y sobreocupación de locales, asuntos que vuelven a cobrar relevancia tras el siniestro en Goa.

Los incendios en establecimientos comerciales y de ocio constituyen un problema recurrente en India debido a la combinación de infraestructuras antiguas, sistemas eléctricos saturados y cumplimiento irregular de las normas de seguridad contra incendios. Informes recientes de organismos estatales han advertido que muchos locales carecen de certificación actualizada o no cumplen los estándares de evacuación.

A falta de conclusiones oficiales, cualquier investigación deberá analizar la capacidad del recinto, las rutas de salida disponibles y el tiempo que tardaron los equipos de emergencia en llegar al lugar. También se revisarán las autorizaciones del club y los protocolos de seguridad exigidos por el gobierno estatal.

El incendio se produjo en un periodo de alta afluencia turística, lo que podría complicar la identificación de todas las víctimas, especialmente si se trata de ciudadanos extranjeros. Las autoridades consulares de varios países suelen desplegar equipos de apoyo en Goa durante la temporada para asistir a visitantes en casos de emergencia.

Sawant aseguró que su administración proporcionará toda la colaboración necesaria a las familias y que el resultado de la investigación se hará público. La gestión del siniestro y las responsabilidades que se determinen podrían reabrir el debate sobre la regulación de la industria del ocio en un territorio cuya economía depende en gran medida del turismo internacional.