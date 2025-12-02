Adolescentes australianos llevan al gobierno a los tribunales por la ley de redes sociales

La nueva ley australiana obliga a redes sociales a eliminar cuentas de menores de 16 años (EFE/ Sascha Steinbach)

Dos adolescentes australianos han presentado una demanda ante el Tribunal Superior para impugnar la nueva ley que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 16 años, argumentando que la medida vulnera su derecho a la libertad de comunicación política. Noah Jones y Macy Neyland, ambos de 15 años, sostienen que la legislación, que entrará en vigor el 10 de diciembre, es desproporcionada y podría sentar un precedente internacional sobre los límites de la regulación estatal en el entorno digital.

La acción legal, respaldada por el Proyecto de Libertad Digital, plantea que la restricción impone una carga indebida sobre la capacidad de los adolescentes para participar en la comunicación política. Los demandantes consideran que afecta especialmente a los jóvenes más vulnerables y que, si prospera la demanda, la aplicación de la ley podría suspenderse o modificarse, con repercusiones tanto en Australia como en otros países que observan de cerca la evolución de esta política.

Demandan la ley de restricción de redes sociales

Noah Jones y Macy Neyland, quienes encabezan la demanda, han centrado sus argumentos en la supuesta inconstitucionalidad de la ley. El Proyecto de Libertad Digital, dirigido por el diputado de Nueva Gales del Sur John Ruddick, sostiene que la prohibición es un “ataque directo” al derecho de los jóvenes a la libertad de comunicación política. Según el grupo, la medida es “groseramente excesiva” y afecta de manera desproporcionada a los adolescentes, en particular a quienes dependen de las redes sociales para informarse, conectarse y recibir apoyo.

Noah Jones y Macy Neyland lideran con 15 años el proyecto de ley que busca revertir la restricción (Digital Freedom Project)

Jones ha criticado la política gubernamental por considerarla una respuesta “vaga” que opta por la prohibición total en lugar de invertir en programas que ayuden a los menores a navegar de forma segura en el entorno digital. “Deberían proteger a los niños con medidas de seguridad, no con silencio”, afirmó en un comunicado citado por The Independent. Neyland, por su parte, ha advertido sobre el riesgo de censura y la importancia de que los jóvenes puedan expresar sus opiniones, especialmente como “votantes del mañana”.

El Proyecto de Libertad Digital subraya que el impacto de la ley será mayor en adolescentes vulnerables, como aquellos con discapacidades, jóvenes de las Primeras Naciones, LGBTIQ y quienes residen en zonas rurales o remotas. Como alternativas, el grupo propone programas de alfabetización digital, funciones obligatorias apropiadas para la edad en las plataformas y tecnologías de verificación de edad que garanticen la privacidad.

Cómo funcionaría la prohibición en Australia

Australia se ha convertido en el primer país en implementar una restricción de este alcance, obligando a plataformas como Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit y Kick a impedir que los menores de 16 años creen o mantengan cuentas. La ley, aprobada en noviembre, exige que desde el 10 de diciembre las empresas tecnológicas tomen “medidas razonables” para verificar la edad de sus usuarios y eliminen los perfiles que no cumplan con el requisito.

Las empresas tecnológicas enfrentan multas de hasta USD 49,5 millones si no cumplen con la verificación de edad (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La verificación debe realizarse mediante sistemas independientes, como documentos oficiales, reconocimiento facial o de voz, o inferencia algorítmica, y las plataformas tienen prohibido conservar los datos una vez completado el proceso. Las compañías que incumplan la norma se exponen a multas de hasta USD 49,5 millones.

La ministra de Comunicaciones, Anika Wells, ha defendido la firmeza del gobierno ante los desafíos legales y la presión de las empresas tecnológicas. Durante una sesión parlamentaria, Wells aseguró que el Ejecutivo no cederá ante las amenazas y que la prioridad es la protección de los menores. Según encuestas citadas por medios australianos, la mayoría de los adultos respalda la medida, aunque algunos defensores de la salud mental advierten que podría aislar a los menores o empujarlos hacia espacios digitales menos regulados.

La implementación de la ley recae en las empresas tecnológicas, que ya han comenzado a adaptar sus sistemas. Meta, por ejemplo, anunció el cierre de cuentas de menores, permitiendo la presentación de documentos para quienes consideren que han sido eliminados por error. Otras plataformas, como Roblox y Discord, han iniciado la introducción de controles de edad en ciertas funciones, anticipando una posible inclusión en la normativa. YouTube Kids y WhatsApp quedan fuera del alcance inicial de la prohibición, al no cumplir con los criterios definidos por el gobierno.

El gobierno australiano defiende la prohibición de redes sociales para menores como una medida para proteger a los niños de riesgos digitales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo declarado de la medida es reducir la exposición de los menores a riesgos digitales, contenidos perjudiciales y presión social, estableciendo un nuevo estándar en la regulación internacional de las redes sociales.

Las empresas tecnológicas y los usuarios jóvenes han manifestado reservas sobre la viabilidad de la norma, la facilidad para sortearla, el incremento de la burocracia y los riesgos para la privacidad. El historial reciente de filtraciones masivas de datos en Australia ha intensificado la preocupación sobre el manejo de la información personal de los menores. Mientras tanto, compañías como Meta, Snapchat y TikTok han expresado su disposición a cumplir la ley, aunque mantienen su oposición, y otras aún evalúan sus opciones legales. Google, propietaria de YouTube, advirtió que la prohibición limitará la capacidad de los jóvenes para operar cuentas y participar en la comunicación política a través de la publicación y comentarios en videos.