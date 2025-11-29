La radiación solar extrema obliga a revisar aviones de principales aerolíneas globales

La exposición a tormentas solares intensas afecta la seguridad operativa de la familia Airbus A320 a nivel mundial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miles de aviones Airbus A320 en todo el mundo requieren mantenimiento urgente tras detectarse un fallo en sus sistemas de control de vuelo, provocado por la exposición a tormentas solares intensas.

Según informó CNN US, la medida afecta a unos 6.000 aviones de la familia A320, el modelo de pasillo único más vendido a nivel global, y ha generado una ola de reparaciones inmediatas y ajustes operativos en las principales aerolíneas internacionales.

El problema técnico fue identificado después de que Airbus analizara un incidente reciente en el que la radiación solar intensa corrompió datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo. “El análisis de un evento reciente con un avión de la familia A320 ha revelado que la radiación solar intensa puede corromper datos esenciales para el funcionamiento de los controles de vuelo”, señaló Airbus en un comunicado recogido por CNN US.

El sistema fly-by-wire de estos aviones, que traduce los movimientos físicos de los pilotos en señales electrónicas para controlar la aeronave, resultó vulnerable ante este fenómeno.

Incidente clave con un vuelo de JetBlue

El caso que puso en alerta a la industria ocurrió el 30 de octubre, cuando el vuelo 1230 de JetBlue, un Airbus A320, cubría la ruta entre Cancún (México) y Newark (Estados Unidos). Durante el trayecto, la aeronave experimentó una brusca pérdida de altitud, lo que obligó a los pilotos a realizar un aterrizaje de emergencia en Tampa, Florida.

Como resultado, unas 15 personas fueron hospitalizadas. Tras investigar el incidente, Airbus emitió el viernes una “Alerta a Operadores” en la que instó a las aerolíneas a aplicar la solución técnica de inmediato. Aunque la compañía considera que este es el único caso documentado de este tipo, subrayó que ha trabajado de forma proactiva con las autoridades de aviación para priorizar la seguridad aérea.

La radiación solar extrema obliga a revisar de urgencia más de 6.000 aviones Airbus A320 en todo el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En respuesta a la situación, la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (EASA) y la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitieron directivas de aeronavegabilidad que exigen completar las reparaciones antes de que los aviones puedan volver a transportar pasajeros. Airbus estima que la mayoría de las intervenciones pueden realizarse en unas dos horas, lo que limitaría el impacto operativo.

Medidas adoptadas por aerolíneas

Las principales aerolíneas estadounidenses han detallado el alcance de la afectación y las medidas adoptadas. American Airlines informó que 209 de sus aviones requieren la actualización, una cifra inferior a los 340 inicialmente previstos.

“Anticipando las directivas de emergencia de EASA y FAA, American comenzó a identificar y completar la actualización de software, y esperamos que la gran mayoría de los aviones estén listos hoy y mañana”, indicó la compañía en declaraciones a CNN US.

Aunque prevé “algunos retrasos” derivados de los trabajos, la aerolínea aseguró que su prioridad es limitar las cancelaciones, especialmente en el contexto del regreso de los viajeros tras las vacaciones. American espera finalizar todas las reparaciones para el domingo.

Delta Air Lines señaló que menos de 50 de sus A321neo se ven afectados y que el proceso de actualización concluirá el sábado por la mañana. “Como la seguridad está por encima de todo, Delta cumplirá plenamente con la directiva y prevé que el impacto operativo será limitado”, afirmó la aerolínea.

American Airlines, Delta y United detallan el número de aviones afectados y las medidas para limitar cancelaciones y retrasos (Imagen Ilustrativa Infobae)

United Airlines, por su parte, reportó que seis de sus aviones requieren intervención, lo que ocasionará “disrupciones menores en algunos vuelos”. JetBlue, cuya flota está compuesta mayoritariamente por A320 y A321, no precisó el número de aeronaves afectadas, pero confirmó a CNN US que ya ha iniciado las reparaciones.

“Nuestros equipos hacen todo lo posible para minimizar las molestias a los clientes mientras se completa este trabajo”, comunicó la empresa, que notificará cualquier cambio a los pasajeros a través de sus canales habituales. En tanto, Southwest Airlines no opera ninguno de los modelos afectados.

En la región Asia-Pacífico, aerolíneas como Jetstar Airways Australia, Air New Zealand, IndiGo y Air India Express también han implementado medidas preventivas. Jetstar informó que 34 de sus 85 Airbus A320 presentan el problema, lo que ha llevado a la cancelación de unos 90 vuelos y ha afectado a miles de pasajeros.

Situación en Europa

En Europa, compañías como Lufthansa, Aer Lingus, Wizz Air, EasyJet y British Airways confirmaron que parte de sus flotas se ve afectada, aunque minimizaron el impacto en sus operaciones. Las autoridades y las aerolíneas esperan que la mayoría de los trabajos de mantenimiento concluyan en pocos días, lo que reduciría las molestias para los pasajeros.

Antes de que los aviones afectados puedan volver a operar vuelos comerciales, Airbus y la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea han solicitado a las aerolíneas que reviertan la actualización de software.