Rusia lanzó un ataque con drones y misiles sobre edificios residenciales en Kiev: al menos dos muertos y 15 heridos

Al menos cuatro edificios de departamentos fueron impactados por los proyectiles hipersónicos rusos. El alcalde de la capital ucraniana informó sobre cortes en el suministro eléctrico y problemas con el abastecimiento de agua potable

Un nuevo ataque masivo de misiles y drones lanzado por fuerzas rusas durante la noche del viernes y la madrugada del sábado provocó la muerte de una persona y dejó 15 heridos, entre ellos un niño, en Kiev, según informaron autoridades locales.

El impacto de los proyectiles provocó daños en al menos seis puntos distintos de la región ucraniana, incluyendo edificios residenciales de varios pisos en los distritos Sviatoshyn, Dnipro, Shevchenki y Solomyan.

En los sectores de Dnipro y Shevchenki, varios departamentos de las plantas superiores quedaron destruidos, mientras que en Sviatoshyn y Solomyan el daño se concentró entre el primer y tercer piso de varios inmuebles.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó sobre los cortes de electricidad en las zonas afectadas: “La parte occidental de la capital se encuentra actualmente sin electricidad. Los trabajadores del sector energético trabajarán para restablecer el suministro eléctrico”. Además, reportó que la presión del agua en los sistemas de abastecimiento es reducida debido al bombardeo.

El devastador misil ruso destruyó
El devastador misil ruso destruyó un edificio completo en Kiev (Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania/Facebook)

Se declararon incendios en al menos cuatro edificios residenciales y el jefe de la Administración Militar del óblast de Kiev, Tymur Tkachenko, informó que un hombre fue hallado sin vida de entre los escombros de un edificio en Sviatoshyn tras el ataque. Tkachenko indicó que el niño herido resultó alcanzado en el distrito de Shevchenki.

“El enemigo ha lanzado una vez más un ataque combinado contra la capital: la defensa aérea está activa”, comunicó Tkachenko a través de sus redes sociales en medio de la ofensiva rusa contra Ucrania. “El ataque enemigo continúa. Se están registrando objetivos enemigos en las proximidades de la capital. ¡Permanezcan en lugares seguros hasta que se levante la alarma!“, alertaba.

Los primeros impactos se registraron en los distritos de Darnyt y Shevchenki, con daños relevantes en un edificio residencial de gran altura. En el área metropolitana, la provincia de Kiev también se vio afectada: en la ciudad de Brovary, un bloque de nueve pisos sufrió daños y al menos tres personas resultaron heridas, según informó el gobernador Mykola Kalyshnyk.

Los bomberos y rescatistas combatieron
Los bomberos y rescatistas combatieron el fuego durante la madrugada de este sábado (Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania/Facebook)

“Como resultado del ataque en Brovary, hubo un incendio y destrucción en un edificio de nueve pisos en los pisos 8 y 9.o. Dos personas resultaron heridas, una persona fue llevada a un centro médico. 52 personas también fueron evacuadas del edificio por las unidades del SNS, entre ellas tres niños”, informó.

El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania reportó daños en varias viviendas y en al menos 20 garajes de la región de Kiev como consecuencia de la ofensiva aérea. Tkachenko informó que la defensa aérea rusa trabajó durante la madrugada para eliminar misiles y drones con objetivos en la capital ucraniana. “Hay muchos objetivos en direccióna Kiev“, fue la advertencia hacia la población en Kiev.

Rusia atacó la región de Kiev y la ciudad durante 9 horas utilizando diversos medios de ataque: con vehículos aéreos no tripulados, al menos 4 misiles hipersónicos Kinzhal, al menos 3 proyectiles balísticos desde Briansk y 14 grupos de misiles crucero.

Un rescatista del equipo de
Un rescatista del equipo de mergencias ucraniano en acción (Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania/Facebook)

El nuevo bombardeo combinado surge en medio de las negociaciones entre representantes de Estados Unidos, Ucrania y los europeos aliados al presidente ucraniano Volodimir Zelensky sobre el acuerdo de paz impulsado por Donald Trump.

Las imágenes difundidas por el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania en Facebook, mostraron edificios residenciales destruidos, mientras operarios trabajan para remover los escombros y hallar a las personas desaparecidas o heridas por la embestida aérea de Moscú.

Los destrozos del ataque ruso
Los destrozos del ataque ruso a Kiev (Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania/Facebook)

En medio de la guerra entre los ejércitos de ambos países, en Ucrania la situación política no acompaña a Zelensky. El presidente ucraniano anunció el viernes la dimisión de su jefe de Gabinete, Andriy Yermak, después de que las autoridades anticorrupción del país registraran el departamento y la oficina del funcionario en el marco de una de sus investigaciones.

No quiero que nadie tenga ninguna duda sobre Ucrania”, sostuvo el mandatario en un discurso hacia la población golpeada por el conflicto bélico. “El jefe de la oficina, Andriy Yermak, ha presentado su dimisión”, confirmó el presidente ucraniano y agregó que este sábado mantendrá consultas con posibles sustitutos de Yermak.

